https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/abdden-g20ye-cagri-ekonomik-duzene-yonelik-tehditlerle-mucadele-icin-birlikte-calismaliyiz-1109999850.html

ABD'den G20'ye çağrı: Ekonomik düzene yönelik tehditlerle mücadele için birlikte çalışmalıyız

ABD'den G20'ye çağrı: Ekonomik düzene yönelik tehditlerle mücadele için birlikte çalışmalıyız

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında küresel ekonomik düzene yönelik tehditlerle mücadele için ülkelerin... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T18:23+0300

2026-10-30T18:23+0300

2026-10-30T18:23+0300

dünya

abd

marco rubio

sergey lavrov

g20

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20'nin küresel ekonomik düzene yönelik tehditlerle mücadele etmek için işbirliği yapması gerektiğini belirtti.ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuşan Rubio, küresel enerji ve gıda arzında yaşanan aksamalar ve baskıların yanı sıra ticaret, tedarik zincirleri ve deniz ulaşımının serbestisine yönelik tehditlerin ortak hareket etmeyi gerektirdiğini söyledi.Gündemde enerji ve jeopolitik gerilimler var30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen toplantı, ABD'nin G20 dönem başkanlığında gerçekleştiriliyor. Washington yönetimi, bu yılki gündemde ekonomik büyüme, enerji ve gıda güvenliği, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve açık piyasaların korunmasına öncelik veriyor.Özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş ve stratejik deniz yollarındaki güvenlik sorunları, ticaret ve arz güvenliğini uluslararası gündemin önemli başlıkları arasına taşıyor.Rusya adına Lavrov katıldıG20 toplantısına Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılması, diplomatik açıdan da dikkat çekiyor.

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