Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/antalyada-cocuklara-saldiran-pitbull-cinsi-kopege-el-konuldu-sahibine-idari-yaptirim-uygulandi-1109976567.html
Antalya'da çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe el konuldu: Sahibine idari yaptırım uygulandı
Antalya'da çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe el konuldu: Sahibine idari yaptırım uygulandı
Sputnik Türkiye
Antalya'da bisiklet süren çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe belediye tarafından el konuldu, köpeğin sahibine idari yaptırım uygulandı. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T00:51+0300
2026-10-30T00:53+0300
türki̇ye
kepez belediyesi
antalya valiliği
pitbull
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/1e/1061789781_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_843623af2dfd50ee47d9305ca27e177b.jpg
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Kepez ilçesinde Şafak Mahallesi'nde 27 Ekim'de meydana gelen köpek saldırısına ilişkin haberlerin yayımlanmasının ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.Kamera görüntülerinin incelenmesi ve çalışmalar sonucunda köpeğin sahibi T.B.A'ya ve köpeğe ulaşıldı.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi ekiplerince el konulan pitbull cinsi köpek, Kepez Belediyesi hayvan bakımevine götürüldü.Köpeğin sahibine ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/patrick-stewart-86-yasinda-hayatini-kaybetti-1109975659.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/1e/1061789781_87:0:634:410_1920x0_80_0_0_52cb085fb45a495ed3fd87286df6a0e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kepez belediyesi, antalya valiliği, pitbull
kepez belediyesi, antalya valiliği, pitbull

Antalya'da çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe el konuldu: Sahibine idari yaptırım uygulandı

00:51 30.10.2026 (güncellendi: 00:53 30.10.2026)
© DHABelediyenin kedi evine giren 3 pitbull, 12 kediyi öldürdü
Belediyenin kedi evine giren 3 pitbull, 12 kediyi öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© DHA
Abone ol
Antalya'da bisiklet süren çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe belediye tarafından el konuldu, köpeğin sahibine idari yaptırım uygulandı.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Kepez ilçesinde Şafak Mahallesi'nde 27 Ekim'de meydana gelen köpek saldırısına ilişkin haberlerin yayımlanmasının ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.
Kamera görüntülerinin incelenmesi ve çalışmalar sonucunda köpeğin sahibi T.B.A'ya ve köpeğe ulaşıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi ekiplerince el konulan pitbull cinsi köpek, Kepez Belediyesi hayvan bakımevine götürüldü.
Köpeğin sahibine ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.
Patrick Stewart - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
DÜNYA
Patrick Stewart 86 yaşında hayatını kaybetti
Dün, 23:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала