Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/cumhurbaskani-erdogan-29-ekim-cumhuriyet-bayraminiz-kutlu-olsun-turk-devletlerinin-birligi-ve-1109972966.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun, Türk devletlerinin birliği ve beraberliği daim olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun, Türk devletlerinin birliği ve beraberliği daim olsun
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi kapsamında Beştepe'de düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu. "Türk dünyası olarak tam bir... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T19:33+0300
2026-10-29T19:42+0300
türki̇ye
türkiye cumhuriyeti
recep tayyip erdoğan
29 ekim cumhuriyet bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1a/1109865244_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_cda183a838102d81f4e4becb0ca0022b.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi dolayısıyla konuk devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/erdogan-ozbekistan-cumhurbaskani-mirziyoyev-ile-gorustu-iki-ulke-arasinda-5-anlasma-imzalandi-1109971893.html
türki̇ye
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1a/1109865244_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_16285d27a13cdd71280ac82c5056f5c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye cumhuriyeti, recep tayyip erdoğan, 29 ekim cumhuriyet bayramı
türkiye cumhuriyeti, recep tayyip erdoğan, 29 ekim cumhuriyet bayramı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun, Türk devletlerinin birliği ve beraberliği daim olsun

19:33 29.10.2026 (güncellendi: 19:42 29.10.2026)
© AA / Mehmet Ali ÖzcanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© AA / Mehmet Ali Özcan
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi kapsamında Beştepe'de düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu. "Türk dünyası olarak tam bir dayanışmayla önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğiz" mesajını veren Erdoğan herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi dolayısıyla konuk devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun, Türk devletlerinin birliği ve beraberliği daim olsun"
"Türk dünyası olarak tam bir dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlikle önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum"
"Millet olarak uğruna ağır bedeller ödeyerek çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya bir kez daha söz veriyoruz"
"Cumhuriyetimizin kurucu iradesi 103 sene evvel nasıl 7 düveli diz çöktürerek bu vatanı işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimizle aramıza girmeye çalışanları aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız"
"86 milyonun ortak eseri ve ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti, her alanda elde ettiği büyük kazanımlarla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor"
"Cumhuriyet Bayramımızı 'Aile Meclisimiz' olan Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
TÜRKİYE
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: İki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı
17:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала