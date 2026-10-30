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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/rus-yetkili-lantratova-rusya-ve-ukrayna-alyoskide-ateskese-harfiyen-uyuyor-1109982968.html
Rus yetkili Lantratova: Rusya ve Ukrayna, Alyoşki'de ateşkese harfiyen uyuyor
Rus yetkili Lantratova: Rusya ve Ukrayna, Alyoşki'de ateşkese harfiyen uyuyor
Sputnik Türkiye
Alyoşki'deki sessizlik rejiminde 4. güne girilirken Rusya ve Ukrayna'dan yetkililer, insani yardım konvoyu dahilinde bölgeye doğru hareket etti. Çok sayıda... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T10:54+0300
2026-10-30T10:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
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alyoşki
rusya
ukrayna
yana lantratova
ateşkes
sessizlik rejimi
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde insani yardım misyonu için başlayan sessizlik rejiminde her iki tarafın da taahhütlerine uyduğunu belirtti.Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets ile birlikte Alyoşki'ye doğru yola çıkan Lantratova, basına açıklamalar yaparak süreçle ilgili bilgi verdi.Lantratova'nın açıklamasından öne çıkanlar:🔴Alyoşki'ye ABD dahil yaklaşık 50 ülkeden gazeteciler geldi🔴Gazeteciler sayesinde süreç tamamen şeffaf ilerliyor, bu çok önemli🔴Herhangi bir olay bildirilmedi ve ateşkes/sessizlik rejimi korunuyor🔴Toplam 750 koltuklu 25 otobüsten oluşan büyük bir yardım konvoyu hazır durumda🔴İnsani operasyon için sahada 50’den fazla uzman sağlık personeli bulunuyorAlyoşki'de sessizlik rejimiMelania Trump'ın koordinasyonuyla sağlanan Alyoşki'deki ateşkes mutabakatı, 27 Ekim sabahı saat 04.00 itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/kremlinden-ukraynayla-baris-aciklamasi-ateskes-degil-gelecek-nesiller-icin-kalici-cozumden-yanayiz-1109980815.html
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haberler, alyoşki, rusya, ukrayna, yana lantratova, ateşkes, sessizlik rejimi
haberler, alyoşki, rusya, ukrayna, yana lantratova, ateşkes, sessizlik rejimi

Rus yetkili Lantratova: Rusya ve Ukrayna, Alyoşki'de ateşkese harfiyen uyuyor

10:54 30.10.2026
© Sputnik / Yuri Kochetkov / Multimedya arşivine gidinРоссия и Украина провели обмен пленными
Россия и Украина провели обмен пленными - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© Sputnik / Yuri Kochetkov
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Alyoşki'deki sessizlik rejiminde 4. güne girilirken Rusya ve Ukrayna'dan yetkililer, insani yardım konvoyu dahilinde bölgeye doğru hareket etti. Çok sayıda yabancı gazeteci de insani operasyonu yerinde izlemek üzere Alyoşki'de bulunuyor.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde insani yardım misyonu için başlayan sessizlik rejiminde her iki tarafın da taahhütlerine uyduğunu belirtti.

Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets ile birlikte Alyoşki'ye doğru yola çıkan Lantratova, basına açıklamalar yaparak süreçle ilgili bilgi verdi.

Lantratova'nın açıklamasından öne çıkanlar:

🔴Alyoşki'ye ABD dahil yaklaşık 50 ülkeden gazeteciler geldi

🔴Gazeteciler sayesinde süreç tamamen şeffaf ilerliyor, bu çok önemli

🔴Herhangi bir olay bildirilmedi ve ateşkes/sessizlik rejimi korunuyor

🔴Toplam 750 koltuklu 25 otobüsten oluşan büyük bir yardım konvoyu hazır durumda

🔴İnsani operasyon için sahada 50’den fazla uzman sağlık personeli bulunuyor

Alyoşki'de sessizlik rejimi

Melania Trump'ın koordinasyonuyla sağlanan Alyoşki'deki ateşkes mutabakatı, 27 Ekim sabahı saat 04.00 itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetmişti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin’den Ukrayna'yla barış açıklaması: Ateşkes değil gelecek nesiller için kalıcı çözümden yanayız
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