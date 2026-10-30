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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/peskov-rusya-ukraynaya-toparlanma-firsati-verecek-bir-ateskese-karsi-1109997434.html
Peskov: Rusya, Ukrayna’ya toparlanma fırsatı verecek bir ateşkese karşı
Peskov: Rusya, Ukrayna’ya toparlanma fırsatı verecek bir ateşkese karşı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya toparlanma fırsatı verecek bir ateşkese karşı olduğunu belirtti. Peskov, Ukrayna’nın Rus petrol... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T16:32+0300
2026-10-30T16:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
dmitriy peskov
kremlin
rusya
ukrayna
kiev
müzakere
özel askeri harekat
abu dabi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya nefes aldıracak bir ateşkese karşı olduğunu defalarca dile getirdiğini bildirdi.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, “Ukraynalılara nefes alma fırsatı verecek bir ateşkese karşı olduğumuzu defalarca söyledik” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının Kremlin tarafından müzakereleri sabote etme girişimi olarak görülüp görülmediği sorulan Peskov, Ukrayna konulu üçlü müzakerelere hazırlık sürecinin, çatışmaların sınırlandırılmasına yönelik herhangi bir yükümlülük içermediğini belirtti.Peskov, rafinerilere yönelik saldırıların üçlü müzakerelerin yapılmasını tehlikeye atmadığını vurgulayarak Moskova’nın Abu Dabi’deki görüşmelerde bu saldırıları gündeme getirmeyi planlamadığını kaydetti.Peskov ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü ‘özel askeri operasyonun’ amacının Kiev’i saldırı düzenleme imkanından mahrum bırakmak olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/novak-ukrayna-rus-petrol-rafinerilerine-saldirilarini-yeniden-baslatti-1109996371.html
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, kiev, müzakere, özel askeri harekat, abu dabi
dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, kiev, müzakere, özel askeri harekat, abu dabi

Peskov: Rusya, Ukrayna’ya toparlanma fırsatı verecek bir ateşkese karşı

16:32 30.10.2026
© Fotoğraf : KremlinKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© Fotoğraf : Kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya toparlanma fırsatı verecek bir ateşkese karşı olduğunu belirtti. Peskov, Ukrayna’nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının üçlü müzakerelerin yapılmasını tehlikeye atmadığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya nefes aldıracak bir ateşkese karşı olduğunu defalarca dile getirdiğini bildirdi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, “Ukraynalılara nefes alma fırsatı verecek bir ateşkese karşı olduğumuzu defalarca söyledik” dedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının Kremlin tarafından müzakereleri sabote etme girişimi olarak görülüp görülmediği sorulan Peskov, Ukrayna konulu üçlü müzakerelere hazırlık sürecinin, çatışmaların sınırlandırılmasına yönelik herhangi bir yükümlülük içermediğini belirtti.
Peskov, rafinerilere yönelik saldırıların üçlü müzakerelerin yapılmasını tehlikeye atmadığını vurgulayarak Moskova’nın Abu Dabi’deki görüşmelerde bu saldırıları gündeme getirmeyi planlamadığını kaydetti.
Peskov ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü ‘özel askeri operasyonun’ amacının Kiev’i saldırı düzenleme imkanından mahrum bırakmak olduğunu ifade etti.
Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Novak: Ukrayna, Rus petrol rafinerilerine saldırılarını yeniden başlattı
15:56
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