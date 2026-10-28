https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/peskov-avrupada-rusya-ile-diyalog-gerekliligini-anlayan-isimler-cikiyorsa-bu-desteklenmeli-1109950796.html

Peskov: Avrupa'da Rusya ile diyalog gerekliliğini anlayan isimler çıkıyorsa, bu desteklenmeli

Peskov: Avrupa'da Rusya ile diyalog gerekliliğini anlayan isimler çıkıyorsa, bu desteklenmeli

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'da Rusya ile diyaloğun gerekliliğini anlayan siyasetçilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T23:11+0300

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2026-10-28T23:11+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'in Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesine ilişkin Rus basınına yaptığı değerlendirmede, Avrupa'da Rusya ile diyaloğun gerekliliğini anlayan siyasetçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Peskov, bazı Avrupa ülkelerinin görüşmeye verdiği tepkiyi ise "son derece histerik" olarak nitelendirdi.Peskov, "Avrupa'da Rusya Federasyonu ile diyaloğun gerekliliğini anlayan devlet adamları ortaya çıkıyorsa, bu desteklenmelidir" dedi.Kremlin Sözcüsü, bazı Avrupa ülkelerinin söz konusu görüşmeye yönelik tutumunu eleştirerek, "Hemen Danimarka'dan, Estonya'dan ve diğer ülkelerden son derece histerik bir tepki geldi" ifadelerini kullandı.Peskov ayrıca, Moskova'nın Norveç ve Finlandiya ile temasları geliştirmeyi gerekli gördüğünü belirterek, "Elbette ki bu anlamlı. Sonuçta bunlar bizim sınır komşusu ülkelerimiz; bu bizim çıkarımıza. Hem Norveç hem de Finlandiya bizim sınır komşusu ülkelerimiz" değerlendirmesinde bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Ekim’de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Finlandiya ve Norveç taraflarının girişimiyle düzenlenen görüşmede, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik fikir teatisinde bulunulmuştu. Taraflar; Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakerelerin kasım ayının ilk yarısında Abu Dabi’de yeniden başlatılması hususunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/fico-avrupa-ukraynadaki-catismayi-bitirmek-icin-rusya-ile-konusulmasi-gerektigini-nihayet-anladi-1109950462.html

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dmitriy peskov, kremlin, alexander stubb, jonas gahr store, finlandiya, norveç, ukrayna, avrupa