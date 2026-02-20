Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/100-bin-dolara-tarihi-lahit-satmaya-calisti-jandarma-supheliyi-yakaladi-1103679712.html
100 bin dolara tarihi lahit satmaya çalıştı: Jandarma şüpheliyi yakaladı
100 bin dolara tarihi lahit satmaya çalıştı: Jandarma şüpheliyi yakaladı
Sputnik Türkiye
Bursa'da 100 bin dolar karşılığında tarihi eser satmak istediği belirlenen zanlı, jandarmanın teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T20:49+0300
2026-02-20T20:49+0300
türki̇ye
tarihi eser
sanat tarihi
tarihi eser operasyonu
tarihi eser kaçakçılığı
tarihi yapılar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103679538_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2846b8014710adc1fc8f415b0983eacb.jpg
Osmangazi'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ve çeşitli objelerle birlikte kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.Şüphelinin 100 bin dolara tarihi eser satmak istediği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/tarihi-eserde-en-buyuk-operasyon-100-milyon-euro-degerinde-parca-ele-gecirildi-1101187517.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103679538_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_78d980aff92145a39a12a1798ca82197.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarihi eser, sanat tarihi, tarihi eser operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi yapılar
tarihi eser, sanat tarihi, tarihi eser operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi yapılar

100 bin dolara tarihi lahit satmaya çalıştı: Jandarma şüpheliyi yakaladı

20:49 20.02.2026
© AA / Bursa İl Jandarma KomutanlığıTarihi eser
Tarihi eser - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
© AA / Bursa İl Jandarma Komutanlığı
Abone ol
Bursa'da 100 bin dolar karşılığında tarihi eser satmak istediği belirlenen zanlı, jandarmanın teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.
Osmangazi'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ve çeşitli objelerle birlikte kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.
Şüphelinin 100 bin dolara tarihi eser satmak istediği belirlendi.
İstanbul'da bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
YAŞAM
Tarihi eserde 'en büyük' operasyon: 100 milyon euro değerinde parça ele geçirildi
21 Kasım 2025, 15:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала