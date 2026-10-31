https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/alyoskiden-tahliye-edilenleri-tasiyan-ilk-ucak-belarusa-ulasti-1110010684.html

Alyoşki’den tahliye edilenleri taşıyan ilk uçak Belarus’a ulaştı

Alyoşki’den tahliye edilenleri taşıyan ilk uçak Belarus’a ulaştı

Sputnik Türkiye

Herson bölgesindeki Alyoşki kentinden tahliye sırasında Ukrayna’ya gitmek isteyenleri taşıyan ilk uçak, Belarus’un Gomel kentine indi. Tahliye edilenler... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T11:45+0300

2026-10-31T11:45+0300

2026-10-31T11:45+0300

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insani operasyon

tahliye

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Belarus haber ajansı BelTA’nın bildirdiğine göre, Alyoşki’den tahliye edilen sakinleri taşıyan ilk uçak Gomel Havalimanı’na iniş yaptı.Tahliye edilenler, Ukrayna’ya geçmek üzere Novaya Guta sınır kapısına hareket edene kadar havalimanında bekleyecek. Bu kişiler için havalimanı arazisinde dinlenme, beslenme, tıbbi ve psikolojik destek imkanlarının sunulduğu bir çadır kamp kuruldu.Moskova ve Kiev’in, Washington’ın koordinasyonunda üzerinde uzlaştığı insani operasyon cuma günü gerçekleştirildi. Alyoşki’den ayrılmak isteyenlere otobüslerle tahliye imkanı sağlandı. Tahliye edilenlerin bir bölümü Rusya’ya, diğer bölümü ise Ukrayna’ya gitmek üzere yola çıktı.Kentte kalanlara gıda, hijyen malzemeleri, jeneratörler için yakıt, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırılmıştı.Operasyon kapsamındaki çalışmaların yürütülebilmesi için kent çevresinde geçici ateşkes ilan edilmişti. Ateşkesin 1 Kasım saat 22.59’a kadar süreceği belirtilmişti.Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, operasyonun herhangi bir olay yaşanmadan tamamlandığını ve her iki tarafın da organizasyonun başarılı olduğunu ifade ettiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/rus-ve-ukraynali-yetkililer-alyoski-sakinlerine-insani-yardim-dagitiyor-1109994957.html

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alyoşki, herson, ukrayna, belarus, rusya, insani operasyon, tahliye