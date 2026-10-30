https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/husilerden-aden-havalimani-ve-baskanlik-sarayina-fuze-saldirisi-1110005032.html

Husilerden Aden Havalimanı ve Başkanlık Sarayı’na füze saldırısı

Husilerden Aden Havalimanı ve Başkanlık Sarayı’na füze saldırısı

Sputnik Türkiye

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı ve Maashiq Sarayı’nı balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu. Ayrıca, Yemen güçlerinin Husi... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T22:52+0300

2026-10-30T22:52+0300

2026-10-30T22:52+0300

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Yemen’deki Husiler, uluslararası alanda tanınan hükümetin kontrolünde bulunan Aden kentindeki uluslararası havalimanı ve El-Maaşık Başkanlık Sarayı’na balistik füze saldırısı düzenledi.Hükümet yanlısı sözcü Majed El Nazili,yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak, “Husiler, Aden Havalimanı’na ve El-Maaşık Başkanlık Sarayı’na balistik füzelerle saldırdı” ifadelerini kullandı.Açıklamalarda, Aden'deki saldırılarda meydana gelen can kaybı veya maddi hasara ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.Yemen güçlerinden Husilere bin 87 saldırıYemen Silahlı Kuvvetleri sözcüsü yaptığı bir diğer açıklamada, Yemen güçlerinin Husi mevzilerine toplam bin 87 saldırı düzenlediğini, perasyonlarda yaklaşık 336 Husinin etkisiz hale getirildiği, 112 askeri araç ve diğer ekipmanın ise imha edildiği veya kullanılamaz duruma getirildiği öne sürüldü.Askeri sözcü, söz konusu operasyonların 'Yemen'in Şafağı' kampanyası kapsamında yürütüldüğünü belirterek, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), sahra topçuları ve roketatarların kullanıldığını aktardı.Operasyonlarda hedef alınan noktalar arasında ileri komuta ve kontrol merkezleri, Husi milislerinin toplanma alanları, takviye birlikleri, ateş mevzileri, tahkimatlar, ikmal ve intikal güzergahları ile ağır silah sistemlerinin bulunduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/suudi-arabistan-destekli-yemen-koalisyonundan-sana-icin-tahliye-uyarisi-1109503999.html

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