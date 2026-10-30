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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/rus-ve-ukraynali-yetkililer-alyoski-sakinlerine-insani-yardim-dagitiyor-1109994957.html
Rus ve Ukraynalı yetkililer, Alyoşki sakinlerine insani yardım dağıtıyor
Rus ve Ukraynalı yetkililer, Alyoşki sakinlerine insani yardım dağıtıyor
Sputnik Türkiye
27 Ekim sabahında sessizlik rejiminin yürürlüğe girdiği Alyoşki'ye giden Lantratova ve Lubinets öncülüğündeki insani yardım konvoyu bölge sakinlerine ihtiyaç... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T14:42+0300
2026-10-30T14:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya federasyonu
ukrayna
melania trump
yana lantratova
rusya
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets ile birlikte Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşimine ulaşarak bölge halkına onlarca ton insani yardım teslim etmeye başladı.🗣Rus yetkili Yana Lantratova'nın açıklaması:🔴Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Lubinets ile varılan mutabakat çerçevesinde Alyoiki'ye geldik🔴Ukrayna heyetinin de katılımıyla yürütülen insani yardım misyonu kapsamında bölgeye ulaştırılan yardım malzemelerini dağıtmaya başladık🔴İnsani yardım sevkiyatında gıda maddeleri, kişisel hijyen ürünleri, jeneratörler için yakıt ve bölge halkının acil ihtiyaç duyduğu temel malzemeler yer alıyorAlyoşki'de sessizlik rejimiMelania Trump'ın koordinasyonuyla sağlanan Alyoşki'deki ateşkes mutabakatı, 27 Ekim sabahı saat 04.00 itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/rus-yetkili-lantratova-rusya-ve-ukrayna-alyoskide-ateskese-harfiyen-uyuyor-1109982968.html
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alyoşki, rusya federasyonu, ukrayna, melania trump, yana lantratova, rusya

Rus ve Ukraynalı yetkililer, Alyoşki sakinlerine insani yardım dağıtıyor

14:42 30.10.2026
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27 Ekim sabahında sessizlik rejiminin yürürlüğe girdiği Alyoşki'ye giden Lantratova ve Lubinets öncülüğündeki insani yardım konvoyu bölge sakinlerine ihtiyaç duyulan gıda ve malzemeleri dağıtmaya başladı.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Lubinets ile birlikte Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşimine ulaşarak bölge halkına onlarca ton insani yardım teslim etmeye başladı.

🗣Rus yetkili Yana Lantratova'nın açıklaması:

🔴Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Lubinets ile varılan mutabakat çerçevesinde Alyoiki'ye geldik

🔴Ukrayna heyetinin de katılımıyla yürütülen insani yardım misyonu kapsamında bölgeye ulaştırılan yardım malzemelerini dağıtmaya başladık

🔴İnsani yardım sevkiyatında gıda maddeleri, kişisel hijyen ürünleri, jeneratörler için yakıt ve bölge halkının acil ihtiyaç duyduğu temel malzemeler yer alıyor

Alyoşki'de sessizlik rejimi

Melania Trump'ın koordinasyonuyla sağlanan Alyoşki'deki ateşkes mutabakatı, 27 Ekim sabahı saat 04.00 itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetmişti.
Россия и Украина провели обмен пленными - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus yetkili Lantratova: Rusya ve Ukrayna, Alyoşki'de ateşkese harfiyen uyuyor
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