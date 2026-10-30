https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/kremlinden-ukraynayla-baris-aciklamasi-ateskes-degil-gelecek-nesiller-icin-kalici-cozumden-yanayiz-1109980815.html
Kremlin’den Ukrayna'yla barış açıklaması: Ateşkes değil gelecek nesiller için kalıcı çözümden yanayız
Kremlin’den Ukrayna'yla barış açıklaması: Ateşkes değil gelecek nesiller için kalıcı çözümden yanayız
Sputnik Türkiye
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların geleceğine ilişkin Kremlin’den önemli açıklamalar geldi. Moskova'nın tutumunu bir kez daha vurgulayan Peskov, gelecek... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T09:44+0300
2026-10-30T09:44+0300
2026-10-30T09:44+0300
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dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da geçici bir ateşkes değil, gelecek nesillerin güvenliğini garanti altına alacak kalıcı ve köklü bir barış istediğini söyledi.Amerikan medyasına bir röportaj veren Peskov, Moskova yönetiminin temel hedeflerine dair net mesajlar paylaştı.Gelecek nesiller için barış vurgusuMoskova’nın nihai amacının geçici bir çatışmasızlık dönemi yaratmak olmadığını vurgulayan Peskov, "Biz barış istiyoruz, gelecek nesiller için uzun vadeli bir barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/abdden-arktikte-gizli-askeri-hamle-milyarlarca-dolarlik-dev-butce-yolda-1109979776.html
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moskova, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, barış
moskova, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, barış
Kremlin’den Ukrayna'yla barış açıklaması: Ateşkes değil gelecek nesiller için kalıcı çözümden yanayız
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların geleceğine ilişkin Kremlin’den önemli açıklamalar geldi. Moskova'nın tutumunu bir kez daha vurgulayan Peskov, gelecek nesil vurgusu yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da geçici bir ateşkes değil, gelecek nesillerin güvenliğini garanti altına alacak kalıcı ve köklü bir barış istediğini söyledi.
Amerikan medyasına bir röportaj veren Peskov, Moskova yönetiminin temel hedeflerine dair net mesajlar paylaştı.
Gelecek nesiller için barış vurgusu
Moskova’nın nihai amacının geçici bir çatışmasızlık dönemi yaratmak olmadığını vurgulayan Peskov, "Biz barış istiyoruz, gelecek nesiller için uzun vadeli bir barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.