ABD’den Arktik’te gizli askeri hamle: Milyarlarca dolarlık dev bütçe yolda
© AP Photo / Felipe DanaGroenlandia
© AP Photo / Felipe Dana
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ABD yönetimi, 2027 mali yılında Arktik bölgesine yönelik gizli askeri teknolojiler ve yeni nesil savunma projeleri için 1.57 milyar dolarlık bütçe ayırmayı planlıyor.
ABD, kutup bölgesindeki askeri varlığını ve teknolojik üstünlüğünü artırmak amacıyla devasa bir kaynak tahsis etmeye hazırlanıyor.
Kongre’ye sunulan bütçe belgelerine göre, tahsisi planlanan 1.57 milyar dolarlık kaynağın yaklaşık 920 milyon dolarlık aslan payı, detayları kamuoyuna açıklanmayan tamamen gizli programlara aktarılacak.
Kongre’ye sunulan bütçe belgelerine göre, tahsisi planlanan 1.57 milyar dolarlık kaynağın yaklaşık 920 milyon dolarlık aslan payı, detayları kamuoyuna açıklanmayan tamamen gizli programlara aktarılacak.
Kutup atmosferini aşacak radarlar
Bütçenin önemli bir kısmı bölgedeki zorlu iklim ve atmosfer koşullarını aşmaya odaklanıyor.
Bölgedeki atmosferik özelliklerin radyo sinyallerinin yayılımını zorlaştırması nedeniyle, her türlü hava koşulunda ve günün her saatinde kesintisiz takip sağlayacak yeni radar teknolojilerinin geliştirilmesi için 18.2 milyon dolar talep ediliyor.
Bölgedeki atmosferik özelliklerin radyo sinyallerinin yayılımını zorlaştırması nedeniyle, her türlü hava koşulunda ve günün her saatinde kesintisiz takip sağlayacak yeni radar teknolojilerinin geliştirilmesi için 18.2 milyon dolar talep ediliyor.
Denizaltılarda yeni dönem
Arktik sularındaki denizaltı operasyon kabiliyetini güçlendirmeyi hedefleyen Washington, denizaltıların hızını ve manevra kabiliyetini artırırken gürültü seviyesini düşürecek yeni itki sistemlerinin üretimi için yaklaşık 73.4 milyon dolar ayırdı.
Bunun yanı sıra okyanusun derinliklerinde görev yapacak daha hafif, küçük ve düşük maliyetli insansız denizaltı araçlarının geliştirilmesine 15.8 milyon dolar, seyir füzeleri ile İHA'lara karşı koyabilecek ekonomik savunma sistemlerinin tasarımı için ise 20 milyon dolar ayrılması öngörülüyor.
Bunun yanı sıra okyanusun derinliklerinde görev yapacak daha hafif, küçük ve düşük maliyetli insansız denizaltı araçlarının geliştirilmesine 15.8 milyon dolar, seyir füzeleri ile İHA'lara karşı koyabilecek ekonomik savunma sistemlerinin tasarımı için ise 20 milyon dolar ayrılması öngörülüyor.
Rusya barışın korunmasından yana
ABD'nin bu hamlesi Arktik'teki askeri dengeleri yeniden gündeme getirirken, bölgedeki bir diğer ana güç olan Rusya ise Arktik’te kimse için bir tehdit oluşturmadığını ve barışın korunmasından yana olduğunu her fırsatta dile getiriyor.
Moskova yönetimi, NATO’ya ait askeri altyapı ile taarruz silah sistemlerinin sınırlarına yaklaşmasının doğrudan ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu konusunda uyarılarda da bulunuyor.
Moskova yönetimi, NATO’ya ait askeri altyapı ile taarruz silah sistemlerinin sınırlarına yaklaşmasının doğrudan ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu konusunda uyarılarda da bulunuyor.