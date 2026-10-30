https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/oreskin-ukraynanin-rus-rafinerilerine-saldirilari-oncelikle-dis-piyasayi-tehdit-ediyor-1109998941.html

Oreşkin: Ukrayna’nın Rus rafinerilerine saldırıları öncelikle dış piyasayı tehdit ediyor

Oreşkin: Ukrayna’nın Rus rafinerilerine saldırıları öncelikle dış piyasayı tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Ukrayna’nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının iç piyasadan ziyade dış piyasaya... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T17:53+0300

2026-10-30T17:53+0300

2026-10-30T17:53+0300

ukrayna kri̇zi̇

maksim oreşkin

rusya

ukrayna

petrol rafinerisi

saldırı

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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarından öncelikle dış piyasaya yapılan sevkiyatların etkileneceğini belirtti.Oreşkin, Rus basınına yaptığı açıklamada, “Bu, iç piyasadan ziyade öncelikle dış piyasa ve yurt dışına yapılan tedarik için bir tehdit. İlk olarak dış piyasaya yapılan sevkiyatlar zarar görecek” dedi.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak daha önce, Ukrayna’nın Rusya’daki üç petrol rafinerisi ile bir gaz kimya kompleksine saldırı düzenlediğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/novak-ukrayna-rus-petrol-rafinerilerine-saldirilarini-yeniden-baslatti-1109996371.html

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maksim oreşkin, rusya, ukrayna, petrol rafinerisi, saldırı