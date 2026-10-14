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Galatasaraylı yıldız oyuncu Osimhen'i üzen haber: Sevgilisi trafik kazası yaptı
Galatasaraylı yıldız oyuncu Osimhen'i üzen haber: Sevgilisi trafik kazası yaptı
Sputnik Türkiye
Galatasaraylı yıldız oyuncu Victor Osimhen'in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig, Eyüpsultan'ta kaza yaptı. Hamile model hastaneye kaldırıldı. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T17:04+0300
2026-10-14T17:04+0300
yaşam
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osimhen
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Kemerburgaz'da Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen’in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig’in kaza yaptı. Hamile olduğu öğrenilen Ladewig kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Hamileliği nedeniyle hastaneye gittiSabah'ın haberine göre, Osimhen'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in kullandığı araç ile iki araçlaa çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından Sarıyer Maslak'taki özel bir hastaneye giden Stefanie Kim Ladewig'in, hamileliği nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye başvurduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ladewig, kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya gelen Stefanie Kim Ladewig'in modellik yaptığı, sanal medya üzerinden moda ve güzellik alanında içerikler paylaştığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/faciadan-kil-payi-donuldu-hafriyat-kamyonu-dehset-sacti-1109506173.html
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eyüpsultan, osimhen, trafik kazası
eyüpsultan, osimhen, trafik kazası

Galatasaraylı yıldız oyuncu Osimhen'i üzen haber: Sevgilisi trafik kazası yaptı

17:04 14.10.2026
Osimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
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Galatasaraylı yıldız oyuncu Victor Osimhen'in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig, Eyüpsultan'ta kaza yaptı. Hamile model hastaneye kaldırıldı.
Kemerburgaz'da Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen’in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig’in kaza yaptı. Hamile olduğu öğrenilen Ladewig kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Osimhen sosyal medya
Osimhen sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
Osimhen sosyal medya

Hamileliği nedeniyle hastaneye gitti

Sabah'ın haberine göre, Osimhen'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in kullandığı araç ile iki araçlaa çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından Sarıyer Maslak'taki özel bir hastaneye giden Stefanie Kim Ladewig'in, hamileliği nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye başvurduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ladewig, kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya gelen Stefanie Kim Ladewig'in modellik yaptığı, sanal medya üzerinden moda ve güzellik alanında içerikler paylaştığı öğrenildi.
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