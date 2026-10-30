https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/derbinin-faturasi-belli-oldu-pfdk-ceza-yagdirdi-1109979928.html
Derbinin faturası belli oldu, PFDK ceza yağdırdı
Derbinin faturası belli oldu, PFDK ceza yağdırdı
Sputnik Türkiye
PFDK, Fenerbahçeli Archie Brown'a 3, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç ceza verdi. 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T09:21+0300
2026-10-30T09:21+0300
2026-10-30T10:15+0300
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
galatasaray
fenerbahçe
ceza
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'den Archie Brown'a 3, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men cezası verdi.PFDK derbi kavgasının cezalarını açıkladıFederasyonun açıklamasına göre kurul, sarı-kırmızılı kulübe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olması sebepleriyle 500'er, ihraç edilmiş futbolcusunun karma alanda açıklama yapması ve skorboardda misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılması nedenleriyle 280'er, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle de 560 olmak üzere toplamda 2 milyon 120 bin lira para cezası uyguladı.Kurul, kavga eylemi nedeniyle Galatasaraylı oyuncu Abdülkerim Bardakcı'yı da 2 maç men ve 67 bin lira para cezasına çarptırdı.Serhat Doğan da ceza aldıAyrıca ev sahibi ekipten antrenör Serhat Doğan'a rakip takım oyuncusuna sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildi.Kurul, Fenerbahçe'ye ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 350, saha olayları gerekçesiyle 560, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 87 bin 500 ve müsabakadan ihraç edilmiş futbolcusunun karma alanda açıklama yapmasından dolayı 280 olmak üzere toplamda 1 milyon 277 bin 500 lira para cezası kesti.Sarı-lacivertli oyuncu Archie Brown'a ise kavga eylemi nedeniyle 3 maç men ve 100 bin lira para cezası verildi.Ayrıca Fenerbahçe'den görevli Ahmet Aytar'a, talimatlara aykırılık sebebiyle 50 bin lira para cezası uygulandı.Öte yandan her iki kulübe de kısmi tribün kapama cezası verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/fenerbahceden-derbi-sonrasi-cikan-kavga-icin-aciklama-derbi-gerginligi-denilerek-gecistirilemez-1109899164.html
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), galatasaray, fenerbahçe, ceza
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), galatasaray, fenerbahçe, ceza
Derbinin faturası belli oldu, PFDK ceza yağdırdı
09:21 30.10.2026 (güncellendi: 10:15 30.10.2026)
PFDK, Fenerbahçeli Archie Brown'a 3, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç ceza verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'den Archie Brown'a 3, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men cezası verdi.
PFDK derbi kavgasının cezalarını açıkladı
Federasyonun açıklamasına göre kurul, sarı-kırmızılı kulübe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olması sebepleriyle 500'er, ihraç edilmiş futbolcusunun karma alanda açıklama yapması ve skorboardda misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılması nedenleriyle 280'er, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle de 560 olmak üzere toplamda 2 milyon 120 bin lira para cezası uyguladı.
Kurul, kavga eylemi nedeniyle Galatasaraylı oyuncu Abdülkerim Bardakcı'yı da 2 maç men ve 67 bin lira para cezasına çarptırdı.
Serhat Doğan da ceza aldı
Ayrıca ev sahibi ekipten antrenör Serhat Doğan'a rakip takım oyuncusuna sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildi.
Kurul, Fenerbahçe'ye ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 350, saha olayları gerekçesiyle 560, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 87 bin 500 ve müsabakadan ihraç edilmiş futbolcusunun karma alanda açıklama yapmasından dolayı 280 olmak üzere toplamda 1 milyon 277 bin 500 lira para cezası kesti.
Sarı-lacivertli oyuncu Archie Brown'a ise kavga eylemi nedeniyle 3 maç men ve 100 bin lira para cezası verildi.
Ayrıca Fenerbahçe'den görevli Ahmet Aytar'a, talimatlara aykırılık sebebiyle 50 bin lira para cezası uygulandı.
Öte yandan her iki kulübe de kısmi tribün kapama cezası verildi.