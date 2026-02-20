https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/100-bin-dolara-tarihi-lahit-satmaya-calisti-jandarma-supheliyi-yakaladi-1103679712.html
100 bin dolara tarihi lahit satmaya çalıştı: Jandarma şüpheliyi yakaladı
100 bin dolara tarihi lahit satmaya çalıştı: Jandarma şüpheliyi yakaladı
Sputnik Türkiye
Bursa'da 100 bin dolar karşılığında tarihi eser satmak istediği belirlenen zanlı, jandarmanın teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.
Osmangazi'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ve çeşitli objelerle birlikte kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.Şüphelinin 100 bin dolara tarihi eser satmak istediği belirlendi.
Osmangazi'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ve çeşitli objelerle birlikte kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.
Şüphelinin 100 bin dolara tarihi eser satmak istediği belirlendi.