https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/lavrov-japon-mevkidasi-motegi-ile-gorustu-1110004543.html
Lavrov, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü
Lavrov, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T22:14+0300
2026-10-30T22:14+0300
2026-10-30T22:14+0300
dünya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
japonya
rusya
abd
moskova
toşimitsu motegi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_0:0:1121:631_1920x0_80_0_0_a80139a2f3e18626aa4c221cae1944a3.png
Lavrov görüşmede, iki ülke arasında kapsamlı diyaloğun yeniden başlaması için Tokyo’nun dostane olmayan politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin Tokyo’nun talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekatın ardından Japonya, Moskova’ya yönelik söylemini sertleştirmiş ve Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmıştı.Ekim ayında ise Japon Hokkaido Shimbun gazetesinin bir muhabiri, Rusya’nın Yujno-Sahalinsk kentinde casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.Lavrov ile Motegi arasındaki son kapsamlı görüşme, 23 Eylül 2021’de New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 76. oturumu kapsamında gerçekleşmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/usakov-rusya-ve-abd-abu-dabideki-ukrayna-gorusmeleri-icin-tarih-belirlemeye-basladi-1110002391.html
japonya
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_89:0:1121:774_1920x0_80_0_0_caf99f7ea788c4125d0b00da32b1844d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, rusya, abd, moskova, toşimitsu motegi
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, rusya, abd, moskova, toşimitsu motegi
Lavrov, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi ile bir araya geldi.
Lavrov görüşmede, iki ülke arasında kapsamlı diyaloğun yeniden başlaması için Tokyo’nun dostane olmayan politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin Tokyo’nun talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.
Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekatın ardından Japonya, Moskova’ya yönelik söylemini sertleştirmiş ve Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmıştı.
Ekim ayında ise Japon Hokkaido Shimbun gazetesinin bir muhabiri, Rusya’nın Yujno-Sahalinsk kentinde casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Lavrov ile Motegi arasındaki son kapsamlı görüşme, 23 Eylül 2021’de New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 76. oturumu kapsamında gerçekleşmişti.