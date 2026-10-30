https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/napoliden-lukaku-itirafi-onu-satin-almaya-hazir-bir-kulup-buldugumuz-icin-sansliydik-1110004809.html
Napoli: Lukaku'yu satın almaya hazır bir kulüp bulduğumuz için şanslıydık
Napoli: Lukaku'yu satın almaya hazır bir kulüp bulduğumuz için şanslıydık
Sputnik Türkiye
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, oyuncuyu satın almaya istekli bir kulüp... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T22:30+0300
2026-10-30T22:30+0300
2026-10-30T22:33+0300
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Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, katıldığı podcast yayınında Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.Manna, yaşanan sürecin karmaşık olduğunu belirterek şunları söyledi:'Yüksek maaşını da yönetmek zorundaydık'33 yaşındaki Lukaku'nun yaz transfer döneminde Napoli'den ayrılmasının kaçınılmaz hale geldiğini aktaran Manna, transfer sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:Romelu Lukaku, Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından sarı-lacivertli formayla çıktığı 13 resmi maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/galatasaray-konyasporu-deplasmanda-4-golle-maglup-etti-1110004404.html
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Napoli: Lukaku'yu satın almaya hazır bir kulüp bulduğumuz için şanslıydık
22:30 30.10.2026 (güncellendi: 22:33 30.10.2026)
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, oyuncuyu satın almaya istekli bir kulüp buldukları için şanslı olduklarını söyledi.
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, katıldığı podcast yayınında Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Manna, yaşanan sürecin karmaşık olduğunu belirterek şunları söyledi:
Futbolcular da herkes gibi biraz bencildir. O, Dünya Kupası'nı ve turnuvaya en iyi durumda katılmayı düşünüyordu. Biz ise Şampiyonlar Ligi gibi hayati bir hedef için mücadele ediyorduk. Futbolda böyle şeyler yaşanabiliyor.
'Yüksek maaşını da yönetmek zorundaydık'
33 yaşındaki Lukaku'nun yaz transfer döneminde Napoli'den ayrılmasının kaçınılmaz hale geldiğini aktaran Manna, transfer sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Onu kadromuza kattığımızda Chelsea ile üç yıllık sözleşmeyi kapsayan oldukça karmaşık bir anlaşma yapmıştık. Ancak işler her zaman beklendiği gibi gitmiyor. Yüksek maaşını da yönetmek zorundaydık. Ayrıca yerine Rasmus Hojlund'u transfer etmek için önemli bir yatırım yapmıştık. Satış süreci beklentilerimiz doğrultusunda ilerlemedi. Ancak karmaşık bir transfer piyasasında onu satın almaya hazır bir kulüp bulduğumuz için şanslıydık. Her şeye rağmen kendisine başarılar diliyorum. Bizimle lig şampiyonluğu yaşadı ve bu çok önemli.
Romelu Lukaku, Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından sarı-lacivertli formayla çıktığı 13 resmi maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.