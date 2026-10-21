Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/bismillah-cest-les-tnbres-snapchatten-cikip-fransayi-sallayan-slogan-1109732896.html
'Bismillah, c'est les ténèbres': Snapchat'ten çıkıp Fransa'yı sallayan slogan
'Bismillah, c'est les ténèbres': Snapchat'ten çıkıp Fransa'yı sallayan slogan
Sputnik Türkiye
Z kuşağı protestocuların, gizli polise ait olduğunu saptadığı bir Snapchat mesajı, isyanın çığlığı oldu. ‘Bismillah, c'est les ténèbres’ sloganı Belçika’dan İtalya’ya diğer Avrupa ülkelerine de yayıldı.
2026-10-21T12:58+0300
2026-10-21T12:58+0300
dünya
fransa
snapchat
protestolar
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109731828_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_93015b0110e0397b98b55a4501c61fae.jpg
Fransa'da gençlerin başlattığı isyan dalgasında taşıdığı dövizler arasında ‘Bismillah, c'est les ténèbres’ tüm dünyada merak konusu oldu. Slogan, İsveçli aktivist Greta Thunberg tarafından da tekrarlanan slogan, TikTok, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında çeşitli gönderilere de konu oldu.'Bismillah, c'est les ténèbres’ ne anlama geliyor?Arapça ‘Bismillah’ kelimesi, Türkçe ‘Allah’ın adıyla’ anlamına geliyor. Müslümanlar tarafından bir işe başlamadan önce kullanılıyor.Fransızca ‘C’est les ténèbres’, ise ‘Bu karanlık’ anlamına geliyor ve gençler arasında felaket ya da korkunç bir ortamı tarif ederken kullanılıyor.Fransız basınına göre bu iki kalıbın birleştirilmesi biraz ‘mantık dışı’, çünkü ikisini birleştirince ortaya “Allah’ın adıyla, bu karanlık” gibi bir ifade çıkıyor.Slogan nereden geldi, polis Snapchat'te mi?Slogan, ekim ayında alevlenen protestolar sırasında bir Snapchat mesajlaşmasından çıktı. Protestolar için Snapchat üzerinden haberleşen gençler, ‘Mamadou’ isimli bir kullanıcının, gruba katılarak, “Selam, Allah’ın adıyla (Bismillah), bu karanlık (C’est les ténèbres). Barikat ne zaman, valla kardeş?” şeklindeki mesajından şüphelendi.Mesaja Arnavutluk bayrağı emojisi eşlik ediyordu. Daha sonra benzer üslupla başka kullanıcıların da protesto buluşma gruplarına benzer mesajlar attığı ortaya çıktı. Öğrenciler, bu mesajların gençlerin protesto mesajlarını tespit etme amacıyla gizli polisten geldiği sonucuna vardı.Bazı internet kullanıcıları, söz konusu hesapların lokasyonlarını karakollara yakın yerlerde tespit ettiğini söyledi. Bu, şu an için kesin olarak kanıtlanmadı. Fransa İçişleri Bakanı Nunez ya da herhangi bir Fransız yetkili, Snapchat'taki ekran görüntüleriyle ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.Fransız öğrencilerin protestosu nasıl başladı?Protestolar, 18 Eylül'de Paris'in güneydoğusundaki Creteil'de başladı ve hızla ülke geneline yayıldı. Hareketin temelinde, uzun okul günleri, aşırı kalabalık sınıflar, bakımsız okul binaları ve öğretmenlerin devamsızlığı gibi öğrencilerin çeşitli şikâyetleri yer alıyor.Protestocular bu sorunların en çok işçi sınıfının yaşadığı banliyöleri ve azınlık topluluklarını etkilediğini savunuyor. Sadece 2 Ekim günü, gerçekleştirilen ablukalar nedeniyle yaklaşık 400 okul kapandı.Öğrenci protestoları, 17 Ekim cumartesi günü hayat pahalılığına karşı ülke genelinde düzenlenen gösterilerle birleşti. Bu gösteriler, Fransa'nın son yıllarda gördüğü en büyük ayaklanma ile sonuçlandı. Bu hafta ise çeşitli kentlerde sokağa çıkma yasakları geldi.Slogan Fransa dışında da yayıldı mı?İtalyan haber ajansı ANSA'ya göre, İsveçli aktivist Greta Thunberg, 13 Ekim'de Paris'in kuzeyindeki Seine-Saint-Denis'de grevdeki öğrencileri ziyareti sırasında bu sloganı kullandı.9 Ekim'de ise Brüksel'de, Belçika hükümetinin bütçe kesintilerine karşı sendikaların öncülüğünde düzenlenen bir gösteride, söz konusu slogan pankartlarda yer aldı. Burada slogan, sızma iddialarına bir göndermeden ziyade, Fransız öğrencilerle dayanışma amacıyla kullanıldı.İtalya'da ise ANSA, 15 Ekim'de Bologna'daki öğrenci gösterilerinde bu ifadenin görüldüğünü bildirdi. Slogan, 17-18 Ekim hafta sonunda Milano'da da duyuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/fransada-polis-siddetinin-tarihi-kolonyolizme-mi-gidiyor--1109696496.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109731828_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0fe0c9b24fbcb7f4b68262ae4f5d05d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, snapchat, protestolar, avrupa
fransa, snapchat, protestolar, avrupa

