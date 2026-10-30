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Paris'te kısmi sokağa çıkma yasağı: Cadılar Bayramı'nda 'sert müdahale' tehdidi
Paris'te kısmi sokağa çıkma yasağı: Cadılar Bayramı'nda 'sert müdahale' tehdidi
Sputnik Türkiye
Fransa, Cadılar Bayramı hafta sonunda düzenlenmesi beklenen protestolar öncesinde güvenlik önlemlerini artırıyor. İşte detaylar...
2026-10-30T16:01+0300
2026-10-30T16:01+0300
dünya
laurent nunez
fransa
sarı yelekliler
müdahale
cumhuriyet meydanı
avrupa
haberler
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Fransa'da hayat pahalılığına karşı Sarı Yelekliler ve öğrenci sendikalarının hafta sonunda düzenleyeceği gösteriler öncesinde güvenlik alarmı verildi. Cadılar Bayramı kutlamalarıyla aynı döneme denk gelen protestolar nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek. Başkent Paris'te ise belirli bölgelerde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.'Müdahale sert olacak'İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 31 Ekim'in "kamu düzeninin bozulması açısından çok yüksek risk taşıdığını" belirterek, güvenlik güçlerinin müdahalesinin "son derece sert" olacağını söyledi. Nunez, "Hiçbir taşkınlığa müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.France 24'ün haberine göre, ülke genelinde görevlendirilecek 70 bin polis ve jandarma, geçen hafta sonu için seferber edilen güvenlik gücü sayısıyla aynı olacak. Bakan, iş yerlerini olası saldırı ve yağmalardan korumak amacıyla geçen hafta alınan önlemlerin de güçlendirileceğini açıkladı.Cadılar Bayramı için 'devrim' çağrıları yasaklandıİçişleri Bakanı Nunez, güvenlik makamlarının sosyal medyada cumartesi akşamı Cadılar Bayramı buluşmaları kapsamında "devrim" çağrısı yapan paylaşımlar tespit ettiğini söyledi. Bu çağrıların radikal sol gruplar ve radikalleşmiş bazı Sarı Yelekliler tarafından yayıldığını öne süren Nunez, söz konusu buluşmaların yasaklanacağını duyurdu.Paris'te iki bölgede kısmi sokağa çıkma yasağıParis Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından 2 Kasım'a kadar yerel saatle 23.00 ile 06.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak, başkentteki Cumhuriyet Meydanı ve Halles bölgesini kapsayacak.Sendikalar, Sarı Yeleklilerle birlikte hayat pahalılığına karşı yarın Bastille ve Concorde meydanları arasında gösteri düzenlemeyi planlıyordu. Ancak bu güzergah, kamu düzenini bozma riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı. Gösterinin 12.00-18.00 saatleri arasında Paris'in Bagnolet ve Charenton kapıları arasında yapılmasına izin verilebileceği bildirildi.
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Fransa’da lise öğrencilerinin başlattığı protestolar neden ülke geneline yayıldı?
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laurent nunez, fransa, sarı yelekliler, müdahale, cumhuriyet meydanı, avrupa, haberler
laurent nunez, fransa, sarı yelekliler, müdahale, cumhuriyet meydanı, avrupa, haberler

Paris'te kısmi sokağa çıkma yasağı: Cadılar Bayramı'nda 'sert müdahale' tehdidi

16:01 30.10.2026
© Hesham ElsherifFransa'da protestolar
Fransa'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© Hesham Elsherif
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Fransa, Cadılar Bayramı hafta sonunda düzenlenmesi beklenen protestolar öncesinde polis sayısını artırıyor. İçişleri Bakanı Nunez, ülke genelinde 70 bin polis ve jandarmanın görevlendirileceğini açıklarken, "müdahalenin sert olacağını" olduğunu söyledi. Paris'te iki bölgede 2 Kasım'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı alındı.
Fransa'da hayat pahalılığına karşı Sarı Yelekliler ve öğrenci sendikalarının hafta sonunda düzenleyeceği gösteriler öncesinde güvenlik alarmı verildi. Cadılar Bayramı kutlamalarıyla aynı döneme denk gelen protestolar nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek. Başkent Paris'te ise belirli bölgelerde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

'Müdahale sert olacak'

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 31 Ekim'in "kamu düzeninin bozulması açısından çok yüksek risk taşıdığını" belirterek, güvenlik güçlerinin müdahalesinin "son derece sert" olacağını söyledi. Nunez, "Hiçbir taşkınlığa müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
France 24'ün haberine göre, ülke genelinde görevlendirilecek 70 bin polis ve jandarma, geçen hafta sonu için seferber edilen güvenlik gücü sayısıyla aynı olacak. Bakan, iş yerlerini olası saldırı ve yağmalardan korumak amacıyla geçen hafta alınan önlemlerin de güçlendirileceğini açıkladı.

Cadılar Bayramı için 'devrim' çağrıları yasaklandı

İçişleri Bakanı Nunez, güvenlik makamlarının sosyal medyada cumartesi akşamı Cadılar Bayramı buluşmaları kapsamında "devrim" çağrısı yapan paylaşımlar tespit ettiğini söyledi. Bu çağrıların radikal sol gruplar ve radikalleşmiş bazı Sarı Yelekliler tarafından yayıldığını öne süren Nunez, söz konusu buluşmaların yasaklanacağını duyurdu.
© Sputnik

Paris'te iki bölgede kısmi sokağa çıkma yasağı

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından 2 Kasım'a kadar yerel saatle 23.00 ile 06.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak, başkentteki Cumhuriyet Meydanı ve Halles bölgesini kapsayacak.
Sendikalar, Sarı Yeleklilerle birlikte hayat pahalılığına karşı yarın Bastille ve Concorde meydanları arasında gösteri düzenlemeyi planlıyordu. Ancak bu güzergah, kamu düzenini bozma riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı. Gösterinin 12.00-18.00 saatleri arasında Paris'in Bagnolet ve Charenton kapıları arasında yapılmasına izin verilebileceği bildirildi.
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