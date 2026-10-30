https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/izmir-depreminde-oglu-berki-kaybeden-anne-hayat-kurtarmak-icin-itfaiyeci-oldu-1109987243.html

İzmir depreminde oğlu Berk'i kaybeden anne, hayat kurtarmak için itfaiyeci oldu

İzmir depreminde oğlu Berk'i kaybeden anne, hayat kurtarmak için itfaiyeci oldu

Sputnik Türkiye

İzmir'de 6 yıl önce meydana gelen depremde 12 yaşındaki oğlunu kaybeden anne Meryem Kaya Öztürk, başkalarına yardım edebilmek için itfaiyeci oldu. 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T11:29+0300

2026-10-30T11:29+0300

2026-10-30T11:50+0300

yaşam

afad

akut

i̇zmir

deprem

i̇tfaiye

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İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 12 yaşındaki oğlu Berk'i kaybeden anne Meryem Kaya Öztürk, yaşadığı felaketin ardından kendisini insanlara yardım etmeye adadı. İşinden ayrılan, AFAD gönüllüsü olan ve AKUT bünyesinde arama kurtarma eğitimlerini tamamlayan anne Öztürk, İzmir İtfaiyesi'nde göreve başladı. Öztürk, "Artık Berk için hiçbir şey yapamam ama geride kalan hayatlar ve canlılar için çok şey yapabilirim diye düşündüm. Bir hayata, cana dokunmak o saatten sonra bana iyi gelebilecek tek şeydi" diye duygularını anlattı. Enkazın başında 23 saat bekledi İzmir Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi'nde yaşayan Öztürk, depremin ardından evdeki oğluna ulaşmak için yola çıktı. Evine ulaştığında binanın yıkıldığını gören Öztürk, alandaki arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Enkaz başında 23 saat süren bekleyişin ardından oğlu Berk'in ve köpeği Alf'in cansız bedenlerine ulaşan Öztürk, yaşadığı felaketin ardından hayatını insanlara yardım etmeye adadı.İşini bıraktı kendini insanlara yardım etmeye adadıYaklaşık 15 yıl ilaç sektöründe çalışan Öztürk, afetin ardından AFAD gönüllüsü oldu ve AKUT bünyesinde arama kurtarma eğitimlerini tamamladı. İleri düzey arama kurtarma personeli olan Öztürk, 4 ay önce İzmir İtfaiyesi Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Şube Müdürlüğünde göreve başladı.Öztürk, enkaz başındaki 23 saatlik bekleyişin hayatının en zor anları olduğunu, çaresiz kaldığı noktada başkalarına yardım etme hedefiyle arama kurtarma personeli olmayı seçtiğini belirterek, "Artık Berk için hiçbir şey yapamam ama geride kalan hayatlar ve canlılar için çok şey yapabilirim diye düşündüm. Bir hayata, cana dokunmak o saatten sonra bana iyi gelebilecek tek şeydi. İtfaiye hem mesleki açıdan hem de manevi olarak beni güçlü tutuyor. Acımın içine girerek aslında onun dışına çıkabildim." dedi.6 Şubat depremlerinde de yardıma koştuArama kurtarma personeli olarak 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 10 gün görev yaptığını aktaran Öztürk, Kahramanmaraş'taki zorlu koşulları gördükten sonra sorumluluk bilincinin daha da arttığını dile getirdi.Oğlunun gözünde her zaman güçlü bir anne olarak kalmak istediğini vurgulayan Öztürk, "Anne ile çocuklar arasındaki bağ kopmuyor. Acımın içinde kaybolmak yerine acımı daha faydalı olabilmek için kullandım. Şu an olayın her iki tarafındayım. Hem bunu yaşayan kişiyim hem de olası bir afette karşı tarafa el uzatabilen kişi olmanın huzurunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/eski-turkiye-guzeli-fatos-segmenin-evlat-acisi-kizi-hayatini-kaybetti-1109626834.html

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