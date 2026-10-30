https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/kremlin-putin-herkesle-temasa-acik-1109989533.html
Kremlin: Putin, herkesle temasa açık
Kremlin: Putin, herkesle temasa açık
Sputnik Türkiye
Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelere ilişkin beklentiler artarken Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in müzakere konusundaki tutumunu yeniden... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
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2026-10-30T12:51+0300
2026-10-30T12:51+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için herkesle temasa açık olduğunu bir kez daha belirtti.🗣Peskov'un açıklamalarından öne çıkanlar:🔴Avrupa’da sağduyu galip gelirse, Rusya ile temasa geçen siyasetçilerin sayısı artacaktır🔴ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü görüşmelere Avrupalı müzakerecilerin katılımı konusunda herhangi bir fikir alışverişi yapılmadı🔴Rusya ve Ukrayna’daki insan hakları savunucuları arasında yüksek düzeyde bir işbirliği olduğunu tespit ediyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/rus-yetkili-lantratova-rusya-ve-ukrayna-alyoskide-ateskese-harfiyen-uyuyor-1109982968.html
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rusya, ukrayna, kremlin, ab, avrupa, vladimir putin
rusya, ukrayna, kremlin, ab, avrupa, vladimir putin
Kremlin: Putin, herkesle temasa açık
Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelere ilişkin beklentiler artarken Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in müzakere konusundaki tutumunu yeniden vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için herkesle temasa açık olduğunu bir kez daha belirtti.
🗣Peskov'un açıklamalarından öne çıkanlar:
🔴Avrupa’da sağduyu galip gelirse, Rusya ile temasa geçen siyasetçilerin sayısı artacaktır
🔴ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü görüşmelere Avrupalı müzakerecilerin katılımı konusunda herhangi bir fikir alışverişi yapılmadı
🔴Rusya ve Ukrayna’daki insan hakları savunucuları arasında yüksek düzeyde bir işbirliği olduğunu tespit ediyor