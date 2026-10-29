https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/irandan-hurmuz-bogazi-icin-yeni-diplomasi-adimi-7-gunluk-planin-suresi-kisaltilabilir-1109951691.html

İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni diplomasi adımı: 7 günlük planın süresi kısaltılabilir

İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni diplomasi adımı: 7 günlük planın süresi kısaltılabilir

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran’ın diplomatik çözüm arayışını sürdürdüğünü belirterek, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını öngören yedi günlük... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T00:09+0300

2026-10-29T00:09+0300

2026-10-29T00:09+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

tahran

hürmüz boğazı

abbas arakçi

abd

donald trump

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, İran'ın diplomasiyi terk etmediğini ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik yedi günlük planın uygulama süresini kısaltmanın olası yollarını arabulucularla görüştüğünü söyledi.Arakçi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Eylül ayında İran Dışişleri Bakanlığı, deniz ablukası ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılması karşılığında Hürmüz Boğazı’nı açmaya yönelik yedi günlük bir planı ABD’ye sunduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump bu öneriyi reddetmişti. Bu arada Tahran, arabulucular aracılığıyla Washington’a ABD’nin yanıtına ilişkin tutumunu netleştirdiğini ve şu anda daha ayrıntılı bir cevap hazırladığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trump-ile-telefonda-gorustu-1109949953.html

i̇ran

tahran

hürmüz boğazı

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i̇ran, tahran, hürmüz boğazı, abbas arakçi, abd, donald trump