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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/novak-ukrayna-rus-petrol-rafinerilerine-saldirilarini-yeniden-baslatti-1109996371.html
Novak: Ukrayna, Rus petrol rafinerilerine saldırılarını yeniden başlattı
Novak: Ukrayna, Rus petrol rafinerilerine saldırılarını yeniden başlattı
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ukrayna’nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını yeniden başlattığını açıkladı. Novak, bugün hedef alınan... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T15:56+0300
2026-10-30T15:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
aleksandr novak
rusya
ukrayna
petrol rafinerisi
saldırı
dizel yakıt
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarına bir aranın ardından yeniden başladığını söyledi.Novak, “Bir süredir ara verilmişti. Bugün ise saldırılar yeniden başladı ve işletmelerimiz korunmaya yönelik çalışmalar yürütüyor” dedi.Bugünkü saldırılarda üç petrol rafinerisi ile bir gaz kimya kompleksinin hedef alındığını belirten Novak, rafinerilerden birinde hafif hasar meydana geldiğini ancak hava savunma sisteminin genel olarak görevini yerine getirdiğini söyledi.Rusya’nın dünya piyasalarına dizel yakıt tedarikine ilişkin de bilgi veren Novak, ekimde 510 bin ton olan tedarik miktarının kasımda 2.15 milyon tona ulaşacağını kaydetti.Novak ayrıca, dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın bazı istisnalarla Ocak 2027 sonuna kadar uzatılmasını öngören hükümet kararının hazırlandığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/kremlinden-ukraynayla-baris-aciklamasi-ateskes-degil-gelecek-nesiller-icin-kalici-cozumden-yanayiz-1109980815.html
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aleksandr novak, rusya, ukrayna, petrol rafinerisi, saldırı, dizel yakıt
aleksandr novak, rusya, ukrayna, petrol rafinerisi, saldırı, dizel yakıt

Novak: Ukrayna, Rus petrol rafinerilerine saldırılarını yeniden başlattı

15:56 30.10.2026
© Sputnik / Максим БлиновAleksandr Novak
Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ukrayna’nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını yeniden başlattığını açıkladı. Novak, bugün hedef alınan üç rafineriden birinde hafif hasar oluştuğunu belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarına bir aranın ardından yeniden başladığını söyledi.
Novak, “Bir süredir ara verilmişti. Bugün ise saldırılar yeniden başladı ve işletmelerimiz korunmaya yönelik çalışmalar yürütüyor” dedi.
Bugünkü saldırılarda üç petrol rafinerisi ile bir gaz kimya kompleksinin hedef alındığını belirten Novak, rafinerilerden birinde hafif hasar meydana geldiğini ancak hava savunma sisteminin genel olarak görevini yerine getirdiğini söyledi.
Rusya’nın dünya piyasalarına dizel yakıt tedarikine ilişkin de bilgi veren Novak, ekimde 510 bin ton olan tedarik miktarının kasımda 2.15 milyon tona ulaşacağını kaydetti.
Novak ayrıca, dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın bazı istisnalarla Ocak 2027 sonuna kadar uzatılmasını öngören hükümet kararının hazırlandığını açıkladı.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
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