Napoli: Lukaku'yu satın almaya hazır bir kulüp bulduğumuz için şanslıydık

Onu kadromuza kattığımızda Chelsea ile üç yıllık sözleşmeyi kapsayan oldukça karmaşık bir anlaşma yapmıştık. Ancak işler her zaman beklendiği gibi gitmiyor. Yüksek maaşını da yönetmek zorundaydık. Ayrıca yerine Rasmus Hojlund'u transfer etmek için önemli bir yatırım yapmıştık. Satış süreci beklentilerimiz doğrultusunda ilerlemedi. Ancak karmaşık bir transfer piyasasında onu satın almaya hazır bir kulüp bulduğumuz için şanslıydık. Her şeye rağmen kendisine başarılar diliyorum. Bizimle lig şampiyonluğu yaşadı ve bu çok önemli.