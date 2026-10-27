https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/mekke-savunma-anlasmasi-komisyonda-kabul-edildi--1109900037.html

Mekke Savunma Anlaşması komisyonda kabul edildi

Mekke Savunma Anlaşması komisyonda kabul edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye-Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke İttifaki anlaşması Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T16:10+0300

2026-10-27T16:10+0300

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türki̇ye

fuat oktay

pakistan

suudi arabistan

türkiye

mekke ortak savunma anlaşması

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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunmayı öngören Mekke Savunma İttifakı Anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda çoğunluk oyuyla kabul edildi. Komisyon Başkanı Fuat Oktay, anlaşmanın saldırı ya da üçüncü ülkelere karşı bloklaşma amacı taşımadığını belirterek, ittifakın müşterek savunma, terörizmle mücadele ve savunma sanayisinde yerli imkanların geliştirilmesi olmak üzere üç temel üzerine kurulduğunu söyledi.'Kolektif bir caydırıcılık kalkanı inşa edilmesinin kayda değer bir gelişme'TBMM Dışişleri Komisyonu AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, Kafkaslar, Balkanlar ve Kuzey Afrika'daki hassasiyetlerin bölgesel güvenliği doğrudan etkilediğini söyleyen Oktay, Mekke Anlaşması ile "Ortadoğu'da kolektif bir caydırıcılık kalkanı inşa edilmesinin kayda değer bir gelişme olduğunu" söyledi.Dün Tahran'da yapılan görüşmelerin kıymetli olduğunu aktaran Oktay, "Ülkemizin imzaladığı ve taraf olduğu anlaşmalar, bir saldırı, yayılmacılık ya da üçüncü ülkelere karşı bir bloklaşma ittifakı değildir. Tam aksine ülkemiz, caydırıcılığı artıracak, coğrafyamızı tahkim edecek, barışı ve istikrarı hedefleyen savunma anlaşmalarının tarafıdır. Bu bağlamda, Mekke Anlaşması'nın dışlayıcı bir güvenlik mimarisi önermemesi ve bölgesel barış ve istikrar vizyonunu paylaşan diğer aktörlerin katılımına imkan tanıması bağlamında kıymetlidir" ifadelerini kullandı. Anlaşma'nın genişleme sürecinin kontrolsüz bir mekanizmaya izin vermemesinin önemine dikkat çeken Oktay, "İttifakın büyümesi ve yeni üyelerin kabulü, çekirdek tarafların ve dolayısıyla ülkemizin onayına, rızasına ve stratejik filtresine tabi olması doğal olarak büyük ehemmiyet taşımaktadır" dedi.'Mekke Anlaşması'na, izole tek bir metin olarak da bakmamak gerekir'Anlaşma kapsamında caydırıcılık en üst düzeyde tesis edilirken, taraf ülkelerin egemenlik haklarına, uluslararası yükümlülüklerine ve anayasal süreçlerine de mutlak bir saygı gösterildiğine dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:Mekke Savunma Anlaşması nedir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/mekke-ittifaki-uyeleri-turkiye-suudi-arabistan-ve-pakistandan-iran-ziyaretik-mit-baskani-kalin-da-1109853713.html

türki̇ye

pakistan

suudi arabistan

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fuat oktay, pakistan, suudi arabistan, türkiye, mekke ortak savunma anlaşması