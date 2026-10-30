https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-alyoskideki-insani-yardim-misyonunda-ateskese-tam-uyuldu-1110001691.html
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Alyoşki’deki insani yardım misyonunda ateşkese tam uyuldu
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Alyoşki’deki insani yardım misyonunda ateşkese tam uyuldu
Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Herson bölgesindeki Alyoşki kentinde yürütülen insani yardım misyonu için varılan ateşkes anlaşmasına tamamen... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T19:51+0300
2026-10-30T19:51+0300
2026-10-30T19:51+0300
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rusya
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i̇nsani yardım
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dinyeper nehri
melania trump
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Gazetecilere konuşan Lantratova, “Ateşkes konusunda bir anlaşmaya varıldı ve bu anlaşmaya tamamen uyuldu” dedi.İnsani yardım misyonunun tamamlandığını belirten Lantratova, yardım konvoyunun Armyansk kentinde bulunduğunu belirtti.Lantratova, her iki tarafın da insani yardım misyonunun son derece iyi organize edildiğine dikkat çektiğini aktararak ABD First Lady’si Melania Trump’a ve misyona katılan herkese teşekkür etti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, Alyoşki’deki insani yardım misyonunun organizasyonunda koordinasyon rolünü Melania Trump’ın üstlendiğini belirtmişti.Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında yer alan Alyoşki,Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki Herson kentinin karşısında bulunuyor. Ukrayna ordusunun faaliyetleri, bölgede ağır bir insani durumun ortaya çıkmasına yol açtı.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cuma günü yaptığı açıklamada, Alyoşki bölgesindeki insani operasyon nedeniyle Rus ordusunun 27 Ekim saat 04.00’ten itibaren Moskova saatiyle Herson istikametinde ateşi keseceğini ve “sessizlik rejimi” uygulayacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/rus-ve-ukraynali-yetkililer-alyoski-sakinlerine-insani-yardim-dagitiyor-1109994957.html
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yana lantratova, alyoşki, herson, rusya, ukrayna, i̇nsani yardım, ateşkes, dinyeper nehri, melania trump
yana lantratova, alyoşki, herson, rusya, ukrayna, i̇nsani yardım, ateşkes, dinyeper nehri, melania trump
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Lantratova: Alyoşki’deki insani yardım misyonunda ateşkese tam uyuldu
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Herson bölgesindeki Alyoşki kentinde yürütülen insani yardım misyonu için varılan ateşkes anlaşmasına tamamen uyulduğunu ve misyonun olaysız tamamlandığını açıkladı.
Gazetecilere konuşan Lantratova, “Ateşkes konusunda bir anlaşmaya varıldı ve bu anlaşmaya tamamen uyuldu” dedi.
İnsani yardım misyonunun tamamlandığını belirten Lantratova, yardım konvoyunun Armyansk kentinde bulunduğunu belirtti.
Lantratova, her iki tarafın da insani yardım misyonunun son derece iyi organize edildiğine dikkat çektiğini aktararak ABD First Lady’si Melania Trump’a ve misyona katılan herkese teşekkür etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, Alyoşki’deki insani yardım misyonunun organizasyonunda koordinasyon rolünü Melania Trump’ın üstlendiğini belirtmişti.
Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında yer alan Alyoşki,Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki Herson kentinin karşısında bulunuyor. Ukrayna ordusunun faaliyetleri, bölgede ağır bir insani durumun ortaya çıkmasına yol açtı.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cuma günü yaptığı açıklamada, Alyoşki bölgesindeki insani operasyon nedeniyle Rus ordusunun 27 Ekim saat 04.00’ten itibaren Moskova saatiyle Herson istikametinde ateşi keseceğini ve “sessizlik rejimi” uygulayacağını duyurmuştu.