https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/israil-merkez-secim-komitesi-secime-mudahale-iddialari-sonucu-degistirmeyecek-1109977238.html

İsrail Merkez Seçim Komitesi: Seçime müdahale iddiaları sonucu değiştirmeyecek

İsrail Merkez Seçim Komitesi: Seçime müdahale iddiaları sonucu değiştirmeyecek

Sputnik Türkiye

İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkan Vekili Dean Livne, seçimlere dış müdahale edildiği yönündeki iddiaların sonuçları değiştirdiğine ilişkin bir ihtimal... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T02:56+0300

2026-10-30T02:56+0300

2026-10-30T02:56+0300

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likud (parti)

i̇srail i̇ç i̇stihbarat servisi şin-bet (şabak)

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İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkan Vekili Dean Livne, ülkede gerçekleştirilen seçimlerin ardından Katar'ın seçimlere müdahalede bulunduğu iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Katar'ın müdahale iddialarının seçim iptali ya da bazı oyların geçersiz sayılmasına seper verip vermeyeceği sorusunu yanıtlayan Livne, şöyle yanıt verdi: Livne, herhangi bir müdahalenin tespit edilmesi durumunda dahi tüm seçim sonuçlarının geçersiz sayılmasının söz konusu olmadığını belirterek, ancak doğrudan kanıt ortaya konulması halinde belirli oyların geçersiz sayılabileceğini ifade etti.Katar’a yönelik müdahale suçlamalarıNetanyahu’nun partisi Likud başta olmak üzere bazı partiler, İsrail vatandaşı Arapların seçimlerde elde ettiği başarıyı gündeme getirerek Katar’a yönelik suçlamalarda bulundu. Söz konusu partiler, Katar’ın Arap seçmenlerin sandığa katılım oranını artırmaya yönelik girişimleri finanse ettiğini iddia etti.İddiaların ardından Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg’in, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Direktörü David Zini’den konunun araştırılmasını istediği aktarıldı.Katar iddiaları reddetti, Şin-Bet açıklama yaptıKatar yönetimi, İsrail seçimlerine müdahalede bulunduğu veya seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik herhangi bir faaliyete mali destek sağladığı yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddetti.İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ise seçimlere dış müdahaleyle ilgili bilginin herhangi bir siyasi parti veya siyasi oluşumdan kaynaklanmadığını savundu.Arap partilerinden tarihi sandalye kazanımıArap seçmenlerin rekor düzeyde katılım göstermesinin ardından, söz konusu iki parti toplamda 19 sandalye kazandı. İki partinin daha önce ulaştığı en yüksek toplam sandalye sayısı 15’ti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/abdde-15-trilyon-dolarlik-savunma-butcesi-cikmazi-kongre-onayi-tehlikede-1109976421.html

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i̇srail, katar, likud (parti), i̇srail i̇ç i̇stihbarat servisi şin-bet (şabak)