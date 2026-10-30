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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/kremlinden-ukraynayla-baris-aciklamasi-ateskes-degil-gelecek-nesiller-icin-kalici-cozumden-yanayiz-1109980815.html
Kremlin’den Ukrayna'yla barış açıklaması: Ateşkes değil gelecek nesiller için kalıcı çözümden yanayız
Kremlin’den Ukrayna'yla barış açıklaması: Ateşkes değil gelecek nesiller için kalıcı çözümden yanayız
Sputnik Türkiye
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların geleceğine ilişkin Kremlin’den önemli açıklamalar geldi. Moskova'nın tutumunu bir kez daha vurgulayan Peskov, gelecek... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
moskova
rusya
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
barış
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da geçici bir ateşkes değil, gelecek nesillerin güvenliğini garanti altına alacak kalıcı ve köklü bir barış istediğini söyledi.Amerikan medyasına bir röportaj veren Peskov, Moskova yönetiminin temel hedeflerine dair net mesajlar paylaştı.Gelecek nesiller için barış vurgusuMoskova’nın nihai amacının geçici bir çatışmasızlık dönemi yaratmak olmadığını vurgulayan Peskov, "Biz barış istiyoruz, gelecek nesiller için uzun vadeli bir barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/abdden-arktikte-gizli-askeri-hamle-milyarlarca-dolarlik-dev-butce-yolda-1109979776.html
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moskova, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, barış
moskova, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, barış

Kremlin’den Ukrayna'yla barış açıklaması: Ateşkes değil gelecek nesiller için kalıcı çözümden yanayız

09:44 30.10.2026
© Sputnik / Сергей БобылевDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların geleceğine ilişkin Kremlin’den önemli açıklamalar geldi. Moskova'nın tutumunu bir kez daha vurgulayan Peskov, gelecek nesil vurgusu yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da geçici bir ateşkes değil, gelecek nesillerin güvenliğini garanti altına alacak kalıcı ve köklü bir barış istediğini söyledi.

Amerikan medyasına bir röportaj veren Peskov, Moskova yönetiminin temel hedeflerine dair net mesajlar paylaştı.

Gelecek nesiller için barış vurgusu

Moskova’nın nihai amacının geçici bir çatışmasızlık dönemi yaratmak olmadığını vurgulayan Peskov, "Biz barış istiyoruz, gelecek nesiller için uzun vadeli bir barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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