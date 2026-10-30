https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/kalecikte-kurtulus-savasinda-kullanilan-rus-yapimi-topa-ani-plaketi-1110000773.html

Kalecik’te Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan Rus yapımı topa anı plaketi

Kalecik’te Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan Rus yapımı topa anı plaketi

Sputnik Türkiye

Ankara’nın Kalecik ilçesinde, Sovyet Rusya’nın Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye’ye gönderdiği 1895 model topa yerleştirilen anı plaketinin açılışı, Rusya’nın... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T18:56+0300

2026-10-30T18:56+0300

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Milli Mücadele döneminde Sovyet Rusya tarafından Türkiye’ye sağlanan askeri yardımların sembollerinden olan tarihi top, yeni bir anı plaketiyle taçlandırıldı.Ankara'nın Kalecik ilçesinde 30 Ekim'de düzenlenen açılış törenine; Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve Ankara Rus Evi Başkanı Aleksandr Sotniçenko katıldı.Törende, Sovyet Rusya’nın Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Milli Mücadele’ye sağladığı askeri ve mali desteğin, iki ülkenin ortak tarihinin önemli sayfalarından birini oluşturduğu ve Türk-Rus iş birliğinin temellerini attığı vurgulandı.Namlusu 1894 yılında Perm Top Fabrikası’nda üretilen, doldurma ve ateşleme mekanizmaları ise 1895’te monte edilen Rus yapımı 87 milimetrelik hafif sahra topu, 132 yıllık bir geçmişe sahip. Tarihi top, 1921-1922 yıllarında Kurtuluş Savaşı cephelerinde kullanılmıştı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın hemen ardından gerçekleştirilen anlamlı tören, aynı zamanda Sovyet Rusya ile TBMM Hükümeti arasında 3 Haziran 1920’de kurulan diplomatik ilişkilerin 106’ncı yıl dönümüne atfedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/rusyada-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-anadolu-atesinin-gosterisiyle-kutlandi-1109976856.html

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ankara, rusya, sergey verşinin, türkiye, mustafa kemal atatürk, kurtuluş savaşı, sovyet, top