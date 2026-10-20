https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/benzine-430-tl-indirim-geldi-akaryakit-fiyatlari-degisti-1109685554.html

Benzine 4.30 TL indirim geldi: Akaryakıt fiyatları değişti

Benzine 4.30 TL indirim geldi: Akaryakıt fiyatları değişti

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzinin litre... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T07:54+0300

2026-10-20T07:54+0300

2026-10-20T07:54+0300

ekonomi̇

i̇zmir

ankara

anadolu yakası

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Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle değişmeye devam ediyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan düşüşün ardından benzinin litre fiyatına 4,30 TL indirim yapıldığı bildirildi. Gece yarısından itibaren geçerli olan fiyat değişikliğiyle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 80 TL'nin altına geriledi.20 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İndirim sonrası İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 79,60 TL, Anadolu Yakası'nda ise 79,40 TL seviyesine indi.Motorin fiyatları ise yüksek seviyelerini koruyor. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 96,50-96,70 TL arasında değişirken, Ankara ve İzmir'de 98 TL seviyesine yaklaşıyor.Benzine 4,30 TL indirim geldi: Fiyatlar nasıl değişti?Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, Türkiye'deki akaryakıt pompa fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatında yapılan 4,30 TL'lik indirim, araç sahiplerinin yakıt maliyetlerini doğrudan etkiledi.İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı, bildirilen indirim tutarı üzerinden hesaplandığında 83,90 TL'den 79,60 TL'ye, Anadolu Yakası'nda ise 83,70 TL'den 79,40 TL'ye gerilemiş oldu.Buna göre 50 litrelik deposunu benzinle dolduran bir sürücü, aynı miktarda yakıt için indirim öncesine kıyasla 215 TL daha az ödeme yapacak.20 Ekim 2026 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?Benzin indiriminin ardından Türkiye'nin üç büyük kentindeki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?İstanbul'da benzin fiyatları, son indirimin ardından 80 TL sınırının altına geriledi. Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 79,60 TL, Anadolu Yakası'nda ise 79,40 TL olarak bildirildi.Motorinin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 96,70 TL, Anadolu Yakası'nda 96,50 TL seviyesinde bulunuyor. LPG fiyatları ise Avrupa Yakası'nda 41,20 TL, Anadolu Yakası'nda 40,60 TL olarak açıklandı.Böylece İstanbul'da benzin ile motorin arasındaki litre başına fiyat farkı 17,10 TL seviyesine ulaştı.Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları kaç TL?Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 80,60 TL olarak bildirildi. Motorin 97,80 TL'den, LPG ise 41,29 TL'den satılıyor.İzmir'de ise benzinin litresi 80,80 TL, motorinin litresi 98,00 TL ve LPG'nin litresi 41,20 TL seviyesinde bulunuyor.Üç büyük kent karşılaştırıldığında, paylaşılan fiyatlar arasında en yüksek benzin ve motorin fiyatları İzmir'de görülüyor. İstanbul ise indirim sonrasında benzinin 80 TL'nin altında kaldığı kent olarak öne çıkıyor.Benzin indirimi araç sahiplerine ne kadar tasarruf sağlayacak?Benzine yapılan 4,30 TL'lik indirim, araçların depo kapasitesine göre farklı tutarlarda tasarruf sağlayacak.Örneğin 50 litre benzin alan bir sürücü, indirim öncesinde aynı miktarda yakıt için ödediği tutara kıyasla 215 TL tasarruf etmiş olacak.Bu hesaplama, indirimin litre başına 4,30 TL olarak uygulandığı varsayımına dayanıyor.Motorin ve LPG'ye indirim ya da zam var mı?20 Ekim 2026 tarihli fiyat bilgilerinde motorin ve LPG için yeni bir zam veya indirim açıklamasına yer verilmedi. Paylaşılan fiyat değişikliği yalnızca benzin grubunu kapsıyor.Motorin fiyatları İstanbul'da 96 TL'nin, Ankara ve İzmir'de ise 97 TL'nin üzerinde seyretmeye devam ediyor. LPG fiyatları da büyük kentlerde genel olarak 40-42 TL aralığında bulunuyor.Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği ise Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olacak.Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatları, uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmelerden ve döviz kurundaki hareketlerden etkileniyor.Özellikle Brent petrol fiyatları, uluslararası akaryakıt ürün fiyatları, dolar kuru ve vergiler, pompa fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor.Bu nedenle küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler, diğer maliyet unsullarının da uygun seyretmesi halinde Türkiye'deki pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyabiliyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişler ise akaryakıt maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/meteoroloji-il-il-acikladi-saganak-yagis-ve-sis-etkili-olacak-1109684303.html

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