'Bismillah, c'est les ténèbres': Snapchat'ten çıkıp Fransa'yı sallayan slogan

12:58 21.10.2026
© REUTERS Stephane Mahe"Bismillah c'est les tenebres" sloganı
Bismillah c'est les tenebres sloganı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© REUTERS Stephane Mahe
Abone ol
Z kuşağı protestocuların, gizli polise ait olduğunu saptadığı bir Snapchat mesajı, isyanın çığlığı oldu. ‘Bismillah, c'est les ténèbres’ sloganı Belçika’dan İtalya’ya diğer Avrupa ülkelerine de yayıldı.
Fransa'da gençlerin başlattığı isyan dalgasında taşıdığı dövizler arasında ‘Bismillah, c'est les ténèbres’ tüm dünyada merak konusu oldu. Slogan, İsveçli aktivist Greta Thunberg tarafından da tekrarlanan slogan, TikTok, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında çeşitli gönderilere de konu oldu.

'Bismillah, c'est les ténèbres’ ne anlama geliyor?

Arapça ‘Bismillah’ kelimesi, Türkçe ‘Allah’ın adıyla’ anlamına geliyor. Müslümanlar tarafından bir işe başlamadan önce kullanılıyor.
Fransızca ‘C’est les ténèbres’, ise ‘Bu karanlık’ anlamına geliyor ve gençler arasında felaket ya da korkunç bir ortamı tarif ederken kullanılıyor.
Fransız basınına göre bu iki kalıbın birleştirilmesi biraz ‘mantık dışı’, çünkü ikisini birleştirince ortaya “Allah’ın adıyla, bu karanlık” gibi bir ifade çıkıyor.

Slogan nereden geldi, polis Snapchat'te mi?

Slogan, ekim ayında alevlenen protestolar sırasında bir Snapchat mesajlaşmasından çıktı. Protestolar için Snapchat üzerinden haberleşen gençler, ‘Mamadou’ isimli bir kullanıcının, gruba katılarak, “Selam, Allah’ın adıyla (Bismillah), bu karanlık (C’est les ténèbres). Barikat ne zaman, valla kardeş?” şeklindeki mesajından şüphelendi.
© REUTERS Yves Herman"Bismillah, it's the darkness" sloganı
Bismillah, it's the darkness sloganı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
"Bismillah, it's the darkness" sloganı
© REUTERS Yves Herman
Mesaja Arnavutluk bayrağı emojisi eşlik ediyordu. Daha sonra benzer üslupla başka kullanıcıların da protesto buluşma gruplarına benzer mesajlar attığı ortaya çıktı. Öğrenciler, bu mesajların gençlerin protesto mesajlarını tespit etme amacıyla gizli polisten geldiği sonucuna vardı.
Bazı internet kullanıcıları, söz konusu hesapların lokasyonlarını karakollara yakın yerlerde tespit ettiğini söyledi. Bu, şu an için kesin olarak kanıtlanmadı. Fransa İçişleri Bakanı Nunez ya da herhangi bir Fransız yetkili, Snapchat'taki ekran görüntüleriyle ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

Fransız öğrencilerin protestosu nasıl başladı?

Protestolar, 18 Eylül'de Paris'in güneydoğusundaki Creteil'de başladı ve hızla ülke geneline yayıldı. Hareketin temelinde, uzun okul günleri, aşırı kalabalık sınıflar, bakımsız okul binaları ve öğretmenlerin devamsızlığı gibi öğrencilerin çeşitli şikâyetleri yer alıyor.
Protestocular bu sorunların en çok işçi sınıfının yaşadığı banliyöleri ve azınlık topluluklarını etkilediğini savunuyor. Sadece 2 Ekim günü, gerçekleştirilen ablukalar nedeniyle yaklaşık 400 okul kapandı.
Öğrenci protestoları, 17 Ekim cumartesi günü hayat pahalılığına karşı ülke genelinde düzenlenen gösterilerle birleşti. Bu gösteriler, Fransa'nın son yıllarda gördüğü en büyük ayaklanma ile sonuçlandı. Bu hafta ise çeşitli kentlerde sokağa çıkma yasakları geldi.

Slogan Fransa dışında da yayıldı mı?

İtalyan haber ajansı ANSA'ya göre, İsveçli aktivist Greta Thunberg, 13 Ekim'de Paris'in kuzeyindeki Seine-Saint-Denis'de grevdeki öğrencileri ziyareti sırasında bu sloganı kullandı.
9 Ekim'de ise Brüksel'de, Belçika hükümetinin bütçe kesintilerine karşı sendikaların öncülüğünde düzenlenen bir gösteride, söz konusu slogan pankartlarda yer aldı. Burada slogan, sızma iddialarına bir göndermeden ziyade, Fransız öğrencilerle dayanışma amacıyla kullanıldı.
İtalya'da ise ANSA, 15 Ekim'de Bologna'daki öğrenci gösterilerinde bu ifadenin görüldüğünü bildirdi. Slogan, 17-18 Ekim hafta sonunda Milano'da da duyuldu.
Новый Блок - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
DÜNYA
Fransa'da polis şiddetinin tarihi kolonyolizme mi gidiyor?
10:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала