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ABD’de 1.5 trilyon dolarlık savunma bütçesi çıkmazı: Kongre onayı tehlikede
ABD’de 1.5 trilyon dolarlık savunma bütçesi çıkmazı: Kongre onayı tehlikede
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ABD Başkanı Donald Trump’ın mevcut mali yıl için talep ettiği 1,5 trilyon dolarlık rekor savunma bütçesinin Kongre’den geçmesi belirsizliğini koruyor. ABD... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T00:45+0300
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ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1 Ekim’de başlayan mevcut mali yıl için önerilen 1.5 trilyon dolarlık savunma bütçesini, ABD Kongresi’nin zamanında onaylayamama ihtimali gündeme geldi. Washington Post’un kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD ile İran arasındaki çatışma ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in faaliyetlerine yönelik artan memnuniyetsizlik, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki görüş ayrılıklarını derinleştirdi. Yılın bitimine 20’den biraz fazla yasama günü kaldığını belirten kaynaklar, talep edilen bütçenin tamamının bu süre içinde kabul edilmesinin muhtemelen mümkün olmayacağını ifade etti.Savunma bütçesi iki ayrı pakete bölündüTrump yönetiminin bütçe talebini iki bölüme ayırdığı bildirildi. Buna göre, 1.15 trilyon dolarlık bölümün onaylanması için Demokratların desteğine ihtiyaç duyulurken, kalan 350 milyar dolarlık kısmın Cumhuriyetçiler tarafından tek başına kabul ettirilmesi hedefleniyor. Ancak söz konusu tutar üzerinde henüz uzlaşma sağlanamadı.Ayrıca Senato’daki Demokratların neredeyse tamamı, İran’la devam eden çatışmaya tepki olarak yönetimin askeri harcamalar için istediği ek 67 milyar dolarlık ödeneğin önünü kesti.İran çatışmasının maliyeti 47 milyar doları aştıABD Merkez Komutanlığı verilerine dayandırılan habere göre, İran’la yaşanan çatışmanın maliyeti ekim ayının ortası itibarıyla 47 milyar doları geçti.Artan askeri harcamaların Pentagon üzerindeki mali baskıyı artırdığı belirtilirken, Savunma Bakanlığının bu giderleri karşılamak amacıyla bazı askeri tatbikatları ertelemek ve askeri teçhizatın bakım çalışmalarını geciktirmek zorunda kaldığı aktarıldı.
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abd, pete hegseth, washington
abd, pete hegseth, washington

ABD’de 1.5 trilyon dolarlık savunma bütçesi çıkmazı: Kongre onayı tehlikede

00:45 30.10.2026
© REUTERS Aaron SchwartzABD Kongresi
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© REUTERS Aaron Schwartz
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ABD Başkanı Donald Trump’ın mevcut mali yıl için talep ettiği 1,5 trilyon dolarlık rekor savunma bütçesinin Kongre’den geçmesi belirsizliğini koruyor. ABD basınına göre İran’la yaşanan çatışma ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’e yönelik tepkiler, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki bütçe görüşmelerini çıkmaza sürükledi.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1 Ekim’de başlayan mevcut mali yıl için önerilen 1.5 trilyon dolarlık savunma bütçesini, ABD Kongresi’nin zamanında onaylayamama ihtimali gündeme geldi.
Washington Post’un kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD ile İran arasındaki çatışma ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in faaliyetlerine yönelik artan memnuniyetsizlik, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki görüş ayrılıklarını derinleştirdi.
Yılın bitimine 20’den biraz fazla yasama günü kaldığını belirten kaynaklar, talep edilen bütçenin tamamının bu süre içinde kabul edilmesinin muhtemelen mümkün olmayacağını ifade etti.

Savunma bütçesi iki ayrı pakete bölündü

Trump yönetiminin bütçe talebini iki bölüme ayırdığı bildirildi. Buna göre, 1.15 trilyon dolarlık bölümün onaylanması için Demokratların desteğine ihtiyaç duyulurken, kalan 350 milyar dolarlık kısmın Cumhuriyetçiler tarafından tek başına kabul ettirilmesi hedefleniyor. Ancak söz konusu tutar üzerinde henüz uzlaşma sağlanamadı.
Ayrıca Senato’daki Demokratların neredeyse tamamı, İran’la devam eden çatışmaya tepki olarak yönetimin askeri harcamalar için istediği ek 67 milyar dolarlık ödeneğin önünü kesti.

İran çatışmasının maliyeti 47 milyar doları aştı

ABD Merkez Komutanlığı verilerine dayandırılan habere göre, İran’la yaşanan çatışmanın maliyeti ekim ayının ortası itibarıyla 47 milyar doları geçti.
Artan askeri harcamaların Pentagon üzerindeki mali baskıyı artırdığı belirtilirken, Savunma Bakanlığının bu giderleri karşılamak amacıyla bazı askeri tatbikatları ertelemek ve askeri teçhizatın bakım çalışmalarını geciktirmek zorunda kaldığı aktarıldı.
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