https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/akaryakita-buyuk-zam-bekleniyor-zamani-belli-oldu-1110010817.html
Akaryakıta büyük zam bekleniyor: Zamanı belli oldu
Akaryakıta büyük zam bekleniyor: Zamanı belli oldu
Sputnik Türkiye
1 Kasım itibarıyla akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T11:50+0300
2026-10-31T11:50+0300
2026-10-31T11:50+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
akaryakıt zammı
akaryakıt fiyatları
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Akaryakıt fiyatlarına kasım ayının başlamasıyla birlikte Özel Tüketim Vergisi kaynaklı zam gelmesi bekleniyor. 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi öngörülen zamların gerçekleşmesi halinde halinde motorin 100 TL'yi, benzin 80 TL'yi, LPG ise 50 TL'yi aşacak.Benzin 80 lirayı, motorin 100 lirayı aşacakEkonomim'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Kararı ile takvime bağlanan kademeli ÖTV artışının yeni aşamasının 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, KDV dahil hesaplamayla benzinin litre fiyatına 4,15 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL zam öngörülüyor.İstanbul'da benzin ve motorin ne kadar olacak?Beklenen zamların uygulanması halinde büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları yeni seviyelere ulaşacak.İstanbul'da mevcut 96,90 TL seviyesinde bulunan motorinin litre fiyatının 3,60 TL'lik artışla 100,50 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Benzinin litre fiyatının ise mevcut 76,30 TL seviyesinden 4,15 TL zamla 80,45 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor.LPG'ye zam gelecek mi?Akaryakıtta benzin ve motorinin yanı sıra LPG fiyatları için de zam iddiası gündeme geldi. LPG'nin litre fiyatına 9 TL'lik artış yapılabileceği öne sürülüyor. Söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde LPG'nin litre fiyatı da birçok büyükşehirde 50 TL'nin üzerine çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/benzine-430-tl-indirim-geldi-akaryakit-fiyatlari-degisti-1109685554.html
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benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt fiyatları
Akaryakıta büyük zam bekleniyor: Zamanı belli oldu
1 Kasım itibarıyla akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarına kasım ayının başlamasıyla birlikte Özel Tüketim Vergisi kaynaklı zam gelmesi bekleniyor. 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi öngörülen zamların gerçekleşmesi halinde halinde motorin 100 TL'yi, benzin 80 TL'yi, LPG ise 50 TL'yi aşacak.
Benzin 80 lirayı, motorin 100 lirayı aşacak
Ekonomim'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Kararı ile takvime bağlanan kademeli ÖTV artışının yeni aşamasının 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, KDV dahil hesaplamayla benzinin litre fiyatına 4,15 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL zam öngörülüyor.
İstanbul'da benzin ve motorin ne kadar olacak?
Beklenen zamların uygulanması halinde büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları yeni seviyelere ulaşacak.
İstanbul'da mevcut 96,90 TL seviyesinde bulunan motorinin litre fiyatının 3,60 TL'lik artışla 100,50 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Benzinin litre fiyatının ise mevcut 76,30 TL seviyesinden 4,15 TL zamla 80,45 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Akaryakıtta benzin ve motorinin yanı sıra LPG fiyatları için de zam iddiası gündeme geldi. LPG'nin litre fiyatına 9 TL'lik artış yapılabileceği öne sürülüyor. Söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde LPG'nin litre fiyatı da birçok büyükşehirde 50 TL'nin üzerine çıkacak.