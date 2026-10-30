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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/grusko-abnin-putinle-yapilan-telefon-gorusmesine-tepkisi-tam-bir-sizofreni-1109976146.html
Gruşko: AB'nin Putin'le yapılan telefon görüşmesine tepkisi tam bir ‘şizofreni’
Gruşko: AB'nin Putin'le yapılan telefon görüşmesine tepkisi tam bir ‘şizofreni’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa Birliği'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
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Gazetecilere konuşan Gruşko, “Bunun, Avrupa Birliği'nin kendisini sürüklediği şizofreninin bir başka kanıtı olduğunu düşünüyorum” dedi.Stubb ve Store, salı günü Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Finlandiyalı ve Norveçli liderlerin görüşmeyi diğer Avrupa ülkeleriyle koordine etmediğinden şikayet etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/peskov-avrupada-rusya-ile-diyalog-gerekliligini-anlayan-isimler-cikiyorsa-bu-desteklenmeli-1109950796.html
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aleksandr gruşko, rusya, avrupa birliği, mette frederiksen, alexander stubb, jonas gahr store, finlandiya, norveç
aleksandr gruşko, rusya, avrupa birliği, mette frederiksen, alexander stubb, jonas gahr store, finlandiya, norveç

Gruşko: AB'nin Putin'le yapılan telefon görüşmesine tepkisi tam bir ‘şizofreni’

00:05 30.10.2026
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa Birliği'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb arasındaki telefon görüşmesine yönelik tepkisini “şizofreni” olarak nitelendirdi.
Gazetecilere konuşan Gruşko, “Bunun, Avrupa Birliği'nin kendisini sürüklediği şizofreninin bir başka kanıtı olduğunu düşünüyorum” dedi.
Stubb ve Store, salı günü Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Finlandiyalı ve Norveçli liderlerin görüşmeyi diğer Avrupa ülkeleriyle koordine etmediğinden şikayet etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
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