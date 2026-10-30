https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/epstein-ve-maxwellin-eski-prens-andrewe-ziyaretleri-mercek-altinda-iskocya-polisi-inceleme-baslatti-1109998458.html

Epstein ve Maxwell'in eski Prens Andrew'e ziyaretleri mercek altında: İskoçya polisi inceleme başlattı

Epstein ve Maxwell'in eski Prens Andrew'e ziyaretleri mercek altında: İskoçya polisi inceleme başlattı

Sputnik Türkiye

İskoçya polisi, eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'in Kraliyet Ailesi'ne ait Balmoral Kalesi'ndeki faaliyetlerine... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T17:16+0300

2026-10-30T17:16+0300

2026-10-30T17:17+0300

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İskoçya Polisi (Police Scotland), eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor'ın Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell ile Kraliyet Ailesi'nin İskoçya'daki özel mülkü Balmoral Kalesi'nde bulunduğu döneme ilişkin inceleme yürütüyor. Sky News ve BBC'nin haberlerine göre polis, Epstein ve Maxwell'in 1999 yılında, dönemin Prensi Andrew'ın daveti üzerine Balmoral'ı ziyaret ettiğine ilişkin bilgilere ulaştı.Soruşturmanın, kadınların İskoçya'daki kraliyet konutuna insan kaçakçılığı yoluyla getirildiği yönündeki iddialarla bağlantılı olduğu belirtildi. Daily Express gazetesinin haberine dayandırılan iddialara ilişkin polisin incelemesinin henüz erken aşamada olduğu aktarıldı.İskoçya Polisi sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bilgi aldık ve aktif soruşturmalar devam ediyor ancak bunlar henüz çok erken bir aşamada. Tüm soruşturmalar kanıta dayalı yürütülüyor ve mağdur olan kişilerin ihtiyaçları çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor. Devam eden soruşturmaların ayrıntılarını hiçbir zaman doğrulamayız ve daha fazla yorum yapmamız uygun olmaz" ifadelerini kullandı.Epstein ve Maxwell'in Balmoral ziyaretiABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein dosyalarında yer alan bazı fotoğrafların, Epstein ve Maxwell'in Balmoral'da bulunduğunu gösterdiği değerlendiriliyor. Söz konusu fotoğraflardan birinde Epstein ve Maxwell'in, kale arazisinde bir av köşkçüsü olduğu düşünülen kişiyle birlikte çekilmiş görüntüsü yer alıyor. Fotoğrafın 1999 yılında çekildiği tahmin ediliyor.Dosyalarda ayrıca 16 Ağustos 2001 tarihinde Maxwell'e gönderilen ve göndereni yalnızca "A" olarak belirtilen bir e-posta da bulunuyor. Balmoral'da olduğunu belirten gönderenin, mesajında Maxwell'den "uygunsuz yeni arkadaşlar" bulmasını istediği aktarılıyor.İngiltere'deki Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC), Epstein dosyalarının yayımlanmasının ardından Thames Valley, Metropolitan ve Surrey polis teşkilatları dahil olmak üzere ülkedeki birden fazla birimin de devam eden soruşturmalar yürüttüğünü bildirdi.Andrew, Epstein bağlantısı nedeniyle daha önce de soruşturulmuştuEpstein ile ilişkisi nedeniyle kamuoyunda eleştirilerin hedefi olan Andrew Mountbatten-Windsor, ABD'li finansçının cinsel istismar ağıyla bağlantılı iddiaları da reddediyor. Eski Prens Andrew, 2001-2011 yılları arasında İngiltere'nin uluslararası ticaret ve yatırım özel temsilcisi olarak görev yapmıştı. Epstein ile arkadaşlığına yönelik tartışmaların ardından görevinden ayrılmıştı.Andrew, 19 Şubat 2026'da, Epstein'a ticaret temsilciliği döneminde hassas bilgileri aktardığı iddiasıyla kamu görevinde suistimal şüphesi kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin alınmasının ardından soruşturma kapsamında serbest bırakılmıştı.Andrew'ın, Epstein'ın suç ortağı olarak hüküm giyen Maxwell'in evinde cinsel istismara maruz kaldığını belirten Virginia Giuffre'nin açtığı hukuk davası da 2022 yılında taraflar arasında yapılan ve milyonlarca sterlinlik olduğu bildirilen anlaşmayla sonuçlanmıştı. Giuffre, Nisan 2025'te 41 yaşında hayatını kaybetmişti.Epstein, 2019 yılında ABD'de tutuklu bulunduğu sırada ölmüş, Maxwell ise Epstein'ın cinsel istismar ağına kız çocuklarını temin etmedeki rolü nedeniyle 2022'de 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.İngiltere Kralı 3. Charles, kardeşi Andrew'ın Epstein ile bağlantıları nedeniyle geçen yıl prenslik unvanını ve York Dükü unvanını geri almıştı.

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