https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/peskov-rusya-ukraynaya-toparlanma-firsati-verecek-bir-ateskese-karsi-1109997434.html

Peskov: Rusya, Ukrayna’ya toparlanma fırsatı verecek bir ateşkese karşı

Peskov: Rusya, Ukrayna’ya toparlanma fırsatı verecek bir ateşkese karşı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya toparlanma fırsatı verecek bir ateşkese karşı olduğunu belirtti. Peskov, Ukrayna’nın Rus petrol... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T16:32+0300

2026-10-30T16:32+0300

2026-10-30T16:32+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya nefes aldıracak bir ateşkese karşı olduğunu defalarca dile getirdiğini bildirdi.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, “Ukraynalılara nefes alma fırsatı verecek bir ateşkese karşı olduğumuzu defalarca söyledik” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının Kremlin tarafından müzakereleri sabote etme girişimi olarak görülüp görülmediği sorulan Peskov, Ukrayna konulu üçlü müzakerelere hazırlık sürecinin, çatışmaların sınırlandırılmasına yönelik herhangi bir yükümlülük içermediğini belirtti.Peskov, rafinerilere yönelik saldırıların üçlü müzakerelerin yapılmasını tehlikeye atmadığını vurgulayarak Moskova’nın Abu Dabi’deki görüşmelerde bu saldırıları gündeme getirmeyi planlamadığını kaydetti.Peskov ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü ‘özel askeri operasyonun’ amacının Kiev’i saldırı düzenleme imkanından mahrum bırakmak olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/novak-ukrayna-rus-petrol-rafinerilerine-saldirilarini-yeniden-baslatti-1109996371.html

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dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, kiev, müzakere, özel askeri harekat, abu dabi