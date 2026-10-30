https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/prof-dr-bektas-kapadokyadan-sonra-bir-turizm-merkezi-daha-risk-altinda-dedi-adres-vererek-uyardi-1109995296.html

Prof. Dr. Bektaş Kapadokya'dan sonra 'bir turizm merkezi daha risk altında' dedi, adres vererek uyardı

Prof. Dr. Bektaş Kapadokya'dan sonra 'bir turizm merkezi daha risk altında' dedi, adres vererek uyardı

Sputnik Türkiye

Kapadokya'da dün meydana gelen facianın ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, Sümela Manastırı'nın da benzer jeolojik riskler taşıdığını belirterek uyardı. 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T15:06+0300

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Göreme'de dün aşırı yağışlardan sonra peribacasından kopan kaya parçaları 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'daki Sümela Manastırı'nın da benzer jeolojik riskler taşıdığına işaret ederek acil önlem alınması çağrısında bulundu.Göreme, Sümela için bir uyarıdırKonuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalar yapan Prof. Dr. Bektaş, Göreme'de yaşanan facianın benzer jeolojik özelliklere sahip bölgeler açısından dikkate alınması gerektiğinin altını çizerken, "Göreme, Trabzon Sümela (Meryem Ana) için bir uyarıdır" dedi. Sümela Manastırı çevresindeki dik ve çatlaklı kaya kütlelerinin de risk taşıdığının altını çizen Prof. Dr. Bektay, Göreme'deki tüf yapılar ile Sümela Manastırı'nı çevreleyen magmatik kaya kütlelerinin jeolojik ve geoteknik açıdan benzer tehlikelere açık olduğunu kaydetti. Önlem alınsın çağrısı yaptıProf. Dr. Bektaş, "Göreme’deki tüf yapılar ile Sümela Manastırı’nı çevreleyen dik, çatlaklı magmatık kaya kütleleri jeolojik ve geoteknik açıdan benzer riskler taşır. Gerekli acil önlemler: ​Sümela yamaçlarındaki çelik ağ ve kaya bariyerlerinin periyodik denetimi, ​InSAR ve LiDAR (lazer tarama) sistemleriyle mikron düzeyinde yamaç deformasyonu izlenmesi." diyerek uyardı. Bölgeye gelen turistler akın ediyorTrabzon Maçka'da bulunan Sümela Manastırı, Meryem Ana Deresi'nin batı yamaçlarında yer alan, Kara tepesinin üzerinde ve deniz seviyesinden 1.150 m yükseklikte konumlanmış Rum Ortodoks manastır ve kilise kompleksi. UNESCO “Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi”nde yer alan manastırın, adını Yunanca’da “siyah” anlamındaki “melas”dan aldığı sanılıyor. Karadeniz Rumlarının en önemli hac yeri olan şifalı ayazmasıyla ünlü Sümela, her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/kapadokyada-peribacasi-coktu-1109967104.html

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osman bektaş, sümela manastırı, göreme, kapadokya, unesco, tarihi eser