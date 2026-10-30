https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/husilerden-aden-havalimani-ve-baskanlik-sarayina-fuze-saldirisi-1110005032.html
Husilerden Aden Havalimanı ve Başkanlık Sarayı’na füze saldırısı
Husilerden Aden Havalimanı ve Başkanlık Sarayı’na füze saldırısı
Sputnik Türkiye
Yemen Silahlı Kuvvetleri, Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı ve Maashiq Sarayı’nı balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu. Ayrıca, Yemen güçlerinin Husi... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T22:52+0300
2026-10-30T22:52+0300
2026-10-30T22:52+0300
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Yemen’deki Husiler, uluslararası alanda tanınan hükümetin kontrolünde bulunan Aden kentindeki uluslararası havalimanı ve El-Maaşık Başkanlık Sarayı’na balistik füze saldırısı düzenledi.Hükümet yanlısı sözcü Majed El Nazili,yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak, “Husiler, Aden Havalimanı’na ve El-Maaşık Başkanlık Sarayı’na balistik füzelerle saldırdı” ifadelerini kullandı.Açıklamalarda, Aden'deki saldırılarda meydana gelen can kaybı veya maddi hasara ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.Yemen güçlerinden Husilere bin 87 saldırıYemen Silahlı Kuvvetleri sözcüsü yaptığı bir diğer açıklamada, Yemen güçlerinin Husi mevzilerine toplam bin 87 saldırı düzenlediğini, perasyonlarda yaklaşık 336 Husinin etkisiz hale getirildiği, 112 askeri araç ve diğer ekipmanın ise imha edildiği veya kullanılamaz duruma getirildiği öne sürüldü.Askeri sözcü, söz konusu operasyonların 'Yemen'in Şafağı' kampanyası kapsamında yürütüldüğünü belirterek, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), sahra topçuları ve roketatarların kullanıldığını aktardı.Operasyonlarda hedef alınan noktalar arasında ileri komuta ve kontrol merkezleri, Husi milislerinin toplanma alanları, takviye birlikleri, ateş mevzileri, tahkimatlar, ikmal ve intikal güzergahları ile ağır silah sistemlerinin bulunduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/suudi-arabistan-destekli-yemen-koalisyonundan-sana-icin-tahliye-uyarisi-1109503999.html
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ortadoğu, yemen, aden, başkanlık sarayı, husiler
ortadoğu, yemen, aden, başkanlık sarayı, husiler
Husilerden Aden Havalimanı ve Başkanlık Sarayı’na füze saldırısı
Yemen Silahlı Kuvvetleri, Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı ve Maashiq Sarayı’nı balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu. Ayrıca, Yemen güçlerinin Husi mevzilerine 1.087 saldırı gerçekleştirdiğini, yaklaşık 336 Husi'yi etkisiz hale getirdiğini ve 112 askeri araç ile ekipmanı imha ettiğini veya kullanılamaz hale getirdiğini ifade edildi.
Yemen’deki Husiler, uluslararası alanda tanınan hükümetin kontrolünde bulunan Aden kentindeki uluslararası havalimanı ve El-Maaşık Başkanlık Sarayı’na balistik füze saldırısı düzenledi.
Hükümet yanlısı sözcü Majed El Nazili,yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak, “Husiler, Aden Havalimanı’na ve El-Maaşık Başkanlık Sarayı’na balistik füzelerle saldırdı” ifadelerini kullandı.
Açıklamalarda, Aden'deki saldırılarda meydana gelen can kaybı veya maddi hasara ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.
Yemen güçlerinden Husilere bin 87 saldırı
Yemen Silahlı Kuvvetleri sözcüsü yaptığı bir diğer açıklamada, Yemen güçlerinin Husi mevzilerine toplam bin 87 saldırı düzenlediğini, perasyonlarda yaklaşık 336 Husinin etkisiz hale getirildiği, 112 askeri araç ve diğer ekipmanın ise imha edildiği veya kullanılamaz duruma getirildiği öne sürüldü.
Askeri sözcü, söz konusu operasyonların 'Yemen'in Şafağı' kampanyası kapsamında yürütüldüğünü belirterek, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), sahra topçuları ve roketatarların kullanıldığını aktardı.
Operasyonlarda hedef alınan noktalar arasında ileri komuta ve kontrol merkezleri, Husi milislerinin toplanma alanları, takviye birlikleri, ateş mevzileri, tahkimatlar, ikmal ve intikal güzergahları ile ağır silah sistemlerinin bulunduğu ifade edildi.