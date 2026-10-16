https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/emekli-tumamiral-gurdeniz-israil-dogu-akdenizde-turkiyeyi-dislayan-bir-guvenlik-ekseni-kurmak-1109610139.html

Emekli Tümamiral Gürdeniz: İsrail, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan bir güvenlik ekseni kurmak istiyor

Emekli Tümamiral Gürdeniz: İsrail, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan bir güvenlik ekseni kurmak istiyor

Sputnik Türkiye

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Netanyahu’nun İsrail’i deniz gücünde öne çıkarma hedefinin ticaret yolları ve Doğu Akdeniz’deki güç dengeleriyle bağlantılı... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T15:02+0300

2026-10-16T15:02+0300

2026-10-16T15:02+0300

görüş

i̇srail

yunanistan

yunan

güney kıbrıs

doğu akdeniz

abd

benyamin netanyahu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ülkesini dünyanın önde gelen deniz güçlerinden biri haline getirme hedefini açıklaması, Doğu Akdeniz’de deniz gücü rekabetini yeniden gündeme getirdi. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz , İsrail’in deniz gücünü artırma arayışının yalnızca askeri kapasiteyle sınırlı olmadığını, ticaret yolları, enerji altyapısı ve bölgesel jeopolitik hedeflerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Gürdeniz, Netanyahu’nun 4 Ekim 2026’da Aşdod Deniz Üssü’nde açıkladığı hedefi, İsrail’in jeopolitik zorunluluklarının gecikmiş bir itirafı olarak değerlendirdi. İsrail’in kuruluşundan bu yana kara ve hava gücünü öncelediğini, denizi ise ikincil bir harekat alanı olarak gördüğünü belirten Gürdeniz, ülkenin dış ticaretinin tonaj bakımından yaklaşık yüzde 99’unu denizyoluyla gerçekleştirmesine karşın güçlü bir milli ticaret filosundan ve büyük ölçekli gemi inşa ve onarım altyapısından yoksun olmasının stratejik bir çelişki oluşturduğunu ifade etti.‘Bu stratejinin bir de Türkiye boyutu var’İsrail’in Akdeniz ve Kızıldeniz olmak üzere iki ayrı deniz cephesine sahip olduğunu belirten Gürdeniz, bu iki cephe arasında İsrail’in kontrolünde kesintisiz bir deniz bağlantısı bulunmadığını ifade etti. İsrail’in Süveyş Kanalı ve Babülmendep Boğazı gibi stratejik geçitlere bağımlı olduğunu hatırlatan Gürdeniz, Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de yarattığı tehdidin ve Eilat Limanı’nın yaşadığı ticari kayıpların deniz ulaştırmasının kırılganlığını ortaya koyduğunu söyledi:‘İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs işbirliği ve ABD’nin bu işbirliğine verdiği destek, yeni bir güvenlik yapılanmasına işaret ediyor’Gürdeniz, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki işbirliğinin sıradan bir diplomatik yakınlaşmanın ötesine geçtiğini ve giderek kurumsallaşan askeri, teknolojik, ekonomik ve jeopolitik bir güvenlik mimarisine dönüştüğünü söyledi:“İsrail, Yunanistan ve GKRY arasındaki işbirliğini artık sıradan bir diplomatik yakınlaşma olarak değerlendiremeyiz. Burada giderek kurumsallaşan bir askeri, teknolojik, ekonomik ve jeopolitik güvenlik mimarisi oluşuyor. Bu mimarinin merkezinde deniz kontrolü, hava ve füze savunması, denizaltı harekatı, istihbarat paylaşımı, enerji sahalarının güvenliği, denizaltı kabloları ve liman altyapıları bulunuyor. İsrail’in Yunanistan ile imzaladığı yaklaşık 3 milyar avroluk Achilles Shield hava savunma anlaşması bu bütünleşmenin somut örneklerinden biridir.“‘Great Sea Interconnector (GSI) projesi güç dengeleri açısından önem taşıyor’Gürdeniz, Great Sea Interconnector (GSI) projesinin de bölgesel güç dengeleri açısından önem taşıdığını söyledi:‘Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan kalıcı ve sürdürülebilir bir deniz düzeni kurulamaz’Girit-Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantısının yalnızca ticari bir enerji yatırımı olmadığını belirten Gürdeniz, projenin bölgenin gelecekteki ekonomik ve stratejik bağlantılarını şekillendirebilecek bir girişim olduğunu kaydetti:IMEC koridoru konusunda İsrail neden Türkiye ile rekabet ediyor?İsrail basınında Türkiye’nin Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) güzergahının İsrail’den geçmesini engellemek amacıyla ABD nezdinde girişimlerde bulunduğuna ilişkin iddiaları değerlendiren Gürdeniz, asıl meselenin Doğu ile Batı arasındaki ticaretin hangi ülkelerin kontrol ettiği güzergâhlardan geçeceği olduğunu söyledi:“IMEC, Hindistan’dan Basra Körfezi’ne, oradan kara ve demiryolu bağlantılarıyla Doğu Akdeniz’e, ardından Avrupa’ya uzanması öngörülen çok modlu bir ulaştırma ve ticaret projesidir. İsrail, özellikle Hayfa Limanı üzerinden bu koridorun Akdeniz’e açılan kapısı olmayı hedeflemektedir. Ancak bu proje yalnızca ekonomik değildir. Limanların, demiryollarının, enerji bağlantılarının ve veri hatlarının hangi ülkelerden geçeceği, gelecekteki jeopolitik güç dağılımını da etkileyecektir. İsrail açısından IMEC’in önemi burada ortaya çıkıyor. İsrail, Batı Asya ile Avrupa arasında vazgeçilmez bir lojistik merkez haline gelerek ekonomik ve stratejik değerini artırmak istiyor. Böylece coğrafi küçüklüğünü ulaştırma ve teknoloji altyapısıyla telafi etmeyi amaçlıyor. Ancak İsrail’in ciddi bir sorunu var. Bölgesel güvenlik ortamı, savaşlar ve komşularıyla yaşadığı siyasi sorunlar, ülkenin güvenilir ve kesintisiz bir uluslararası transit merkezi olmasını zorlaştırıyor. Bir ticaret koridorunun değeri yalnızca mesafesiyle değil, güvenliği, maliyeti ve siyasi sürdürülebilirliğiyle ölçülür.”‘İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya bağlanan, Türkiye’yi devre dışı bırakan bir eksen geliştirmek istiyor’Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasında köklü bir coğrafi ve lojistik avantaja sahip olduğunu belirten Gürdeniz, Boğazlar, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz limanları ile demiryolu bağlantılarının Türkiye’ye önemli seçenekler sunduğunu söyledi:‘Deniz gücü ve ticaret koridorları birbirinden ayrılamaz’IMEC tartışmasının yalnızca Hayfa Limanı’na uğrayacak bir ticaret hattı meselesi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Gürdeniz, asıl tartışmanın geleceğin Batı Asya-Avrupa ekonomik coğrafyasının nasıl şekilleneceği olduğunu söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/yunanistan-guney-kibris-israil-elektrik-hattinda-kritik-gelisme-yunanistan-gsi-icin-istedigi-1109382046.html

i̇srail

yunanistan

güney kıbrıs

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i̇srail, yunanistan, yunan, güney kıbrıs, doğu akdeniz, abd, benyamin netanyahu