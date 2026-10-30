https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/turkiye-tdt-donem-baskanligini-azerbaycandan-devraldi-1109987588.html
Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı
Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı
Sputnik Türkiye
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T12:20+0300
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Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.Türkiye toplantıda, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı.Erdoğan'dan teşekkürCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşekkür etti.
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türkiye
Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı
12:20 30.10.2026 (güncellendi: 12:22 30.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı.
Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.
Türkiye toplantıda, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşekkür etti.