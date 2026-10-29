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Nevşehir'de peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'de peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kapadokya'da peribacası çöktü. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 2 can kaybı olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Gürlek olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T15:48+0300

2026-10-29T15:48+0300

2026-10-29T17:05+0300

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Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Göreme Açık Hava Müzesi civarında, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü.İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.2 kişi hayatını kaybettiEkiplerin yaptığı incelemede, 2 kişinin kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.Vali açıklama yaptı: Arama kurtarma sürüyorOlay yerinde incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:Soruşturma başlatıldıAdalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasının çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Gürlek, arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanması temennisinde bulundu.Bakan Gürlek, "Nevşehir'imizde yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

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