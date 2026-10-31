Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/alyoskiden-tahliye-edilenleri-tasiyan-ilk-ucak-belarusa-ulasti-1110010684.html
Alyoşki’den tahliye edilenleri taşıyan ilk uçak Belarus’a ulaştı
Alyoşki’den tahliye edilenleri taşıyan ilk uçak Belarus’a ulaştı
Sputnik Türkiye
Herson bölgesindeki Alyoşki kentinden tahliye sırasında Ukrayna’ya gitmek isteyenleri taşıyan ilk uçak, Belarus’un Gomel kentine indi. Tahliye edilenler... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T11:45+0300
2026-10-31T11:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
alyoşki
herson
ukrayna
belarus
rusya
insani operasyon
tahliye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1e/1109981946_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_2f9817deb157569729ee454bb3d1d75e.jpg
Belarus haber ajansı BelTA’nın bildirdiğine göre, Alyoşki’den tahliye edilen sakinleri taşıyan ilk uçak Gomel Havalimanı’na iniş yaptı.Tahliye edilenler, Ukrayna’ya geçmek üzere Novaya Guta sınır kapısına hareket edene kadar havalimanında bekleyecek. Bu kişiler için havalimanı arazisinde dinlenme, beslenme, tıbbi ve psikolojik destek imkanlarının sunulduğu bir çadır kamp kuruldu.Moskova ve Kiev’in, Washington’ın koordinasyonunda üzerinde uzlaştığı insani operasyon cuma günü gerçekleştirildi. Alyoşki’den ayrılmak isteyenlere otobüslerle tahliye imkanı sağlandı. Tahliye edilenlerin bir bölümü Rusya’ya, diğer bölümü ise Ukrayna’ya gitmek üzere yola çıktı.Kentte kalanlara gıda, hijyen malzemeleri, jeneratörler için yakıt, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırılmıştı.Operasyon kapsamındaki çalışmaların yürütülebilmesi için kent çevresinde geçici ateşkes ilan edilmişti. Ateşkesin 1 Kasım saat 22.59’a kadar süreceği belirtilmişti.Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, operasyonun herhangi bir olay yaşanmadan tamamlandığını ve her iki tarafın da organizasyonun başarılı olduğunu ifade ettiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/rus-ve-ukraynali-yetkililer-alyoski-sakinlerine-insani-yardim-dagitiyor-1109994957.html
alyoşki
herson
ukrayna
belarus
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1e/1109981946_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_1a48eca0afe49df1baf0de43f4252b6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alyoşki, herson, ukrayna, belarus, rusya, insani operasyon, tahliye
alyoşki, herson, ukrayna, belarus, rusya, insani operasyon, tahliye

Alyoşki’den tahliye edilenleri taşıyan ilk uçak Belarus’a ulaştı

11:45 31.10.2026
© Sputnik / Yuri Kochetkov / Multimedya arşivine gidinРоссия и Украина провели обмен пленными
Россия и Украина провели обмен пленными - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2026
© Sputnik / Yuri Kochetkov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Herson bölgesindeki Alyoşki kentinden tahliye sırasında Ukrayna’ya gitmek isteyenleri taşıyan ilk uçak, Belarus’un Gomel kentine indi. Tahliye edilenler, Novaya Guta sınır kapısından Ukrayna’ya geçecek.
Belarus haber ajansı BelTA’nın bildirdiğine göre, Alyoşki’den tahliye edilen sakinleri taşıyan ilk uçak Gomel Havalimanı’na iniş yaptı.
Tahliye edilenler, Ukrayna’ya geçmek üzere Novaya Guta sınır kapısına hareket edene kadar havalimanında bekleyecek. Bu kişiler için havalimanı arazisinde dinlenme, beslenme, tıbbi ve psikolojik destek imkanlarının sunulduğu bir çadır kamp kuruldu.
Moskova ve Kiev’in, Washington’ın koordinasyonunda üzerinde uzlaştığı insani operasyon cuma günü gerçekleştirildi. Alyoşki’den ayrılmak isteyenlere otobüslerle tahliye imkanı sağlandı. Tahliye edilenlerin bir bölümü Rusya’ya, diğer bölümü ise Ukrayna’ya gitmek üzere yola çıktı.
Kentte kalanlara gıda, hijyen malzemeleri, jeneratörler için yakıt, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırılmıştı.
Operasyon kapsamındaki çalışmaların yürütülebilmesi için kent çevresinde geçici ateşkes ilan edilmişti. Ateşkesin 1 Kasım saat 22.59’a kadar süreceği belirtilmişti.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, operasyonun herhangi bir olay yaşanmadan tamamlandığını ve her iki tarafın da organizasyonun başarılı olduğunu ifade ettiğini bildirmişti.
Российские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ve Ukraynalı yetkililer, Alyoşki sakinlerine insani yardım dağıtıyor
Dün, 14:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала