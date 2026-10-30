https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/kremlin-putin-herkesle-temasa-acik-1109989533.html

Kremlin: Putin, herkesle temasa açık

Kremlin: Putin, herkesle temasa açık

Sputnik Türkiye

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelere ilişkin beklentiler artarken Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus lider Putin'in müzakere konusundaki tutumunu yeniden... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T12:51+0300

2026-10-30T12:51+0300

2026-10-30T12:51+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için herkesle temasa açık olduğunu bir kez daha belirtti.🗣Peskov'un açıklamalarından öne çıkanlar:🔴Avrupa’da sağduyu galip gelirse, Rusya ile temasa geçen siyasetçilerin sayısı artacaktır🔴ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü görüşmelere Avrupalı müzakerecilerin katılımı konusunda herhangi bir fikir alışverişi yapılmadı🔴Rusya ve Ukrayna’daki insan hakları savunucuları arasında yüksek düzeyde bir işbirliği olduğunu tespit ediyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/rus-yetkili-lantratova-rusya-ve-ukrayna-alyoskide-ateskese-harfiyen-uyuyor-1109982968.html

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