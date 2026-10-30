https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/rus-yetkili-lantratova-rusya-ve-ukrayna-alyoskide-ateskese-harfiyen-uyuyor-1109982968.html

Rus yetkili Lantratova: Rusya ve Ukrayna, Alyoşki'de ateşkese harfiyen uyuyor

Rus yetkili Lantratova: Rusya ve Ukrayna, Alyoşki'de ateşkese harfiyen uyuyor

Sputnik Türkiye

Alyoşki'deki sessizlik rejiminde 4. güne girilirken Rusya ve Ukrayna'dan yetkililer, insani yardım konvoyu dahilinde bölgeye doğru hareket etti. Çok sayıda... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T10:54+0300

2026-10-30T10:54+0300

2026-10-30T10:54+0300

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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nin Alyoşki yerleşiminde insani yardım misyonu için başlayan sessizlik rejiminde her iki tarafın da taahhütlerine uyduğunu belirtti.Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets ile birlikte Alyoşki'ye doğru yola çıkan Lantratova, basına açıklamalar yaparak süreçle ilgili bilgi verdi.Lantratova'nın açıklamasından öne çıkanlar:🔴Alyoşki'ye ABD dahil yaklaşık 50 ülkeden gazeteciler geldi🔴Gazeteciler sayesinde süreç tamamen şeffaf ilerliyor, bu çok önemli🔴Herhangi bir olay bildirilmedi ve ateşkes/sessizlik rejimi korunuyor🔴Toplam 750 koltuklu 25 otobüsten oluşan büyük bir yardım konvoyu hazır durumda🔴İnsani operasyon için sahada 50’den fazla uzman sağlık personeli bulunuyorAlyoşki'de sessizlik rejimiMelania Trump'ın koordinasyonuyla sağlanan Alyoşki'deki ateşkes mutabakatı, 27 Ekim sabahı saat 04.00 itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, insani misyonun organize edilmesinde koordinatör rolü üstlenen Melania Trump'ın çabalarını Rusya olarak memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamış, bu süreçte Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova ve Ukraynalı mevkidaşının da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/kremlinden-ukraynayla-baris-aciklamasi-ateskes-degil-gelecek-nesiller-icin-kalici-cozumden-yanayiz-1109980815.html

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