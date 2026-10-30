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Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı
Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı
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Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
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Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.Türkiye toplantıda, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı.Erdoğan'dan teşekkürCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşekkür etti.
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Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı

12:20 30.10.2026 (güncellendi: 12:22 30.10.2026)
© Ömer Taha ÇetinTürkiye, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı.
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© Ömer Taha Çetin
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Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı.
Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.
Türkiye toplantıda, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı.

Erdoğan'dan teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşekkür etti.
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