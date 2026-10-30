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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/kremlin-putin-herkesle-temasa-acik-1109989533.html
Kremlin: Putin, herkesle temasa açık
Kremlin: Putin, herkesle temasa açık
Sputnik Türkiye
Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelere ilişkin beklentiler artarken Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in müzakere konusundaki tutumunu yeniden... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T12:51+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
kremlin
ab
avrupa
vladimir putin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için herkesle temasa açık olduğunu bir kez daha belirtti.🗣Peskov'un açıklamalarından öne çıkanlar:🔴Avrupa’da sağduyu galip gelirse, Rusya ile temasa geçen siyasetçilerin sayısı artacaktır🔴ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü görüşmelere Avrupalı müzakerecilerin katılımı konusunda herhangi bir fikir alışverişi yapılmadı🔴Rusya ve Ukrayna’daki insan hakları savunucuları arasında yüksek düzeyde bir işbirliği olduğunu tespit ediyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/rus-yetkili-lantratova-rusya-ve-ukrayna-alyoskide-ateskese-harfiyen-uyuyor-1109982968.html
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rusya, ukrayna, kremlin, ab, avrupa, vladimir putin
rusya, ukrayna, kremlin, ab, avrupa, vladimir putin

Kremlin: Putin, herkesle temasa açık

12:51 30.10.2026
© Sputnik / Natalia SeliverstovaKremlin de Moscú
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelere ilişkin beklentiler artarken Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in müzakere konusundaki tutumunu yeniden vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için herkesle temasa açık olduğunu bir kez daha belirtti.

🗣Peskov'un açıklamalarından öne çıkanlar:

🔴Avrupa’da sağduyu galip gelirse, Rusya ile temasa geçen siyasetçilerin sayısı artacaktır

🔴ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü görüşmelere Avrupalı müzakerecilerin katılımı konusunda herhangi bir fikir alışverişi yapılmadı

🔴Rusya ve Ukrayna’daki insan hakları savunucuları arasında yüksek düzeyde bir işbirliği olduğunu tespit ediyor
Россия и Украина провели обмен пленными - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
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