https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/cumhurbaskani-erdogan-29-ekim-cumhuriyet-bayraminiz-kutlu-olsun-turk-devletlerinin-birligi-ve-1109972966.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun, Türk devletlerinin birliği ve beraberliği daim olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun, Türk devletlerinin birliği ve beraberliği daim olsun

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi kapsamında Beştepe'de düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu. "Türk dünyası olarak tam bir... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T19:33+0300

2026-10-29T19:33+0300

2026-10-29T19:42+0300

türki̇ye

türkiye cumhuriyeti

recep tayyip erdoğan

29 ekim cumhuriyet bayramı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi dolayısıyla konuk devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen resmi akşam yemeğinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/erdogan-ozbekistan-cumhurbaskani-mirziyoyev-ile-gorustu-iki-ulke-arasinda-5-anlasma-imzalandi-1109971893.html

türki̇ye

türkiye cumhuriyeti

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türkiye cumhuriyeti, recep tayyip erdoğan, 29 ekim cumhuriyet bayramı