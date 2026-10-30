Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/lavrov-japon-mevkidasi-motegi-ile-gorustu-1110004543.html
Lavrov, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü
Lavrov, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T22:14+0300
2026-10-30T22:14+0300
dünya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
japonya
rusya
abd
moskova
toşimitsu motegi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_0:0:1121:631_1920x0_80_0_0_a80139a2f3e18626aa4c221cae1944a3.png
Lavrov görüşmede, iki ülke arasında kapsamlı diyaloğun yeniden başlaması için Tokyo’nun dostane olmayan politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin Tokyo’nun talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekatın ardından Japonya, Moskova’ya yönelik söylemini sertleştirmiş ve Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmıştı.Ekim ayında ise Japon Hokkaido Shimbun gazetesinin bir muhabiri, Rusya’nın Yujno-Sahalinsk kentinde casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.Lavrov ile Motegi arasındaki son kapsamlı görüşme, 23 Eylül 2021’de New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 76. oturumu kapsamında gerçekleşmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/usakov-rusya-ve-abd-abu-dabideki-ukrayna-gorusmeleri-icin-tarih-belirlemeye-basladi-1110002391.html
japonya
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105005114_89:0:1121:774_1920x0_80_0_0_caf99f7ea788c4125d0b00da32b1844d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, rusya, abd, moskova, toşimitsu motegi
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, rusya, abd, moskova, toşimitsu motegi

Lavrov, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü

22:14 30.10.2026
© Sputnik / Юрий КочетковSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© Sputnik / Юрий Кочетков
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi ile bir araya geldi.
Lavrov görüşmede, iki ülke arasında kapsamlı diyaloğun yeniden başlaması için Tokyo’nun dostane olmayan politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin Tokyo’nun talebi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.
Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekatın ardından Japonya, Moskova’ya yönelik söylemini sertleştirmiş ve Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmıştı.
Ekim ayında ise Japon Hokkaido Shimbun gazetesinin bir muhabiri, Rusya’nın Yujno-Sahalinsk kentinde casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Lavrov ile Motegi arasındaki son kapsamlı görüşme, 23 Eylül 2021’de New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 76. oturumu kapsamında gerçekleşmişti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Uşakov: Rusya ve ABD, Abu Dabi’deki Ukrayna görüşmeleri için tarih belirlemeye başladı
20:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала