https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/kremlinden-ukraynayla-baris-aciklamasi-ateskes-degil-gelecek-nesiller-icin-kalici-cozumden-yanayiz-1109980815.html

Kremlin’den Ukrayna'yla barış açıklaması: Ateşkes değil gelecek nesiller için kalıcı çözümden yanayız

Kremlin’den Ukrayna'yla barış açıklaması: Ateşkes değil gelecek nesiller için kalıcı çözümden yanayız

Sputnik Türkiye

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların geleceğine ilişkin Kremlin’den önemli açıklamalar geldi. Moskova'nın tutumunu bir kez daha vurgulayan Peskov, gelecek... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T09:44+0300

2026-10-30T09:44+0300

2026-10-30T09:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

moskova

rusya

ukrayna

kremlin

dmitriy peskov

barış

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da geçici bir ateşkes değil, gelecek nesillerin güvenliğini garanti altına alacak kalıcı ve köklü bir barış istediğini söyledi.Amerikan medyasına bir röportaj veren Peskov, Moskova yönetiminin temel hedeflerine dair net mesajlar paylaştı.Gelecek nesiller için barış vurgusuMoskova’nın nihai amacının geçici bir çatışmasızlık dönemi yaratmak olmadığını vurgulayan Peskov, "Biz barış istiyoruz, gelecek nesiller için uzun vadeli bir barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/abdden-arktikte-gizli-askeri-hamle-milyarlarca-dolarlik-dev-butce-yolda-1109979776.html

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