Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/husilerden-aden-havalimani-ve-baskanlik-sarayina-fuze-saldirisi-1110005032.html
Husilerden Aden Havalimanı ve Başkanlık Sarayı’na füze saldırısı
Husilerden Aden Havalimanı ve Başkanlık Sarayı’na füze saldırısı
Sputnik Türkiye
Yemen Silahlı Kuvvetleri, Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı ve Maashiq Sarayı’nı balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu. Ayrıca, Yemen güçlerinin Husi... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T22:52+0300
2026-10-30T22:52+0300
dünya
ortadoğu
yemen
aden
başkanlık sarayı
husiler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1c/1080132061_0:253:2740:1794_1920x0_80_0_0_34e7fc4de9b0fe16ec3eab38b9395545.jpg
Yemen’deki Husiler, uluslararası alanda tanınan hükümetin kontrolünde bulunan Aden kentindeki uluslararası havalimanı ve El-Maaşık Başkanlık Sarayı’na balistik füze saldırısı düzenledi.Hükümet yanlısı sözcü Majed El Nazili,yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak, “Husiler, Aden Havalimanı’na ve El-Maaşık Başkanlık Sarayı’na balistik füzelerle saldırdı” ifadelerini kullandı.Açıklamalarda, Aden'deki saldırılarda meydana gelen can kaybı veya maddi hasara ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.Yemen güçlerinden Husilere bin 87 saldırıYemen Silahlı Kuvvetleri sözcüsü yaptığı bir diğer açıklamada, Yemen güçlerinin Husi mevzilerine toplam bin 87 saldırı düzenlediğini, perasyonlarda yaklaşık 336 Husinin etkisiz hale getirildiği, 112 askeri araç ve diğer ekipmanın ise imha edildiği veya kullanılamaz duruma getirildiği öne sürüldü.Askeri sözcü, söz konusu operasyonların 'Yemen'in Şafağı' kampanyası kapsamında yürütüldüğünü belirterek, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), sahra topçuları ve roketatarların kullanıldığını aktardı.Operasyonlarda hedef alınan noktalar arasında ileri komuta ve kontrol merkezleri, Husi milislerinin toplanma alanları, takviye birlikleri, ateş mevzileri, tahkimatlar, ikmal ve intikal güzergahları ile ağır silah sistemlerinin bulunduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/suudi-arabistan-destekli-yemen-koalisyonundan-sana-icin-tahliye-uyarisi-1109503999.html
yemen
aden
başkanlık sarayı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1c/1080132061_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_5c696273c776aa445fcd4cec97ecc7d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, yemen, aden, başkanlık sarayı, husiler
ortadoğu, yemen, aden, başkanlık sarayı, husiler

Husilerden Aden Havalimanı ve Başkanlık Sarayı’na füze saldırısı

22:52 30.10.2026
© Mohammed HamoudHusi destekçileri, geçit düzenledi
Husi destekçileri, geçit düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© Mohammed Hamoud
Abone ol
Yemen Silahlı Kuvvetleri, Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı ve Maashiq Sarayı’nı balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu. Ayrıca, Yemen güçlerinin Husi mevzilerine 1.087 saldırı gerçekleştirdiğini, yaklaşık 336 Husi'yi etkisiz hale getirdiğini ve 112 askeri araç ile ekipmanı imha ettiğini veya kullanılamaz hale getirdiğini ifade edildi.
Yemen’deki Husiler, uluslararası alanda tanınan hükümetin kontrolünde bulunan Aden kentindeki uluslararası havalimanı ve El-Maaşık Başkanlık Sarayı’na balistik füze saldırısı düzenledi.
Hükümet yanlısı sözcü Majed El Nazili,yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak, “Husiler, Aden Havalimanı’na ve El-Maaşık Başkanlık Sarayı’na balistik füzelerle saldırdı” ifadelerini kullandı.
Açıklamalarda, Aden'deki saldırılarda meydana gelen can kaybı veya maddi hasara ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

Yemen güçlerinden Husilere bin 87 saldırı

Yemen Silahlı Kuvvetleri sözcüsü yaptığı bir diğer açıklamada, Yemen güçlerinin Husi mevzilerine toplam bin 87 saldırı düzenlediğini, perasyonlarda yaklaşık 336 Husinin etkisiz hale getirildiği, 112 askeri araç ve diğer ekipmanın ise imha edildiği veya kullanılamaz duruma getirildiği öne sürüldü.
Askeri sözcü, söz konusu operasyonların 'Yemen'in Şafağı' kampanyası kapsamında yürütüldüğünü belirterek, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), sahra topçuları ve roketatarların kullanıldığını aktardı.
Operasyonlarda hedef alınan noktalar arasında ileri komuta ve kontrol merkezleri, Husi milislerinin toplanma alanları, takviye birlikleri, ateş mevzileri, tahkimatlar, ikmal ve intikal güzergahları ile ağır silah sistemlerinin bulunduğu ifade edildi.
Yemen'in başkenti Sana'da çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
DÜNYA
Yemen'in başkenti Sana'da patlama sesleri: Suudi Arabistan destekli güçlerle Husiler arasında sıcak çatışma
13 Ekim, 15:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала