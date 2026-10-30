https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/yayinda-miydik-israilli-oyuncu-ulkesini-elestirirken-canli-yayinda-oldugunu-unuttu-1109995804.html

‘Yayında mıydık?’: İsrailli oyuncu ülkesini eleştirirken canlı yayında olduğunu unuttu

‘Yayında mıydık?’: İsrailli oyuncu ülkesini eleştirirken canlı yayında olduğunu unuttu

Sputnik Türkiye

İsrailli oyuncu Chelli Goldenberg, Channel 13'te katıldığı programda Filistin topraklarının işgalini ve İsrail politikalarını eleştirdi, "Artık İsrailli olmaktan gurur duymuyorum" dedi.

2026-10-30T15:45+0300

2026-10-30T15:45+0300

2026-10-30T15:45+0300

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İsrailli oyuncu Chelli Goldenberg, İsrail'in Channel 13 televizyonunda katıldığı bir programda Filistin topraklarının işgaline yönelik eleştirilerde bulundu. Kameraların kapalı olduğunu ve reklam arasında konuştuğunu düşünen Goldenberg, sözlerinin canlı yayımlandığını fark edince "Artık İsrailli olmaktan gurur duymuyorum" ifadesiyle dikkat çekti.Kariyeri ve İsrail'in kültürel hayatına katkıları hakkında konuşmak üzere programa katılan 1954 doğumlu oyuncunun sohbeti, İsrail-Filistin meselesine yöneldi. Goldenberg, "Yeniden İsrailli olmaktan mutluluk duyabilmek istiyorum" dedi. Sunucunun artık İsrailli olmaktan mutlu olup olmadığını sorması üzerine ise "Olmak istiyorum ama artık İsrailli olmaktan gurur duymuyorum" yanıtını verdi.Sunucunun bu sözlerin televizyonda söylenmesinin "tehlikeli" olabileceğini belirtmesi üzerine Goldenberg, "Bunu canlı yayında söylemiyorum. Sessizce söylüyorum" dedi.'İşgal, her şeyi beraberinde getirdi'Goldenberg, İsrail'e yönelik eleştirilerinin onlarca yıllık bir süreçte şekillendiğini anlattı. 1967 Savaşı'nın ardından kendi kuşağının işgalin "günahını" fark etmesinin yaklaşık 10 yıl sürdüğünü söyledi. Goldenberg ayrıca "Bir azınlığın özgürlüğü için mücadele etme hakkı vardır" dedi. Sunuculardan biri ise bu sözlerin sivillerin, İsraillilerin veya askerlerin öldürülmesini meşru kılamayacağını belirtti.Goldenberg, eleştirilerinin İsrail'e duyduğu sevgiden kaynaklandığını söyleyerek kendisini "büyük bir vatansever" olarak tanımladı. Oyuncu, "Bu ülkeyi seviyorum. Çocuğunuzun, onu böyle yetiştirmediğinizi düşündürecek birine dönüştüğünü izlemek gibi" dedi.'Gerçekten şoktayım'Sohbetin reklam arasında gerçekleştiğini düşünen Goldenberg, konuşmanın canlı yayımlandığını öğrenince tepki gösterdi. "Bu konuşma canlı yayında mıydı? Bu hiç doğru değil" diyen oyuncu, kameraların açık olduğundan haberdar edilmediğini söyledi.Programın ilerleyen bölümünde izleyicilere seslenen oyuncu, sözlerini ifade etme biçimi nedeniyle özür diledi. Duygularını yoğun yaşayan ve konuşurken oldukça tutkulu davranan biri olduğunu belirten Goldenberg, "Çok fevri biriyim, konuşurken büyük bir tutku hissediyorum. Adeta ateş ve alev içindeyim. Canlı yayında olduğumuzu bilmiyordum" dedi.Genç yaşta modellik yaparak tanınan Goldenberg, 1978 yapımı İsrail filmi "Ha-Lahaka" (The Troupe) ile oyuncu olarak da bilinirlik kazandı. Oyuncunun canlı yayında yaptığı açıklamalar, İsrail toplumunda ülkenin politikalarına ve Filistin topraklarındaki işgale yönelik eleştiriler etrafında süren tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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