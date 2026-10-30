https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/derbinin-faturasi-belli-oldu-pfdk-ceza-yagdirdi-1109979928.html

Derbinin faturası belli oldu, PFDK ceza yağdırdı

Derbinin faturası belli oldu, PFDK ceza yağdırdı

Sputnik Türkiye

PFDK, Fenerbahçeli Archie Brown'a 3, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç ceza verdi. 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T09:21+0300

2026-10-30T09:21+0300

2026-10-30T10:15+0300

spor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

galatasaray

fenerbahçe

ceza

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'den Archie Brown'a 3, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men cezası verdi.PFDK derbi kavgasının cezalarını açıkladıFederasyonun açıklamasına göre kurul, sarı-kırmızılı kulübe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile ​​​​​​​refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olması sebepleriyle 500'er, ihraç edilmiş futbolcusunun karma alanda açıklama yapması ve skorboardda misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılması nedenleriyle 280'er, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle de 560 olmak üzere toplamda 2 milyon 120 bin lira para cezası uyguladı.Kurul, kavga eylemi nedeniyle Galatasaraylı oyuncu Abdülkerim Bardakcı'yı da 2 maç men ve 67 bin lira para cezasına çarptırdı.Serhat Doğan da ceza aldıAyrıca ev sahibi ekipten antrenör Serhat Doğan'a rakip takım oyuncusuna sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildi.Kurul, Fenerbahçe'ye ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 350, saha olayları gerekçesiyle 560, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 87 bin 500 ve müsabakadan ihraç edilmiş futbolcusunun karma alanda açıklama yapmasından dolayı 280 olmak üzere toplamda 1 milyon 277 bin 500 lira para cezası kesti.Sarı-lacivertli oyuncu Archie Brown'a ise kavga eylemi nedeniyle 3 maç men ve 100 bin lira para cezası verildi.Ayrıca Fenerbahçe'den görevli Ahmet Aytar'a, talimatlara aykırılık sebebiyle 50 bin lira para cezası uygulandı.Öte yandan her iki kulübe de kısmi tribün kapama cezası verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/fenerbahceden-derbi-sonrasi-cikan-kavga-icin-aciklama-derbi-gerginligi-denilerek-gecistirilemez-1109899164.html

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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), galatasaray, fenerbahçe, ceza