https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/siber-saldiriya-ugrayan-kripto-para-borsasi-binance-kullanicilarin-zararlari-karsilanacak-1109989636.html

Siber saldırıya uğrayan kripto para borsası Binance: Kullanıcıların zararları karşılanacak

Siber saldırıya uğrayan kripto para borsası Binance: Kullanıcıların zararları karşılanacak

Sputnik Türkiye

Kripto para borsası Binance, siber saldırı nedeniyle yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu açıklarken, kullanıcıların saldırıdan kaynaklanan... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

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Siber saldırıya uğrayan kripto para borsası Binance, saldırı nedeniyle durdurulan para çekme işlemlerinin 45 saat içinde yeniden başlatılmasına yönelik öngörülen takvimin korunduğunu açıkladı. Şirket, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu belirtirken, kullanıcıların saldırıdan kaynaklanan zararlarının karşılanacağını kaydetti. Para çekme işlemleri ne zaman başlayacakBinance, güvenlik olayı nedeniyle daha önce askıya alınan para çekme hizmetinin yeniden başlatılması için belirlenen 45 saatlik süreye ilişkin beklentisinin değişmediğini duyurdu. Şirket, para yatırma işlemlerinin saldırıdan etkilenmediğini, para çekme hizmetinin durdurulmasının ardından platformdan varlık çıkışlarının da sona erdiğini açıkladı.Soruşturma sürüyorŞirket, ilk soruşturmada saldırının ele geçirilmiş bir dizüstü bilgisayarla bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiğini ancak devam eden incelemelerde ek güvenlik ihlali noktalarının tespit edildiğini bildirdi. Saldırının karmaşık bir yapıya sahip olduğunu belirten şirket, olayın çözümü için kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde çalışıldığını ifade etti. Binance, soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm ayrıntılarının henüz netleşmediğini vurguladı.Kullanıcı zararlarının karşılanacağı taahhüt edildiSaldırıdan etkilenen varlıkların dondurulması amacıyla iş ortaklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın şu ana kadar dondurulduğunu açıkladı.Ekonomim'in haberine göre şirket, kullanıcıların uğradığı tüm zararların SAFU fonu ve Binance'in kendi kaynakları kullanılarak karşılanacağını taahhüt etti. Binance, soruşturmada doğrulanan yeni bilgilerin resmî kanalları aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaya devam edileceğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/dev-kripto-para-borsasinda-guvenlik-sorunu-3-miyar-dolarlik-varlik-donduruldu-bitcoin-77-bin-1109978019.html

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