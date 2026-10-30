https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/lavrov-japon-mevkidasi-motegi-ile-gorustu-1110004543.html

Lavrov, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü

Lavrov, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T22:14+0300

2026-10-30T22:14+0300

2026-10-30T22:14+0300

dünya

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

japonya

rusya

abd

moskova

toşimitsu motegi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_0:0:1121:631_1920x0_80_0_0_a80139a2f3e18626aa4c221cae1944a3.png

Lavrov görüşmede, iki ülke arasında kapsamlı diyaloğun yeniden başlaması için Tokyo’nun dostane olmayan politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin Tokyo’nun talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekatın ardından Japonya, Moskova’ya yönelik söylemini sertleştirmiş ve Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmıştı.Ekim ayında ise Japon Hokkaido Shimbun gazetesinin bir muhabiri, Rusya’nın Yujno-Sahalinsk kentinde casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.Lavrov ile Motegi arasındaki son kapsamlı görüşme, 23 Eylül 2021’de New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 76. oturumu kapsamında gerçekleşmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/usakov-rusya-ve-abd-abu-dabideki-ukrayna-gorusmeleri-icin-tarih-belirlemeye-basladi-1110002391.html

japonya

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, rusya, abd, moskova, toşimitsu motegi