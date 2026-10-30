https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/israilde-secim-cikmazi-yeni-hukumet-icin-4-senaryo-1109992103.html

İsrail'de seçim çıkmazı: Yeni hükümet için 4 senaryo

İsrail'de seçim çıkmazı: Yeni hükümet için 4 senaryo

Sputnik Türkiye

İsrail'de hiçbir siyasi blok gereken 61 sandalyeye ulaşamadı. Netanyahu ve Eisenkot liderliğindeki bloklar arasında çoğunluk sağlanamazken, ülkeyiaylar sürebilecek bir siyasi belirsizlik bekliyor. İşte 4 senaryo...

2026-10-30T13:22+0300

2026-10-30T13:22+0300

2026-10-30T13:22+0300

dünya

i̇srail

seçim

benyamin netanyahu

seçim sonuçları

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İsrail ve ABD basınındaki analizlere göre çıkmazı aşmak için dört olasılık bulunuyor: Muhalefetin Arap partileriyle hükümet kurması, ulusal birlik hükümeti, Netanyahu'nun muhalefetten milletvekili transfer etmesi veya erken seçim.1. Muhalefet, Arap partilerle hükümet kurabilirBuna göre, Benyamin Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmanın muhalefet açısından en doğrudan yolu, Yahudi ve Arap partilerinin işbirliği yapması. Ancak bu seçeneğin önündeki en büyük engel, muhalefet blokundaki sağ partilerin Arap partileriyle ortaklığa karşı çıkması.Eski Başbakan Naftali Bennett ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, parlamentodaki iki Arap partisi olan Ortak Liste ve Ra'am'ın hükümette yer almasına ya da dışarıdan destek vermesine karşı olduklarını açıkladı.İsrail tarihinde bir Arap partisinin hükümete doğrudan katıldığı tek örnek, Ra'am'ın 2021'de Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştıran sekiz partili koalisyonda yer almasıydı. Ancak bu hükümet bir yıldan biraz fazla süre ayakta kalabildi.Muhalefet partileri hükümet kuramasalar bile parlamentodaki çoğunluklarını kullanarak Meclis Başkanı'nı ve bazı önemli görevlileri değiştirebilir, böylece Netanyahu'nun geçici hükümetinin hareket alanını sınırlayabilir.2. Ulusal birlik hükümeti kurulabilirBir diğer seçenek, iki siyasi blokun dağılması ve Likud'un bazı mevcut koalisyon ortaklarıyla birlikte muhalefet partilerinden en az birinin katılacağı ulusal birlik hükümeti kurulması.Netanyahu'nun bu senaryoda aşırılıkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı, ancak yine aşırı noktada görülen Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve ultra-Ortodoks partilerden vazgeçmek istemediği belirtiliyor.Ancak Yashar lideri Gadi Eisenkot, Netanyahu ile aynı hükümette yer almayı reddetti. Bu tutumunu değiştirmesi, Netanyahu'nun iktidardan uzaklaşmasını isteyen seçmenler tarafından siyasi bir geri adım olarak görülebilir.3. Netanyahu, muhalefetten vekil transfer edebilirNetanyahu'nun bir diğer seçeneği, muhalefet partilerinden milletvekillerini veya bazı isimleri kendi tarafına çekerek hükümet çoğunluğunu oluşturmak.Netanyahu'nun blokunun çoğunluk için sekiz sandalye eksiği bulunuyor. Dolayısıyla tek tek milletvekillerinin saf değiştirmesini sağlayarak gerekli sayıya ulaşmak oldukça güç bir seçenek olarak görülüyor.4. İsrail yeniden sandığa gidebilirHükümet kurma girişimlerinin sonuçsuz kalması halinde İsrail'de yeniden seçim yapılması gündeme gelecek. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, parlamentoya giren partilerin liderleriyle görüşerek hükümeti kurma görevini bir bloğa verecek.Görevlendirilen adayın hükümeti kurmak için 28 günü olacak. Gerekirse bu süre 14 gün daha uzatılabilecek. İlk aday başarısız olursa Cumhurbaşkanı ikinci bir lidere görev verecek, onun da 28 günü bulunacak. Bu girişim de sonuçsuz kalırsa milletvekillerinin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'ndan üçüncü bir adayı görevlendirmesini isteyebilecek. Üçüncü adayın ise hükümeti kurmak için 14 günü olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/dunyada-secim-firtinasi-devam-ediyor-ilginc-anlar-bir-bir-ortaya-cikiyor-ilk-ne-zaman-sectik-ve-1109888112.html

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