Kalecik’te Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan Rus yapımı topa anı plaketi
© SputnikRusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Kalecik’te Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan Rus yapımı topun anı plaketi töreninde
© Sputnik
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Ankara’nın Kalecik ilçesinde, Sovyet Rusya’nın Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye’ye gönderdiği 1895 model topa yerleştirilen anı plaketinin açılışı, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin’in katılımıyla yapıldı.
Milli Mücadele döneminde Sovyet Rusya tarafından Türkiye’ye sağlanan askeri yardımların sembollerinden olan tarihi top, yeni bir anı plaketiyle taçlandırıldı.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde 30 Ekim'de düzenlenen açılış törenine; Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve Ankara Rus Evi Başkanı Aleksandr Sotniçenko katıldı.
Törende, Sovyet Rusya’nın Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Milli Mücadele’ye sağladığı askeri ve mali desteğin, iki ülkenin ortak tarihinin önemli sayfalarından birini oluşturduğu ve Türk-Rus iş birliğinin temellerini attığı vurgulandı.
© SputnikKalecik’te Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan Rus yapımı topa anı plaketi
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© Sputnik
Kalecik’te Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan Rus yapımı topa anı plaketi
© SputnikRusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç
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© Sputnik
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç
© SputnikKalecik’te Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan Rus yapımı topa anı plaketi töreni
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© Sputnik
Kalecik’te Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan Rus yapımı topa anı plaketi töreni
© SputnikRusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Kalecik’te Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan Rus yapımı topun anı plaketi töreninde
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© Sputnik
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Kalecik’te Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan Rus yapımı topun anı plaketi töreninde
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© Sputnik
Kalecik’te Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan Rus yapımı topa anı plaketi
2/4
© Sputnik
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç
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© Sputnik
Kalecik’te Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan Rus yapımı topa anı plaketi töreni
4/4
© Sputnik
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Kalecik’te Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan Rus yapımı topun anı plaketi töreninde
Namlusu 1894 yılında Perm Top Fabrikası’nda üretilen, doldurma ve ateşleme mekanizmaları ise 1895’te monte edilen Rus yapımı 87 milimetrelik hafif sahra topu, 132 yıllık bir geçmişe sahip. Tarihi top, 1921-1922 yıllarında Kurtuluş Savaşı cephelerinde kullanılmıştı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın hemen ardından gerçekleştirilen anlamlı tören, aynı zamanda Sovyet Rusya ile TBMM Hükümeti arasında 3 Haziran 1920’de kurulan diplomatik ilişkilerin 106’ncı yıl dönümüne atfedildi.