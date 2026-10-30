https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/antalyada-cocuklara-saldiran-pitbull-cinsi-kopege-el-konuldu-sahibine-idari-yaptirim-uygulandi-1109976567.html

Antalya'da çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe el konuldu: Sahibine idari yaptırım uygulandı

Antalya'da çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe el konuldu: Sahibine idari yaptırım uygulandı

Sputnik Türkiye

Antalya'da bisiklet süren çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe belediye tarafından el konuldu, köpeğin sahibine idari yaptırım uygulandı. 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T00:51+0300

2026-10-30T00:51+0300

2026-10-30T00:53+0300

türki̇ye

kepez belediyesi

antalya valiliği

pitbull

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Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Kepez ilçesinde Şafak Mahallesi'nde 27 Ekim'de meydana gelen köpek saldırısına ilişkin haberlerin yayımlanmasının ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.Kamera görüntülerinin incelenmesi ve çalışmalar sonucunda köpeğin sahibi T.B.A'ya ve köpeğe ulaşıldı.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi ekiplerince el konulan pitbull cinsi köpek, Kepez Belediyesi hayvan bakımevine götürüldü.Köpeğin sahibine ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

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kepez belediyesi, antalya valiliği, pitbull