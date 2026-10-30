https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/osymden-beklenen-haber-2026-kpss-on-lisans-sonuclari-aciklandi-1109978870.html

ÖSYM'den beklenen haber: 2026 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM'den beklenen haber: 2026 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Yüz binlerce memur adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM tarafından 30 Ekim Cuma günü erişime açıldı. Kamu kurumlarında... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

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sonuç

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Devlet kadrolarında yer bulmak ve memuriyet hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ter döken yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi sona erdi. ÖSYM, gizlilikle yürütülen titiz değerlendirme sürecini tamamlayarak 2026 KPSS Ön Lisans oturumunun sonuçlarını 30 Ekim 2026 Cuma günü kamuoyuna duyurdu. Adaylar, memuriyet yolundaki en kritik eşik olan sınav puanlarına ulaşmak için sabahın erken saatlerinden itibaren sonuç ekranına akın etti.Sonuç ekranında yoğunluk: Memuriyet hayalleri netleşiyorSınavın zorluk derecesi, standart sapma hesaplamaları ve belirleyici sorular üzerine haftalardır süren tartışmalar, puanların açıklanmasıyla yerini atama heyecanına bıraktı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce ön lisans mezunu, puanlarını öğrenerek yeni dönemin stratejisini kurmaya başladı. ÖSYM'nin duyurusuyla birlikte, adayların hangi kurumlara ve hangi kadrolara yerleşebileceğine dair ilk sinyaller de verilmiş oldu.Adım adım KPSS ön lisans sonuç sorgulama ekranıPuanlarını öğrenmek ve atanma ihtimallerini hesaplamak isteyen adayların izlemesi gereken adımlar oldukça pratik. Adayların kişisel verilerinin üst düzey koruma altında olduğu ÖSYM sonuç açıklama sistemi, yoğun trafiğe rağmen kesintisiz hizmet veriyor. Sınav sonucunu gizlilik içinde öğrenmek isteyenlerin şu adımları izlemesi gerekiyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/istanbul-dahil-21-il-icin-acil-alarm-evden-cikmadan-once-dikkat-1109978194.html

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