https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/gece-boyu-saganak-etkili-oldu-gaziosmanpasada-yol-coktu-adiyamanda-mahsur-kalan-kadin-camdan-1109977853.html
Gece boyu sağanak etkili oldu: Gaziosmanpaşa'da yol çöktü, Adıyaman’da mahsur kalan kadın camdan kurtarıldı
Gece boyu sağanak etkili oldu: Gaziosmanpaşa'da yol çöktü, Adıyaman’da mahsur kalan kadın camdan kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin farklı kentlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Adıyaman’da sel sularının yükseldiği evinde mahsur kalan bir kadın... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T03:59+0300
2026-10-30T03:59+0300
2026-10-30T03:59+0300
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gaziosmanpaşa
sağanak
sağanak yağış
su baskını
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Türkiye'nin çeşitli illleri sağanak yağış nedeniyle olumsuz etkilendi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ev ve iş yerlerini su bastı.Adıyaman’da mahsur kalan kadın camdan kurtarıldıAdıyaman’da aralıklarla devam eden ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, cadde ve sokakları su altında bıraktı. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde evinde mahsur kalan bir kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle pencereden çıkarılarak kurtarıldı.Gaziosmanpaşa’da yol çöktü: Yol trafiğe kapatıldıİstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde de sağanak yağışın ardından yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Karadeniz Mahallesi 1128 Sokak’taki yolda kısmi çökme oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.Yaklaşık bir metrekarelik alanda meydana gelen çökmeyi inceleyen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Çökmenin yaşandığı alan emniyet şeridi ve bariyerlerle çevrilerek yol araç trafiğine kapatıldı.Mersin’de ev ve iş yerlerini su bastıMersin’in merkez ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin giriş katları su altında kaldı. Kentteki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı sürücüler suyla kaplanan yollarda araçlarıyla mahsur kaldı.Akdeniz ilçesine bağlı Güneş ve Siteler mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/antalyada-cocuklara-saldiran-pitbull-cinsi-kopege-el-konuldu-sahibine-idari-yaptirim-uygulandi-1109976567.html
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adıyaman, mersin, gaziosmanpaşa, sağanak, sağanak yağış, su baskını
adıyaman, mersin, gaziosmanpaşa, sağanak, sağanak yağış, su baskını
Gece boyu sağanak etkili oldu: Gaziosmanpaşa'da yol çöktü, Adıyaman’da mahsur kalan kadın camdan kurtarıldı
Türkiye’nin farklı kentlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Adıyaman’da sel sularının yükseldiği evinde mahsur kalan bir kadın camdan çıkarılarak kurtarılırken, Mersin’de ev ve iş yerlerini su bastı. İstanbul Gaziosmanpaşa’da ise yağışın ardından yolda kısmi çökme meydana geldi.
Türkiye'nin çeşitli illleri sağanak yağış nedeniyle olumsuz etkilendi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ev ve iş yerlerini su bastı.
Adıyaman’da mahsur kalan kadın camdan kurtarıldı
Adıyaman’da aralıklarla devam eden ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, cadde ve sokakları su altında bıraktı.
Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde evinde mahsur kalan bir kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle pencereden çıkarılarak kurtarıldı.
Gaziosmanpaşa’da yol çöktü: Yol trafiğe kapatıldı
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde de sağanak yağışın ardından yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.
Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Karadeniz Mahallesi 1128 Sokak’taki yolda kısmi çökme oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir metrekarelik alanda meydana gelen çökmeyi inceleyen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Çökmenin yaşandığı alan emniyet şeridi ve bariyerlerle çevrilerek yol araç trafiğine kapatıldı.
Mersin’de ev ve iş yerlerini su bastı
Mersin’in merkez ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin giriş katları su altında kaldı. Kentteki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı sürücüler suyla kaplanan yollarda araçlarıyla mahsur kaldı.
Akdeniz ilçesine bağlı Güneş ve Siteler mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürüyor.