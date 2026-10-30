https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/emekli-tumamiral-gurdeniz-turkiyenin-dogu-akdenizdeki-haklari-ucuncu-devletlerin-anlasmalariyla-1109983086.html

Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları üçüncü devletlerin anlaşmalarıyla ortadan kaldırılamaz

Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları üçüncü devletlerin anlaşmalarıyla ortadan kaldırılamaz

Sputnik Türkiye

Libya'nın Türkiye ile deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasının ardından Yunanistan ve Mısır'ın yeni hamlelerini değerlendiren Emekli Tümamiral Cem... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T12:25+0300

2026-10-30T12:25+0300

2026-10-30T12:25+0300

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Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları üzerindeki mücadele, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nı onaylamasının ardından yeni bir boyut kazandı. Yunanistan'ın Mısır ile deniz yetki alanlarına ilişkin müzakerelerini yeniden gündeme taşıdığı ve Güney Kıbrıs’ın Türkiye'ye karşı ortak hareket çağrılarını artırdığı bir döneme denk geldi. Yunanistan ve Mısır'ın, 2020'de imzaladıkları münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlandırma anlaşmasını genişletmeye yönelik girişimleri, özellikle 28'inci boylamın doğusundaki deniz alanları bakımından önem taşıyor. Diğer yandan Güney Kıbrıs’ın Fransa ile savunma işbirliği, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen çok uluslu askerî tatbikatlar ve Great Sea Interconnector (GSI) elektrik bağlantısı projesi, bölgedeki jeopolitik rekabetin farklı boyutlarını oluşturuyor. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Sputnik Türkiye'ye yaptığı değerlendirmede, Libya'nın doğusundan gelen onay kararının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki konumunu güçlendirdiğini belirtti. Yunanistan-Mısır müzakerelerinin Türkiye'nin kıta sahanlığı haklarına etkilerini değerlendiren Gürdeniz, bölgedeki mücadelenin yalnızca deniz yetki alanlarıyla sınırlı olmadığını; enerji, ekonomi, diplomasi ve askerî güç unsurlarının iç içe geçtiğini ifade etti.'Doğu Libya'nın onayı, Yunanistan ve AB'nin temel argümanını ciddi ölçüde zayıflattı'Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Mutabakatı'nın 27 Kasım 2019'da imzalandığını hatırlatan Gürdeniz, anlaşmayı Türkiye'nin deniz jeopolitiği açısından tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi:‘Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan bölgesel denklemin Libya üzerinden yeniden şekillenmesi önemli’Gelişmenin yalnızca anlaşmanın meşruiyetine yönelik tartışmalarla sınırlı olmadığını ifade eden Gürdeniz, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan bölgesel denklemin Libya üzerinden yeniden şekillendiğini belirtti:'Yunanistan-Mısır müzakereleri, Türkiye-Libya mutabakatına karşı dengeleme hamlesidir'Yunanistan'ın Türkiye-Libya mutabakatına yönelik itirazlarının temelinde adaların deniz yetki alanı sınırlandırmasındaki etkisinin bulunduğunu belirten Gürdeniz, Atina'nın özellikle Girit, Kerpe, Kaşot ve Rodos adalarının geniş kıta sahanlığı ve MEB alanları oluşturması gerektiğini savunduğunu aktardı:‘Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklarda Türkiye’nin karşısında sadece Yunan ve Kıbrıslı Rum yok AB’de var’Güney Kıbrıs’ın 2004 yılında Avrupa Birliği'ne alınmasının, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları anlaşmazlıklarını AB kurumlarına taşıdığını belirten Gürdeniz, Türkiye'nin karşısında artık yalnızca Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın değil, Avrupa Birliği'nin de bulunduğunu ifade etti:'28'inci boylamın doğusundaki anlaşma Türkiye'nin kıta sahanlığı haklarını doğrudan ilgilendirir'Yunanistan ve Mısır'ın MEB anlaşmasını 28'inci boylamın doğusuna genişletmesi ihtimalini değerlendiren Gürdeniz, bu bölgenin Türkiye'nin kıta sahanlığı iddiaları ile Yunanistan'ın Rodos ve Meis üzerinden geliştirdiği deniz yetki alanı taleplerinin karşı karşıya geldiği kritik alanlardan biri olduğunu belirtti. 2020'de imzalanan Yunanistan-Mısır anlaşmasının yaklaşık 26'ncı ve 28'inci boylamlar arasını kapsadığını hatırlatan Gürdeniz, anlaşmanın doğuya genişletilmesinin Yunan adalarının sınırlandırmadaki etkisini artırabileceğini ifade etti. Gürdeniz, böyle bir gelişmenin Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanlığı sınırlarıyla çakışan yeni bir deniz yetki alanı iddiası ortaya çıkarabileceğini söyledi. Ancak üçüncü devletlerin kendi aralarında imzaladıkları anlaşmaların Türkiye'nin haklarını kendiliğinden ortadan kaldıramayacağını vurgulayan Gürdeniz, şu değerlendirmeyi yaptı:'Mısır yaklaşık 15 bin kilometrekarelik deniz yetki alanından vazgeçebilir'Mısır'ın Yunanistan ile deniz yetki alanları sınırlandırmasında izleyeceği politikanın Kahire'nin kendi çıkarları açısından da önemli olduğunu belirten Gürdeniz, 2020 anlaşmasında Girit ve bazı Yunan adalarına sınırlandırma etkisi tanındığını hatırlattı. Bu yaklaşımın Libya'nın Girit karşısındaki deniz yetki alanlarını da etkilediğini ifade eden Gürdeniz, Mısır'ın Rodos, Kaşot ve Kerpe adalarına da etki tanıması durumunda önemli bir deniz alanından vazgeçebileceğini savundu:Mısır'ın Girit'e sınırlandırma etkisi tanımışken diğer Yunan adalarına aynı etkiyi tanımamasının ayrı bir siyasi ve hukuki tartışma yaratacağını belirten Gürdeniz, ana karaların esas alındığı hakkaniyete uygun bir sınırlandırmanın Mısır'a yaklaşık 15 bin kilometrekarelik alan kazandırabileceğini ifade etti. Türkiye'nin bu süreçte Mısır'la doğrudan müzakere yürütmesi ve denizdeki fiilî varlığını artırması gerektiğini belirten Gürdeniz, Mavi Vatan doktrini kapsamında yasal düzenleme çağrısında bulundu:'Güney Kıbrıs, Türkiye-Libya mutabakatının uluslararası meşruiyetini tartışmalı tutmaya çalışıyor'Gürdeniz, Doğu Libya'nın Türkiye-Libya mutabakatını onaylamasının, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın bölgedeki deniz yetki alanlarına ilişkin politikalarını zorladığını belirtti:Gürdeniz, Güney Kıbrıs’ın izlediği stratejiyi şu sözlerle anlattı:'Türkiye ve Kıbrıs Türklerini dışlayan bir enerji mimarisi uzun vadede istikrarlı olamaz'Gürdeniz, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin haklarının göz ardı edilmesinin bölgesel istikrar açısından sorun oluşturduğunu belirtti:'Fransa, Doğu Akdeniz'de kalıcı stratejik nüfuz oluşturmaya çalışıyor'Fransa ile Güney Kıbrıs arasında 8 Haziran 2026'da imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını değerlendiren Gürdeniz, Fransa'nın bölgedeki hedeflerini şöyle değerlendirdi:'EUNOMIA tatbikatının GSI güzergahıyla örtüşmesi dikkat çekici'16-22 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen EUNOMIA tatbikatına Yunanistan, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs'ın katıldığını hatırlatan Gürdeniz, tatbikatın bölgedeki askeri işbirliğinin somut örneklerinden biri olduğunu belirtti:Gürdeniz, Türkiye'ye karşı çok taraflı bir dengeleme stratejisinden söz edilebileceğini ancak bu iş birliğinde yer alan ülkelerin çıkarlarının her zaman örtüşmediğini söyledi:'GSI yalnızca bir elektrik kablosu projesi değil, jeopolitik rekabetin parçası'Great Sea Interconnector (GSI) projesinin Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesinin önemli unsurlarından biri hâline geldiğini belirten Gürdeniz, projenin görünürde Girit, Kıbrıs ve ilerleyen aşamada İsrail arasında elektrik bağlantısı kurmayı amaçladığını hatırlattı:'Türkiye'nin karşısındaki siyasi cephe Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa ile sınırlı değil'Doğu Akdeniz'de Türkiye-Libya mutabakatına karşı yürütülen diplomatik girişimlerin çok taraflı bir nitelik kazandığını belirten Gürdeniz, 26 Ekim 2026'da Yunanistan, Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in mutabakata karşı ortak açıklama yapmasına dikkat çekti:

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Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

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türkiye, libya, fransa, avrupa birliği, sevilla haritası, i̇srail, güney kıbrıs, doğu akdeniz, mısır