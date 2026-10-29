Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/kapadokyada-peribacasi-coktu-1109967104.html
Nevşehir'de peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Nevşehir'de peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kapadokya'da peribacası çöktü. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 2 can kaybı olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Gürlek olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T15:48+0300
2026-10-29T17:05+0300
türki̇ye
kapadokya
peribacaları
çökme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1d/1109967981_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_99d31daf6e8bf04c3479ba57e3c7cfcd.jpg
Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Göreme Açık Hava Müzesi civarında, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü.İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.2 kişi hayatını kaybettiEkiplerin yaptığı incelemede, 2 kişinin kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.Vali açıklama yaptı: Arama kurtarma sürüyorOlay yerinde incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:Soruşturma başlatıldıAdalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasının çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Gürlek, arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanması temennisinde bulundu.Bakan Gürlek, "Nevşehir'imizde yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.
türki̇ye
kapadokya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1d/1109967981_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c8c0fb66eae3464eb0f996fa2b037a08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kapadokya, peribacaları, çökme
kapadokya, peribacaları, çökme

Nevşehir'de peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

15:48 29.10.2026 (güncellendi: 17:05 29.10.2026)
© Mustafa ÇalkayaKapadokya'da peribacası çöktü
Kapadokya'da peribacası çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© Mustafa Çalkaya
Abone ol
Kapadokya'da peribacası çöktü. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 2 can kaybı olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Gürlek olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Göreme Açık Hava Müzesi civarında, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 kişi hayatını kaybetti

Ekiplerin yaptığı incelemede, 2 kişinin kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Vali açıklama yaptı: Arama kurtarma sürüyor

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklanan toprak kayması oldu. Nevşehir'e bağlı Göreme beldesinde toprak kayması sonucu kaya düşmesinde şu an itibarıyla 2 kişinin maalesef cenazesine ulaştık. Devletimiz tüm imkanlarıyla araç ve gereçleriyle şu an olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen süreçte gelişme oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaralımızın tedavisine başlandı, umarız sağlığına kavuşur."

© Mustafa ÇalkayaKapadokya'da peribacası çöktü
Kapadokya'da peribacası çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
Kapadokya'da peribacası çöktü
© Mustafa Çalkaya

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasının çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:
"Nevşehir'imizin merkez ilçesine bağlı Göreme beldesinde meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet başsavcıvekilimiz ve 2 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında kalmış olabilecek diğer kazazedelerin tespit edilmesi amacıyla arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarını koordineli ve yoğun bir şekilde sürdürmektedir."
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Gürlek, arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanması temennisinde bulundu.
Bakan Gürlek, "Nevşehir'imizde yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала