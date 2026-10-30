https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/kastamonuda-gizemli-kesif-tarlasini-suren-ciftci-tarihi-lahit-buldu-1110003119.html

Kastamonu'da gizemli keşif: Tarlasını süren çiftçi tarihi lahit buldu

Kastamonu'da gizemli keşif: Tarlasını süren çiftçi tarihi lahit buldu

Sputnik Türkiye

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlasını süren çiftçi, lahit buldu. Lahitteki kemik ve diğer buluntular incelemeye alındı. 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T20:31+0300

2026-10-30T20:31+0300

2026-10-30T20:32+0300

türki̇ye

lahit

tarihi eser

sanat tarihi

tarihi eser operasyonu

tarihi yapılar

mezar

antik mezar

mezar yeri

mezar taşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1e/1110002958_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af46a16d7b3e3a9d2be395b5f5ec602c.jpg

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlasını traktörle süren çiftçi F.A., pulluğuna takılan lahit kapağını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.Örhen köyü Çay Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından bölgeye Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan çalışmada, lahitte bulunan kemik ve diğer materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/100-bin-dolara-tarihi-lahit-satmaya-calisti-jandarma-supheliyi-yakaladi-1103679712.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lahit, tarihi eser, sanat tarihi, tarihi eser operasyonu, tarihi yapılar, mezar, antik mezar, mezar yeri, mezar taşı