https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/oreskin-ukraynanin-rus-rafinerilerine-saldirilari-oncelikle-dis-piyasayi-tehdit-ediyor-1109998941.html
Oreşkin: Ukrayna’nın Rus rafinerilerine saldırıları öncelikle dış piyasayı tehdit ediyor
Oreşkin: Ukrayna’nın Rus rafinerilerine saldırıları öncelikle dış piyasayı tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Ukrayna’nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının iç piyasadan ziyade dış piyasaya... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T17:53+0300
2026-10-30T17:53+0300
2026-10-30T17:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
maksim oreşkin
rusya
ukrayna
petrol rafinerisi
saldırı
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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarından öncelikle dış piyasaya yapılan sevkiyatların etkileneceğini belirtti.Oreşkin, Rus basınına yaptığı açıklamada, “Bu, iç piyasadan ziyade öncelikle dış piyasa ve yurt dışına yapılan tedarik için bir tehdit. İlk olarak dış piyasaya yapılan sevkiyatlar zarar görecek” dedi.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak daha önce, Ukrayna’nın Rusya’daki üç petrol rafinerisi ile bir gaz kimya kompleksine saldırı düzenlediğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/novak-ukrayna-rus-petrol-rafinerilerine-saldirilarini-yeniden-baslatti-1109996371.html
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maksim oreşkin, rusya, ukrayna, petrol rafinerisi, saldırı
maksim oreşkin, rusya, ukrayna, petrol rafinerisi, saldırı
Oreşkin: Ukrayna’nın Rus rafinerilerine saldırıları öncelikle dış piyasayı tehdit ediyor
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Ukrayna’nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının iç piyasadan ziyade dış piyasaya yapılan tedariki tehdit ettiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarından öncelikle dış piyasaya yapılan sevkiyatların etkileneceğini belirtti.
Oreşkin, Rus basınına yaptığı açıklamada, “Bu, iç piyasadan ziyade öncelikle dış piyasa ve yurt dışına yapılan tedarik için bir tehdit. İlk olarak dış piyasaya yapılan sevkiyatlar zarar görecek” dedi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak daha önce, Ukrayna’nın Rusya’daki üç petrol rafinerisi ile bir gaz kimya kompleksine saldırı düzenlediğini bildirmişti.