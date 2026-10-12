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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/polonya-bicaklama-olaylarinin-ardindan-okullara-20-bin-polis-konuslandiriyor-1109473230.html
Polonya, bıçaklama olaylarının ardından okullara 20 bin polis konuşlandırıyor
Polonya, bıçaklama olaylarının ardından okullara 20 bin polis konuşlandırıyor
Sputnik Türkiye
Polonya'da, son dönemdeki üç bıçaklı saldırının ardından okullarda güvenliği sağlamak amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Geçen cumadan bu yana 80 bin okulda denetim yapılıp 135 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
2026-10-12T14:14+0300
2026-10-12T14:14+0300
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Polonyalı yetkililer, saldırıların internet üzerinden yayılan bir meydan okuma veya örgütlü bir grupla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.Polonya Başbakanı Donald Tusk ise, dün düzenlenen kriz toplantısında, internetin bazı mecralarında şiddetin yüceltilmesinin gençler üzerinde zararlı etkiler yarattığını ifade etti."Hem Polonya'da hem de dünya genelinde şiddete duyulan ilgide bir artış gözlemliyoruz... vahim bir şiddet eğilimine tanık oluyoruz" diyen Tusk, Nazi ideolojisini ve 'güç kültünü' teşvik eden içeriklerin yanı sıra şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının da bu durumdaki temel faktörler arasında yer aldığını belirtti.Polisler, bugün itibarıyla yerleştirildiPolonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, ise dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamada, pazartesi günü okullarda 20 binden fazla polis memurunun görevlendirileceğini duyurdu.Devlet haber kanalı TVP Info'ya konuşan Kierwinski, "Net bir mesaj verilmesi gerekiyor: Polonyalı çocuklara yönelik saldırılara ya da kamusal yaşamın anarşiye sürüklenmesine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecek" dedi.80 bin okulda denetim yapıldıPolis yetkileri tarafından bugün erken saatlerde yapılan açıklamada, cuma gününden bu yana 80 bin eğitim kurumunda denetim yapıldığını ve 135 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Saldırıları simüle ettiYaşanan bir olayda polisin verdiği bilgiye göre, bir erkek çocuk Roblox oyununda okulunun bir modelini oluşturdu ve öğrencilere yönelik saldırıları simüle etti. Çocuğun üzerinde ateşli silah, mühimmat ve bıçaklar bulunduğu tespit edildi.Geçen hafta perşembe günü, kaskına kamera takılı olan 15 yaşındaki eski bir öğrenci, Varşova'nın kuzeydoğusundaki Leszczydol-Nowiny'de bulunan bir ilkokuldaki görevlilerden birini öldürmüş ve iki öğretmeni yaralamıştı. Çarşamba günü ise başkentin kuzeyindeki Ostroleka'da bir okulda, 19 yaşındaki bir genç kendisi de dahil olmak üzere 10 kişiyi yaralamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/osmaniyede-okul-bahcesinde-ogretmene-silahli-saldiri-1109096393.html
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polonya, varşova, haberler, avrupa, çarşamba

Polonya, bıçaklama olaylarının ardından okullara 20 bin polis konuşlandırıyor

14:14 12.10.2026
© REUTERS Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.plPolonya'da okul saldırısı
Polonya'da okul saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© REUTERS Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl
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Polonya'da, son dönemdeki üç bıçaklı saldırının ardından okullarda güvenliği sağlamak amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Geçen cumadan bu yana 80 bin okulda denetim yapılıp 135 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Polonyalı yetkililer, saldırıların internet üzerinden yayılan bir meydan okuma veya örgütlü bir grupla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.
Polonya Başbakanı Donald Tusk ise, dün düzenlenen kriz toplantısında, internetin bazı mecralarında şiddetin yüceltilmesinin gençler üzerinde zararlı etkiler yarattığını ifade etti.
"Hem Polonya'da hem de dünya genelinde şiddete duyulan ilgide bir artış gözlemliyoruz... vahim bir şiddet eğilimine tanık oluyoruz" diyen Tusk, Nazi ideolojisini ve 'güç kültünü' teşvik eden içeriklerin yanı sıra şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının da bu durumdaki temel faktörler arasında yer aldığını belirtti.

Polisler, bugün itibarıyla yerleştirildi

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, ise dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamada, pazartesi günü okullarda 20 binden fazla polis memurunun görevlendirileceğini duyurdu.
Devlet haber kanalı TVP Info'ya konuşan Kierwinski, "Net bir mesaj verilmesi gerekiyor: Polonyalı çocuklara yönelik saldırılara ya da kamusal yaşamın anarşiye sürüklenmesine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecek" dedi.

80 bin okulda denetim yapıldı

Polis yetkileri tarafından bugün erken saatlerde yapılan açıklamada, cuma gününden bu yana 80 bin eğitim kurumunda denetim yapıldığını ve 135 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Saldırıları simüle etti

Yaşanan bir olayda polisin verdiği bilgiye göre, bir erkek çocuk Roblox oyununda okulunun bir modelini oluşturdu ve öğrencilere yönelik saldırıları simüle etti. Çocuğun üzerinde ateşli silah, mühimmat ve bıçaklar bulunduğu tespit edildi.
Son saldırı cumartesi günü Varşova'daki bir yükseköğretim kurumunda gerçekleşti ve üç kişi yaralandı. Bu olay, dört gün içinde bir eğitim kurumunda meydana gelen üçüncü bıçaklı saldırı oldu.
Geçen hafta perşembe günü, kaskına kamera takılı olan 15 yaşındaki eski bir öğrenci, Varşova'nın kuzeydoğusundaki Leszczydol-Nowiny'de bulunan bir ilkokuldaki görevlilerden birini öldürmüş ve iki öğretmeni yaralamıştı. Çarşamba günü ise başkentin kuzeyindeki Ostroleka'da bir okulda, 19 yaşındaki bir genç kendisi de dahil olmak üzere 10 kişiyi yaralamıştı.
polis / olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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