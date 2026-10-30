https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/rusyada-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-anadolu-atesinin-gosterisiyle-kutlandi-1109976856.html

Rusya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anadolu Ateşi'nin gösterisiyle kutlandı

Rusya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anadolu Ateşi'nin gösterisiyle kutlandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resmi bir program ve... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T02:47+0300

2026-10-30T02:47+0300

2026-10-30T02:54+0300

dünya

tanju bilgiç

aleksandr gruşko

rusya

29 ekim cumhuriyet bayramı

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Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko'nun yanı sıra çok sayıda Rus ve Türk davetli katıldı.Moskova'nın önde gelen gösteri salonlarından birinde düzenlenen etkinlikte, genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne aldı. Topluluk, Türkiye'nin farklı bölgelerinden derlenen halk danslarını, folklorik motifleri ve geleneksel ögeleri içeren koreografilerini müzik ve ritim eşliğinde sergiledi.Büyükelçi Tanju Bilgiç, programda yaptığı konuşmada 29 Ekim 1923 tarihinin önemine değinerek, cumhuriyetin Türk milletinin bağımsızlık azminin ve ortak geleceğe olan inancının bir ifadesi olduğunu belirtti. Bilgiç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde Sovyet Rusyası'nın desteğinin bulunduğunu ve bu desteğin Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasında rol oynadığını ifade etti.Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin kuruluşundan kısa süre sonra, 22 Kasım 1920'de Ali Fuat Cebesoy'u Moskova'ya büyükelçi olarak atadığını hatırlatan Bilgiç, diplomatik ilişkilerin cumhuriyetin ilanından yaklaşık 3 yıl önce başladığını vurguladı.Tanju Bilgiç, Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nu okuduğu döneme ait bilinen görüntülerin, o dönem Ankara'yı ziyaret eden Rus basın mensupları tarafından kaydedilerek bugünlere ulaştığı bilgisini paylaştı.Liderler arasındaki dostlukTürkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin çeşitli sınamalardan geçtiğini ancak bugün en yüksek seviyede olduğunu belirten Bilgiç, bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki dostluktan güç aldığını dile getirdi.'Batrakov mükemmel sportif ilişkilerimize örnek teşkil ediyor'Rus sanatçı ve sporcularına pek çok yerde yaptırımlar uygulanırken, bu kişilere Türkiye'nin kapılarını açtığını söyleyen Bilgiç, "Türkiye'de başarılı bir sezon geçirmekte olan futbolcu Aleksey Batrakov mükemmel sportif ilişkilerimize örnek teşkil ediyor" dedi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ise konuşmasında, bu yıl Sovyet Rusya ile TBMM arasındaki Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması'nın imzalanmasının 105. yılının kutlandığını anımsattı. Ülkeler arasında yüzyıllara dayanan köklü ilişkilerin bulunduğunu ifade eden Gruşko, biriken ortak sermayeyi koruma ve geliştirme sorumluluğuna vurgu yaptı.Gruşko uluslararası alandaki mevcut çalkantılı iklime ve yasa dışı yaptırımlara rağmen, Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin istikrarını koruduğunu ve büyüme potansiyeli taşımaya devam ettiğini belirtti.Moskova'da gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, dans gösterisinin ardından düzenlenen resmi bir resepsiyon ile sona erdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/cumhurbaskani-erdogan-29-ekim-cumhuriyet-bayraminiz-kutlu-olsun-turk-devletlerinin-birligi-ve-1109972966.html

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tanju bilgiç, aleksandr gruşko, rusya, 29 ekim cumhuriyet bayramı