https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/prof-dr-bektas-kapadokyadan-sonra-bir-turizm-merkezi-daha-risk-altinda-dedi-adres-vererek-uyardi-1109995296.html
Prof. Dr. Bektaş Kapadokya'dan sonra 'bir turizm merkezi daha risk altında' dedi, adres vererek uyardı
Prof. Dr. Bektaş Kapadokya'dan sonra 'bir turizm merkezi daha risk altında' dedi, adres vererek uyardı
Sputnik Türkiye
Kapadokya'da dün meydana gelen facianın ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, Sümela Manastırı'nın da benzer jeolojik riskler taşıdığını belirterek uyardı. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T15:06+0300
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türki̇ye
osman bektaş
sümela manastırı
göreme
kapadokya
unesco
tarihi eser
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Göreme'de dün aşırı yağışlardan sonra peribacasından kopan kaya parçaları 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'daki Sümela Manastırı'nın da benzer jeolojik riskler taşıdığına işaret ederek acil önlem alınması çağrısında bulundu.Göreme, Sümela için bir uyarıdırKonuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalar yapan Prof. Dr. Bektaş, Göreme'de yaşanan facianın benzer jeolojik özelliklere sahip bölgeler açısından dikkate alınması gerektiğinin altını çizerken, "Göreme, Trabzon Sümela (Meryem Ana) için bir uyarıdır" dedi. Sümela Manastırı çevresindeki dik ve çatlaklı kaya kütlelerinin de risk taşıdığının altını çizen Prof. Dr. Bektay, Göreme'deki tüf yapılar ile Sümela Manastırı'nı çevreleyen magmatik kaya kütlelerinin jeolojik ve geoteknik açıdan benzer tehlikelere açık olduğunu kaydetti. Önlem alınsın çağrısı yaptıProf. Dr. Bektaş, "Göreme’deki tüf yapılar ile Sümela Manastırı’nı çevreleyen dik, çatlaklı magmatık kaya kütleleri jeolojik ve geoteknik açıdan benzer riskler taşır. Gerekli acil önlemler: Sümela yamaçlarındaki çelik ağ ve kaya bariyerlerinin periyodik denetimi, InSAR ve LiDAR (lazer tarama) sistemleriyle mikron düzeyinde yamaç deformasyonu izlenmesi." diyerek uyardı. Bölgeye gelen turistler akın ediyorTrabzon Maçka'da bulunan Sümela Manastırı, Meryem Ana Deresi'nin batı yamaçlarında yer alan, Kara tepesinin üzerinde ve deniz seviyesinden 1.150 m yükseklikte konumlanmış Rum Ortodoks manastır ve kilise kompleksi. UNESCO “Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi”nde yer alan manastırın, adını Yunanca’da “siyah” anlamındaki “melas”dan aldığı sanılıyor. Karadeniz Rumlarının en önemli hac yeri olan şifalı ayazmasıyla ünlü Sümela, her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor.
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türki̇ye
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osman bektaş, sümela manastırı, göreme, kapadokya, unesco, tarihi eser
osman bektaş, sümela manastırı, göreme, kapadokya, unesco, tarihi eser
Prof. Dr. Bektaş Kapadokya'dan sonra 'bir turizm merkezi daha risk altında' dedi, adres vererek uyardı
Kapadokya'da dün meydana gelen facianın ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, Sümela Manastırı'nın da benzer jeolojik riskler taşıdığını belirterek uyardı.
Göreme'de dün aşırı yağışlardan sonra peribacasından kopan kaya parçaları 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'daki Sümela Manastırı'nın da benzer jeolojik riskler taşıdığına işaret ederek acil önlem alınması çağrısında bulundu.
Göreme, Sümela için bir uyarıdır
Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalar yapan Prof. Dr. Bektaş, Göreme'de yaşanan facianın benzer jeolojik özelliklere sahip bölgeler açısından dikkate alınması gerektiğinin altını çizerken, "Göreme, Trabzon Sümela (Meryem Ana) için bir uyarıdır" dedi.
Sümela Manastırı çevresindeki dik ve çatlaklı kaya kütlelerinin de risk taşıdığının altını çizen Prof. Dr. Bektay, Göreme'deki tüf yapılar ile Sümela Manastırı'nı çevreleyen magmatik kaya kütlelerinin jeolojik ve geoteknik açıdan benzer tehlikelere açık olduğunu kaydetti.
Önlem alınsın çağrısı yaptı
Prof. Dr. Bektaş, "Göreme’deki tüf yapılar ile Sümela Manastırı’nı çevreleyen dik, çatlaklı magmatık kaya kütleleri jeolojik ve geoteknik açıdan benzer riskler taşır. Gerekli acil önlemler: Sümela yamaçlarındaki çelik ağ ve kaya bariyerlerinin periyodik denetimi, InSAR ve LiDAR (lazer tarama) sistemleriyle mikron düzeyinde yamaç deformasyonu izlenmesi." diyerek uyardı.
Bölgeye gelen turistler akın ediyor
Trabzon Maçka'da bulunan Sümela Manastırı, Meryem Ana Deresi'nin batı yamaçlarında yer alan, Kara tepesinin üzerinde ve deniz seviyesinden 1.150 m yükseklikte konumlanmış Rum Ortodoks manastır ve kilise kompleksi. UNESCO “Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi”nde yer alan manastırın, adını Yunanca’da “siyah” anlamındaki “melas”dan aldığı sanılıyor. Karadeniz Rumlarının en önemli hac yeri olan şifalı ayazmasıyla ünlü Sümela, her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor.