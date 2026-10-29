Nevşehir'de peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
15:48 29.10.2026 (güncellendi: 17:05 29.10.2026)
© Mustafa ÇalkayaKapadokya'da peribacası çöktü
© Mustafa Çalkaya
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Kapadokya'da peribacası çöktü. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 2 can kaybı olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Gürlek olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Göreme Açık Hava Müzesi civarında, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 kişi hayatını kaybetti
Ekiplerin yaptığı incelemede, 2 kişinin kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Vali açıklama yaptı: Arama kurtarma sürüyor
Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklanan toprak kayması oldu. Nevşehir'e bağlı Göreme beldesinde toprak kayması sonucu kaya düşmesinde şu an itibarıyla 2 kişinin maalesef cenazesine ulaştık. Devletimiz tüm imkanlarıyla araç ve gereçleriyle şu an olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen süreçte gelişme oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaralımızın tedavisine başlandı, umarız sağlığına kavuşur."
© Mustafa ÇalkayaKapadokya'da peribacası çöktü
Kapadokya'da peribacası çöktü
© Mustafa Çalkaya
Soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasının çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:
"Nevşehir'imizin merkez ilçesine bağlı Göreme beldesinde meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet başsavcıvekilimiz ve 2 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında kalmış olabilecek diğer kazazedelerin tespit edilmesi amacıyla arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarını koordineli ve yoğun bir şekilde sürdürmektedir."
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Gürlek, arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanması temennisinde bulundu.
Bakan Gürlek, "Nevşehir'imizde yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.