https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/100-bin-dolara-tarihi-lahit-satmaya-calisti-jandarma-supheliyi-yakaladi-1103679712.html

100 bin dolara tarihi lahit satmaya çalıştı: Jandarma şüpheliyi yakaladı

100 bin dolara tarihi lahit satmaya çalıştı: Jandarma şüpheliyi yakaladı

Sputnik Türkiye

Bursa'da 100 bin dolar karşılığında tarihi eser satmak istediği belirlenen zanlı, jandarmanın teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T20:49+0300

2026-02-20T20:49+0300

2026-02-20T20:49+0300

türki̇ye

tarihi eser

sanat tarihi

tarihi eser operasyonu

tarihi eser kaçakçılığı

tarihi yapılar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103679538_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2846b8014710adc1fc8f415b0983eacb.jpg

Osmangazi'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ve çeşitli objelerle birlikte kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.Şüphelinin 100 bin dolara tarihi eser satmak istediği belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/tarihi-eserde-en-buyuk-operasyon-100-milyon-euro-degerinde-parca-ele-gecirildi-1101187517.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tarihi eser, sanat tarihi, tarihi eser operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi yapılar