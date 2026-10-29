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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/irandan-hurmuz-bogazi-icin-yeni-diplomasi-adimi-7-gunluk-planin-suresi-kisaltilabilir-1109951691.html
İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni diplomasi adımı: 7 günlük planın süresi kısaltılabilir
İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni diplomasi adımı: 7 günlük planın süresi kısaltılabilir
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran’ın diplomatik çözüm arayışını sürdürdüğünü belirterek, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını öngören yedi günlük... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T00:09+0300
2026-10-29T00:09+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
tahran
hürmüz boğazı
abbas arakçi
abd
donald trump
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, İran'ın diplomasiyi terk etmediğini ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik yedi günlük planın uygulama süresini kısaltmanın olası yollarını arabulucularla görüştüğünü söyledi.Arakçi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Eylül ayında İran Dışişleri Bakanlığı, deniz ablukası ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılması karşılığında Hürmüz Boğazı’nı açmaya yönelik yedi günlük bir planı ABD’ye sunduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump bu öneriyi reddetmişti. Bu arada Tahran, arabulucular aracılığıyla Washington’a ABD’nin yanıtına ilişkin tutumunu netleştirdiğini ve şu anda daha ayrıntılı bir cevap hazırladığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trump-ile-telefonda-gorustu-1109949953.html
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i̇ran, tahran, hürmüz boğazı, abbas arakçi, abd, donald trump
i̇ran, tahran, hürmüz boğazı, abbas arakçi, abd, donald trump

İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni diplomasi adımı: 7 günlük planın süresi kısaltılabilir

00:09 29.10.2026
© AP Photo / Manish SwarupAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© AP Photo / Manish Swarup
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran’ın diplomatik çözüm arayışını sürdürdüğünü belirterek, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını öngören yedi günlük planın bir haftadan daha kısa sürede uygulanabilmesi için arabulucularla temas halinde olduklarını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, İran'ın diplomasiyi terk etmediğini ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik yedi günlük planın uygulama süresini kısaltmanın olası yollarını arabulucularla görüştüğünü söyledi.
Arakçi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cesur Silahlı Kuvvetlerimiz vatanı savunmaya tamamen hazır durumdayken, İran diplomasiye başarı şansı vermeye devam ediyor. 7 Günlük Planımızın bir haftadan daha kısa sürede uygulanmasını sağlayabilecek fikirleri gözden geçirmek için arabulucularla yakın ve sürekli temas halindeyiz"
Eylül ayında İran Dışişleri Bakanlığı, deniz ablukası ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılması karşılığında Hürmüz Boğazı’nı açmaya yönelik yedi günlük bir planı ABD’ye sunduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump bu öneriyi reddetmişti. Bu arada Tahran, arabulucular aracılığıyla Washington’a ABD’nin yanıtına ilişkin tutumunu netleştirdiğini ve şu anda daha ayrıntılı bir cevap hazırladığını belirtmişti.
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