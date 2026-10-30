Rus ve Ukraynalı yetkililer, Alyoşki sakinlerine insani yardım dağıtıyor
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27 Ekim sabahında sessizlik rejiminin yürürlüğe girdiği Alyoşki'ye giden Lantratova ve Lubinets öncülüğündeki insani yardım konvoyu bölge sakinlerine ihtiyaç duyulan gıda ve malzemeleri dağıtmaya başladı.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets ile birlikte Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşimine ulaşarak bölge halkına onlarca ton insani yardım teslim etmeye başladı.
🗣Rus yetkili Yana Lantratova'nın açıklaması:
🔴Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Lubinets ile varılan mutabakat çerçevesinde Alyoiki'ye geldik
🔴Ukrayna heyetinin de katılımıyla yürütülen insani yardım misyonu kapsamında bölgeye ulaştırılan yardım malzemelerini dağıtmaya başladık
🔴İnsani yardım sevkiyatında gıda maddeleri, kişisel hijyen ürünleri, jeneratörler için yakıt ve bölge halkının acil ihtiyaç duyduğu temel malzemeler yer alıyor
🗣Rus yetkili Yana Lantratova'nın açıklaması:
🔴Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Lubinets ile varılan mutabakat çerçevesinde Alyoiki'ye geldik
🔴Ukrayna heyetinin de katılımıyla yürütülen insani yardım misyonu kapsamında bölgeye ulaştırılan yardım malzemelerini dağıtmaya başladık
🔴İnsani yardım sevkiyatında gıda maddeleri, kişisel hijyen ürünleri, jeneratörler için yakıt ve bölge halkının acil ihtiyaç duyduğu temel malzemeler yer alıyor
Alyoşki'de sessizlik rejimi
Melania Trump'ın koordinasyonuyla sağlanan Alyoşki'deki ateşkes mutabakatı, 27 Ekim sabahı saat 04.00 itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetmişti.