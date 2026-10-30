https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/antalyada-cocuklara-saldiran-pitbull-cinsi-kopege-el-konuldu-sahibine-idari-yaptirim-uygulandi-1109976567.html
Antalya'da çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe el konuldu: Sahibine idari yaptırım uygulandı
Antalya'da çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe el konuldu: Sahibine idari yaptırım uygulandı
Sputnik Türkiye
Antalya'da bisiklet süren çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe belediye tarafından el konuldu, köpeğin sahibine idari yaptırım uygulandı. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T00:51+0300
2026-10-30T00:51+0300
2026-10-30T00:53+0300
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kepez belediyesi
antalya valiliği
pitbull
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Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Kepez ilçesinde Şafak Mahallesi'nde 27 Ekim'de meydana gelen köpek saldırısına ilişkin haberlerin yayımlanmasının ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.Kamera görüntülerinin incelenmesi ve çalışmalar sonucunda köpeğin sahibi T.B.A'ya ve köpeğe ulaşıldı.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi ekiplerince el konulan pitbull cinsi köpek, Kepez Belediyesi hayvan bakımevine götürüldü.Köpeğin sahibine ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/patrick-stewart-86-yasinda-hayatini-kaybetti-1109975659.html
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kepez belediyesi, antalya valiliği, pitbull
Antalya'da çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe el konuldu: Sahibine idari yaptırım uygulandı
00:51 30.10.2026 (güncellendi: 00:53 30.10.2026)
Antalya'da bisiklet süren çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe belediye tarafından el konuldu, köpeğin sahibine idari yaptırım uygulandı.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Kepez ilçesinde Şafak Mahallesi'nde 27 Ekim'de meydana gelen köpek saldırısına ilişkin haberlerin yayımlanmasının ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.
Kamera görüntülerinin incelenmesi ve çalışmalar sonucunda köpeğin sahibi T.B.A'ya ve köpeğe ulaşıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi ekiplerince el konulan pitbull cinsi köpek, Kepez Belediyesi hayvan bakımevine götürüldü.
Köpeğin sahibine ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.