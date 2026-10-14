https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/3-ilde-feto-ve-iside-4-ayri-operasyon-33-gozalti-1109535395.html

3 ilde FETÖ ve IŞİD'e 4 ayrı operasyon: 33 gözaltı

3 ilde FETÖ ve IŞİD'e 4 ayrı operasyon: 33 gözaltı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Eskişehir ve Ağrı merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T14:55+0300

2026-10-14T14:55+0300

2026-10-14T14:55+0300

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FETÖ ve IŞİD'e yönelik 4 ayrı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'nün hiçbir finans ağına, örgütsel faaliyetine, yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletin bekasını, milli iradeyi ve hukuk düzenini hedef alan FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla ve tavizsiz şekilde sürdürdüklerini ifade eden Gürlek, FETÖ ve IŞİD'e yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.Operasyonlara dair bilgi veren Gürlek, şöyle devam etti:9 şüpheliye gözaltıEskişehir merkezli soruşturmada, ABD'de bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden, Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığının belirlendiğini aktaran Gürlek, "Söz konusu transferlerin FETÖ'nün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi. 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor." bilgisini verdi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ByLock yazışmaları, Bank Asya ve HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemeler sonucu FETÖ'ye üye olma suçuna ilişkin 3 şüpheliye yönelik İzmir ve Aydın'da operasyon düzenlendiğini aktaran Gürlek, "Şüphelilerden 2'si yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.İzmir merkezli diğer soruşturmada ise FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 21 şüpheliye yönelik 4 ilde operasyon gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.IŞİD'e yönelik operasyonGürlek, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ise Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında IŞİD terör örgütünün finansmanına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini, 1 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti.Soruşturmaları yürüten ve operasyonlarda görev alanları tebrik eden Gürlek, "Kim hangi şirketin, hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın, terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/istanbuldaki-isid-operasyonunun-goruntuleri-ortaya-cikti-1108496552.html

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fetö, deaş, akın gürlek, eskişehir, i̇zmir, jandarma, ağrı