https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/katar-heyeti-abd-iran-muzakereleri-icin-tahrana-dondu-taraflar-arasinda-sartlar-konusunda-gorus-1109983280.html
Katar heyeti ABD-İran müzakereleri için Tahran'a döndü: 'Taraflar arasında şartlar konusunda görüş ayrılığı sürüyor'
Katar heyeti ABD-İran müzakereleri için Tahran'a döndü: 'Taraflar arasında şartlar konusunda görüş ayrılığı sürüyor'
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ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik temaslar sürerken Katar arabulucuları Tahran'a döndü. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ülkesinin... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler devam ediyor. Reuters'a konuşan ve müzakereler hakkında bilgilendirilen bir yetkili, Katar arabulucularının iki ülke arasında anlaşma sağlanmasına yönelik çabalar kapsamında cuma günü Tahran'a döndüğünü bildirdi.Yetkili, arabuluculuk görüşmelerinin ABD ile koordinasyon halinde yürütüldüğünü belirtti. Müzakereler hakkında bilgilendirilen bir başka yetkiliye göre Katar, pazar günü İran'a bir barış planı taslağı sundu. Ancak üst düzey bir İranlı yetkili, önerileri kabul edilemez olarak nitelendirerek Tahran'ın nükleer konulardaki tutumunu koruyacağını açıkladı.Washington yönetimi, nükleer konuların müzakerelerin başlangıcından itibaren gündeme alınmasını isterken İran, ABD'nin öncelikle liman ablukasını sona erdirmesini ve petrol ihracatına yönelik yaptırımları kaldırmasını talep ediyor.İran: Şartlarımız üzerinde anlaşılmadan ilerleme sağlanamazİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile olası müzakerelere ilişkin dünkü açıklamasında, ülkesinin şartları üzerinde anlaşmaya varılmadan görüşmelerde ilerleme kaydedilemeyeceğini belirtti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalibaf, İran'ın şartlarını arabulucular aracılığıyla defalarca karşı tarafa ilettiğini aktardı. Kalibaf, söz konusu şartların içeriğine ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın Orta Doğu'daki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan yedi günlük önerisinin uygulanmasını sağlayabilecek fikirleri değerlendirmek üzere arabulucularla yakın temas halinde olduğunu bildirmişti.Vance: Trump, savaşın sonsuz bir çatışmaya dönüşmesine izin vermeyecekABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise İran'la devam eden savaşın uzun süreli bir çatışmaya dönüşmesi ihtimalini reddederek ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşacağını söyledi.Fox News'a konuşan Vance, Trump'ın yaklaşımına güvendiğini belirterek, "Üzerinde çalışmamız gereken çok daha fazla şey var, ancak şunu söyleyebilirim ki, eğer bir başka 'sonsuz savaştan' endişe duyuyorsanız, Donald Trump bunun asla bir 'sonsuz savaş' haline gelmesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.Vance, ABD'nin 47 yıldır İran'la sorun yaşadığını belirterek Trump'ın bu sürecin sonsuza dek sürecek bir savaşa dönüşmesine izin vermeyeceğini kaydetti.ABD Başkanı Trump da 27 Ekim'de Teksas'ta düzenlenen bir seçim mitinginde savaşa ilişkin, "Yakında bu savaş bitecek, orduları, donanmaları ya da başka bir şeyleri kalmadı" açıklamasında bulunmuştu.Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada ise Vance'in İran'la temaslarının tıbbi malzemelerle ilgili olduğunu söylemişti. Bu açıklama, ABD basınında söz konusu temasların barış görüşmelerini yeniden başlatma çabalarıyla bağlantılı olduğuna ilişkin haberlerin ardından gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/irandan-hurmuz-bogazi-icin-yeni-diplomasi-adimi-7-gunluk-planin-suresi-kisaltilabilir-1109951691.html
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abd, ortadoğu, donald trump, abbas arakçi, abd, i̇ran, tahran, reuters, fox news
Katar heyeti ABD-İran müzakereleri için Tahran'a döndü: 'Taraflar arasında şartlar konusunda görüş ayrılığı sürüyor'
ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik temaslar sürerken Katar arabulucuları Tahran'a döndü. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ülkesinin şartları üzerinde anlaşmaya varılmadan müzakerelerde ilerleme kaydedilemeyeceğini belirtmişti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, savaşın sonsuz bir çatışmaya dönüşmeyeceğini söyledi.
ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler devam ediyor. Reuters'a konuşan ve müzakereler hakkında bilgilendirilen bir yetkili, Katar arabulucularının iki ülke arasında anlaşma sağlanmasına yönelik çabalar kapsamında cuma günü Tahran'a döndüğünü bildirdi.
Yetkili, arabuluculuk görüşmelerinin ABD ile koordinasyon halinde yürütüldüğünü belirtti. Müzakereler hakkında bilgilendirilen bir başka yetkiliye göre Katar, pazar günü İran'a bir barış planı taslağı sundu. Ancak üst düzey bir İranlı yetkili, önerileri kabul edilemez olarak nitelendirerek Tahran'ın nükleer konulardaki tutumunu koruyacağını açıkladı.
Washington yönetimi, nükleer konuların müzakerelerin başlangıcından itibaren gündeme alınmasını isterken İran, ABD'nin öncelikle liman ablukasını sona erdirmesini ve petrol ihracatına yönelik yaptırımları kaldırmasını talep ediyor.
İran: Şartlarımız üzerinde anlaşılmadan ilerleme sağlanamaz
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile olası müzakerelere ilişkin dünkü açıklamasında, ülkesinin şartları üzerinde anlaşmaya varılmadan görüşmelerde ilerleme kaydedilemeyeceğini belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalibaf, İran'ın şartlarını arabulucular aracılığıyla defalarca karşı tarafa ilettiğini aktardı. Kalibaf, söz konusu şartların içeriğine ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın Orta Doğu'daki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan yedi günlük önerisinin uygulanmasını sağlayabilecek fikirleri değerlendirmek üzere arabulucularla yakın temas halinde olduğunu bildirmişti.
Vance: Trump, savaşın sonsuz bir çatışmaya dönüşmesine izin vermeyecek
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise İran'la devam eden savaşın uzun süreli bir çatışmaya dönüşmesi ihtimalini reddederek ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşacağını söyledi.
Fox News'a konuşan Vance, Trump'ın yaklaşımına güvendiğini belirterek, "Üzerinde çalışmamız gereken çok daha fazla şey var, ancak şunu söyleyebilirim ki, eğer bir başka 'sonsuz savaştan' endişe duyuyorsanız, Donald Trump bunun asla bir 'sonsuz savaş' haline gelmesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.
Vance, ABD'nin 47 yıldır İran'la sorun yaşadığını belirterek Trump'ın bu sürecin sonsuza dek sürecek bir savaşa dönüşmesine izin vermeyeceğini kaydetti.
ABD Başkanı Trump da 27 Ekim'de Teksas'ta düzenlenen bir seçim mitinginde savaşa ilişkin, "Yakında bu savaş bitecek, orduları, donanmaları ya da başka bir şeyleri kalmadı" açıklamasında bulunmuştu.
Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada ise Vance'in İran'la temaslarının tıbbi malzemelerle ilgili olduğunu söylemişti. Bu açıklama, ABD basınında söz konusu temasların barış görüşmelerini yeniden başlatma çabalarıyla bağlantılı olduğuna ilişkin haberlerin ardından gelmişti.