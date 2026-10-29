https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/cumhurbaskani-erdogan-29-ekim-cumhuriyet-bayraminiz-kutlu-olsun-turk-devletlerinin-birligi-ve-1109972966.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun, Türk devletlerinin birliği ve beraberliği daim olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun, Türk devletlerinin birliği ve beraberliği daim olsun
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi kapsamında Beştepe'de düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu. "Türk dünyası olarak tam bir... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
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29 ekim cumhuriyet bayramı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi dolayısıyla konuk devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/erdogan-ozbekistan-cumhurbaskani-mirziyoyev-ile-gorustu-iki-ulke-arasinda-5-anlasma-imzalandi-1109971893.html
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türkiye cumhuriyeti, recep tayyip erdoğan, 29 ekim cumhuriyet bayramı
türkiye cumhuriyeti, recep tayyip erdoğan, 29 ekim cumhuriyet bayramı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun, Türk devletlerinin birliği ve beraberliği daim olsun
19:33 29.10.2026 (güncellendi: 19:42 29.10.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi kapsamında Beştepe'de düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu. "Türk dünyası olarak tam bir dayanışmayla önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğiz" mesajını veren Erdoğan herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi dolayısıyla konuk devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"
29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun, Türk devletlerinin birliği ve beraberliği daim olsun"
"Türk dünyası olarak tam bir dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlikle önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum"
"Millet olarak uğruna ağır bedeller ödeyerek çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya bir kez daha söz veriyoruz"
"Cumhuriyetimizin kurucu iradesi 103 sene evvel nasıl 7 düveli diz çöktürerek bu vatanı işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimizle aramıza girmeye çalışanları aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız"
"86 milyonun ortak eseri ve ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti, her alanda elde ettiği büyük kazanımlarla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor"
"Cumhuriyet Bayramımızı 'Aile Meclisimiz' olan Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz"