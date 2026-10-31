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Bakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı değerlendirdi: 'Barışın tesisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz'
Bakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı değerlendirdi: 'Barışın tesisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz'
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Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği temaslarda Türkiye’nin uluslararası barış ve istikrarın sağlanmasına... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 30-31 Ekim'de Atlanta’da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi.Bakan Fidan paylaşımında, 'Jeopolitik Gerilimler', 'Enerji' ve 'Tedarik Zincirleri' başlıkları altında gerçekleştirilen oturumlarda, karşı karşıya olunan sınamaların birbirleriyle bağlantısının ve küresel etkilerinin değerlendirildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/rus-disisleri-bakanligi-rusya-g20de-enerji-kaynaklari-tedarikcisi-statusunu-teyit-etti-1110019240.html
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türkiye, ankara, abd, marco rubio, g-20, hakan fidan

Bakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı değerlendirdi: 'Barışın tesisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz'

22:56 31.10.2026 (güncellendi: 22:59 31.10.2026)
© AA / Mustafa HatipoğluDışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
© AA / Mustafa Hatipoğlu
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Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği temaslarda Türkiye’nin uluslararası barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdüreceğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 30-31 Ekim'de Atlanta’da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi.
Bakan Fidan paylaşımında, 'Jeopolitik Gerilimler', 'Enerji' ve 'Tedarik Zincirleri' başlıkları altında gerçekleştirilen oturumlarda, karşı karşıya olunan sınamaların birbirleriyle bağlantısının ve küresel etkilerinin değerlendirildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

Türkiye'nin önceliklerini ve çözüm önerilerini muhataplarımızla paylaştık. Görüştüğümüz mevkidaşlarımızla ikili ilişkilerimizi ve ortak gündemimizi ele aldık. Misafirperverliği için ABD Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio'ya teşekkür ediyorum. Türkiye olarak, küresel konularda sorumluluk almaya; çok taraflılığı, işbirliğini ve diplomasiyi savunarak uluslararası barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
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