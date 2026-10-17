https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/eski-turkiye-guzeli-fatos-segmenin-evlat-acisi-kizi-hayatini-kaybetti-1109626834.html

Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in evlat acısı: Kızı hayatını kaybetti

Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in evlat acısı: Kızı hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

2004 Miss Turkey 2. güzeli Fatoş Seğmen, kızını kaybetti. Seğmen acı haberi sosyal medyasından duyurdu. 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T11:06+0300

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yaşam

hayatını kaybetti

miss turkey

fatoş seğmen

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Miss Turkey 2004 yarışması 2'inci güzeli Fatoş Seğmen, kızı Alya'nın hayatını kaybettiğini "Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim" sözleriyle duyurdu. Seğmen'ın eşi ve kızının babası Bülent Erdoğan da 31 Ağustos 2025'te yaşamını yitirmişti. Cenaze İzmir'de toprağa verilecekFatoş Seğmen kızının vefatının ardından cenaze bilgilerini de paylaştı:"Merhum Bülent Erdoğan ve eşi Fatoş Erdoğan’ın biricik kızları Alya Erdoğan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumenin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Narlıdere Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı’nda defnedilecektir"Fatoş Seğmen kimdir?1 Mayıs 1982'de İzmir'de doğan Fatoş Seğmen, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. 2004 yılında katıldığı Miss Turkey'de ikinci seçildi. Podyumların ardından televizyon dünyasında da çalışmalar yapan Seğmen, sunuculuğun yanı sıra oyunculukla da izleyici karşısına çıktı. “Ah Poliss Olsam”, “Kuş Dili”, “Gemilerde Talim Var” ve “Yalancı Romantik” gibi dizilerde rol aldı; Sinan Çetin'in yönettiği “Kağıt” filminde de yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/muzisyen-soner-olgun-hayatini-kaybetti-1109595061.html

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hayatını kaybetti, miss turkey, fatoş seğmen