https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/mitten-nokta-operasyonu-deasli-ugur-bahadir-yakalandi--1109982487.html
MİT'ten nokta operasyonu: DEAŞ'lı Uğur Bahadır yakalandı
MİT'ten nokta operasyonu: DEAŞ'lı Uğur Bahadır yakalandı
Sputnik Türkiye
MİT tarafından yapılan operasyonda DEAŞ üyesi Uğur Bahadır, Afganistan-Pakistan alanında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T10:40+0300
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Terör örgütü DEAŞ üyesi Uğur Bahadır, MİT tarafından düzenlenen operasyonla Afganistan-Pakistan alanında yakalandı. Bahadır, Türkiye'ye getirildi. Türkiye'den geçiş yaptığı tespit edildiGüvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in istihbari çalışmaları sonucu, terör örgütü DEAŞ mensubu Abdullah kod adlı terörist Uğur Bahadır'ın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı tespit edildi.Afganistan-Pakistan alanında terör örgütü DEAŞ'a ait birçok kampta farklı görevler yürüttüğü öğrenilen terörist Bahadır'a yönelik operasyon için düğmeye basıldı.Düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen terörist Bahadır, ilk ifadesinde, "Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir Al Turki kod adlı terörist Özgür Altun ile irtibatına, terör örgütü DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimlere, terör örgütü DEAŞ adına kendisine verilen görevlere ve terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan-Pakistan alanında yürüttüğü örgütsel faaliyetlere" ilişkin bilgi verdi.Örgüte yönlendiren Özgür Altun çıktı Yakalanan örgüt üyesi Bahadır'ın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına 2024'te geçerek terör örgütü DEAŞ bünyesine katıldığı öğrenildi. Bahadır'ı örgüte yönlendiren Türk kökenli şahsın ise 2025'in başında yakalanan Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun olduğu, Altun'un Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynadığı tespit edildi.Ayrıca, terörist Bahadır'ın, 2026'nın başında yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde medya biriminde faaliyet yürüten Abu Ubeyde/Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı ile de Afganistan-Pakistan alanında birlikte hareket ettiği öğrenildi. MİT'in yürüttüğü çalışmalar neticesinde, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları akamete uğratıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/3-ilde-feto-ve-iside-4-ayri-operasyon-33-gozalti-1109535395.html
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deaş, mi̇t, afganistan, pakistan
MİT'ten nokta operasyonu: DEAŞ'lı Uğur Bahadır yakalandı
10:40 30.10.2026 (güncellendi: 10:44 30.10.2026)
MİT tarafından yapılan operasyonda DEAŞ üyesi Uğur Bahadır, Afganistan-Pakistan alanında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Terör örgütü DEAŞ üyesi Uğur Bahadır, MİT tarafından düzenlenen operasyonla Afganistan-Pakistan alanında yakalandı. Bahadır, Türkiye'ye getirildi.
Türkiye'den geçiş yaptığı tespit edildi
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in istihbari çalışmaları sonucu, terör örgütü DEAŞ mensubu Abdullah kod adlı terörist Uğur Bahadır'ın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı tespit edildi.
Afganistan-Pakistan alanında terör örgütü DEAŞ'a ait birçok kampta farklı görevler yürüttüğü öğrenilen terörist Bahadır'a yönelik operasyon için düğmeye basıldı.
Düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen terörist Bahadır, ilk ifadesinde, "Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir Al Turki kod adlı terörist Özgür Altun ile irtibatına, terör örgütü DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimlere, terör örgütü DEAŞ adına kendisine verilen görevlere ve terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan-Pakistan alanında yürüttüğü örgütsel faaliyetlere" ilişkin bilgi verdi.
Örgüte yönlendiren Özgür Altun çıktı
Yakalanan örgüt üyesi Bahadır'ın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına 2024'te geçerek terör örgütü DEAŞ bünyesine katıldığı öğrenildi. Bahadır'ı örgüte yönlendiren Türk kökenli şahsın ise 2025'in başında yakalanan Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun olduğu, Altun'un Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynadığı tespit edildi.
Ayrıca, terörist Bahadır'ın, 2026'nın başında yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde medya biriminde faaliyet yürüten Abu Ubeyde/Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı ile de Afganistan-Pakistan alanında birlikte hareket ettiği öğrenildi. MİT'in yürüttüğü çalışmalar neticesinde, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları akamete uğratıldı.