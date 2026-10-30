https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/pariste-kismi-sokaga-cikma-yasagi-cadilar-bayraminda-sert-mudahale-tehdidi-1109996685.html

Paris'te kısmi sokağa çıkma yasağı: Cadılar Bayramı'nda 'sert müdahale' tehdidi

Paris'te kısmi sokağa çıkma yasağı: Cadılar Bayramı'nda 'sert müdahale' tehdidi

Sputnik Türkiye

Fransa, Cadılar Bayramı hafta sonunda düzenlenmesi beklenen protestolar öncesinde güvenlik önlemlerini artırıyor. İşte detaylar...

2026-10-30T16:01+0300

2026-10-30T16:01+0300

2026-10-30T16:01+0300

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Fransa'da hayat pahalılığına karşı Sarı Yelekliler ve öğrenci sendikalarının hafta sonunda düzenleyeceği gösteriler öncesinde güvenlik alarmı verildi. Cadılar Bayramı kutlamalarıyla aynı döneme denk gelen protestolar nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek. Başkent Paris'te ise belirli bölgelerde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.'Müdahale sert olacak'İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 31 Ekim'in "kamu düzeninin bozulması açısından çok yüksek risk taşıdığını" belirterek, güvenlik güçlerinin müdahalesinin "son derece sert" olacağını söyledi. Nunez, "Hiçbir taşkınlığa müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.France 24'ün haberine göre, ülke genelinde görevlendirilecek 70 bin polis ve jandarma, geçen hafta sonu için seferber edilen güvenlik gücü sayısıyla aynı olacak. Bakan, iş yerlerini olası saldırı ve yağmalardan korumak amacıyla geçen hafta alınan önlemlerin de güçlendirileceğini açıkladı.Cadılar Bayramı için 'devrim' çağrıları yasaklandıİçişleri Bakanı Nunez, güvenlik makamlarının sosyal medyada cumartesi akşamı Cadılar Bayramı buluşmaları kapsamında "devrim" çağrısı yapan paylaşımlar tespit ettiğini söyledi. Bu çağrıların radikal sol gruplar ve radikalleşmiş bazı Sarı Yelekliler tarafından yayıldığını öne süren Nunez, söz konusu buluşmaların yasaklanacağını duyurdu.Paris'te iki bölgede kısmi sokağa çıkma yasağıParis Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından 2 Kasım'a kadar yerel saatle 23.00 ile 06.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak, başkentteki Cumhuriyet Meydanı ve Halles bölgesini kapsayacak.Sendikalar, Sarı Yeleklilerle birlikte hayat pahalılığına karşı yarın Bastille ve Concorde meydanları arasında gösteri düzenlemeyi planlıyordu. Ancak bu güzergah, kamu düzenini bozma riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı. Gösterinin 12.00-18.00 saatleri arasında Paris'in Bagnolet ve Charenton kapıları arasında yapılmasına izin verilebileceği bildirildi.

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Fransa’da lise öğrencilerinin başlattığı protestolar neden ülke geneline yayıldı? Sputnik Türkiye Fransa’da lise öğrencilerinin başlattığı protestolar neden ülke geneline yayıldı? 2026-10-30T16:01+0300 true PT1M54S

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