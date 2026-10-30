https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/kastamonuda-gizemli-kesif-tarlasini-suren-ciftci-tarihi-lahit-buldu-1110003119.html
Kastamonu'da gizemli keşif: Tarlasını süren çiftçi tarihi lahit buldu
Kastamonu'da gizemli keşif: Tarlasını süren çiftçi tarihi lahit buldu
Sputnik Türkiye
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlasını süren çiftçi, lahit buldu. Lahitteki kemik ve diğer buluntular incelemeye alındı. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T20:31+0300
2026-10-30T20:31+0300
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlasını traktörle süren çiftçi F.A., pulluğuna takılan lahit kapağını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.Örhen köyü Çay Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından bölgeye Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan çalışmada, lahitte bulunan kemik ve diğer materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/100-bin-dolara-tarihi-lahit-satmaya-calisti-jandarma-supheliyi-yakaladi-1103679712.html
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lahit, tarihi eser, sanat tarihi, tarihi eser operasyonu, tarihi yapılar, mezar, antik mezar, mezar yeri, mezar taşı
lahit, tarihi eser, sanat tarihi, tarihi eser operasyonu, tarihi yapılar, mezar, antik mezar, mezar yeri, mezar taşı
Kastamonu'da gizemli keşif: Tarlasını süren çiftçi tarihi lahit buldu
20:31 30.10.2026 (güncellendi: 20:32 30.10.2026)
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlasını süren çiftçi, lahit buldu. Lahitteki kemik ve diğer buluntular incelemeye alındı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlasını traktörle süren çiftçi F.A., pulluğuna takılan lahit kapağını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.
Örhen köyü Çay Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından bölgeye Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından başlatılan çalışmada, lahitte bulunan kemik ve diğer materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alındı.